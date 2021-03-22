Военный эксперт: никто из армянских военных не захотел стать новым Пиночетом

Что позволило Пашиняну удержаться у власти, почему армянские военные учения лишены смысла и возможен ли конфликт вокруг Зангезурского коридора, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

Экономические проблемы

— Игорь, давайте поговорим о плане смещения Пашиняна, который не сложился. Насколько сильны позиции премьер-министра?

— Были два фактора, которые объективно работали против Пашиняна. Первое — это заявление ряда высокопоставленных генералов армянского генштаба во главе с его начальником Оником Гаспаряном, которые заявили, что не приемлют Пашиняна в качестве премьер-министра. Параллельно начались уличные манифестации, в которых участвовала оппозиция.

Полагаю, здесь ключевое значение имела нейтральная позиция Москвы. Было заявлено, что для Кремля события в Ереване носят характер внутренний, соответственно, решать эти проблемы должен армянский народ. В этих условиях Пашинян проявил мастерство сидеть на раскаленной сковородке без особых повреждений лично для себя. В итоге протесты сдулись, Пашинян назначил нового начальника генштаба, старый отправлен в отставку. Пашинян подтянул ряд лично преданных ему генералов, которых сегодня расставляет на ключевые посты в генштабе и таким образом контролирует армию. Армия не вывела и не выведет на улицы танки.

Никто из армянских военных не захотел или не смог играть роль армянского Пиночета. Пашинян выиграл очередной раунд схватки за власть.

— Минобороны Армении анонсировало масштабные военные учения. Причем сами по себе, не в рамках ОДКБ. Это связано с предыдущими событиями?

— Дело в том, что свои учения проводит Азербайджан, и в Ереване решили тоже побряцать оружием. Но с практической точки зрения очень странно это выглядит. Азербайджанские учения не затрагивают безопасность Армении. Потому что Армении в ее международно признанных границах гарантии безопасности дают ОДКБ и Российская Федерация. Кроме того, внешние границы Армении охраняют российские пограничники. В чем смысл этих учений? Военными учениями будут компенсировать военный разгром? Бряцать надо было в ходе боевых действий. Кто-то говорит, что там воевали ополченцы. Но были захвачены боевые знамена регулярных армянских воинских частей. По идее, эти части должны быть расформированы теперь, потому что это позор с точки зрения отношений в военной среде.

У Армении колоссальные проблемы в экономике. Если нечем занять 7500 военных, направили бы их на расчистку перевалов. Либо начали бы прокладывать Зангезурский транспортный коридор.

Какие военные игрища? Только что генштаб бунтовал, меняли генералов как перчатки, коррупционные дела расследуют за хищение и неправильное управление войсками. Замначальника генштаба отдали под трибунал за то, что отдавал приказы, которые не диктовались военной целесообразностью: 60 человек спецназа были отправлены в мясорубку с заранее невыполнимой миссией. Оружейный барон арестован, который за взятки проводил махинации в минобороны Армении. Бряцать оружием глупо, особенно на фоне 10 тысяч дезертиров и военного поражения.

Армении сейчас необходима экономика. Потому что нормальная экономика — это когда люди и предприятия:

работают,

платят налоги.

Значит, есть возможность повышать жизненный уровень, увеличивать военные ассигнования. Я говорю абсолютно не с позиции, чтобы обидеть армян. Но взгляните на жизнь реально. Если нет хорошей экономики, не будет ни армии, ни побед.

Зангезурский коридор

— Пишут, что теперь война может разгореться за историческую область, которую армяне называют Сюником, а азербайджанцы Зангезуром. Может ли там быть конфликт?

— Да не может быть конфликта. По той простой причине, что безопасность Армении и ее международно признанных границ гарантируют ОДКБ и Российская Федерация. Это территория Армении. Там сейчас, правда, идет уточнение прохождения границ. Вопрос болезненный для армянской стороны, но демаркация границ — это естественная вещь, она предусмотрена договоренностями в рамках трёхстороннего заявления лидеров:

России,

Азербайджана,

Армении.

В рабочем порядке вопрос решается с опорой на данные GPS и карты, в частности, используются карты советского генерального штаба. Никто не покушается ни на территорию Азербайджана, ни на территорию Армении.

Армяне говорят Сюник, азербайджанцы говорят Зангезур.

Что касается Зангезурского транспортного коридора, и предыдущие переговоры, которые десятилетия вели, и в нынешней договоренности в рамках трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, предусматривают создание транспортных коридоров. Один из них — Лачинский — уже функционирует, а второй транспортный коридор можно называть по-разному: Нахичеванский коридор, Зангезурский коридор. Берем за основу название, которое предложил президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор. Транспортный коридор будет связывать Нахичеванскую автономную область с Азербайджаном.

Коридор пройдет вдоль границы Армении и Ирана, по территории Армении, но регулировать потоки грузов, людей, транспорта будут погранслужбы ФСБ России. Коридор обеспечит экономическое процветание и развитие Южного Кавказа.

То есть Армения, Азербайджан и другие страны получат очень удобное транспортное сообщение, доставку грузов, передвижение железнодорожных составов и автомобилей. Это даст мощный импульс для развития всех стран региона.