Запад атакует Закавказье. Дело за Россией!

Впервые за 4 месяца после подписания трёхсторонней декларации от 10 ноября, положившей конец 44-дневной войне в Карабахе, в Ереване перед посольством России прошла акция протеста проамериканских сил.

Если в первые месяцы после завершения конфликта политические и общественные организации, спонсируемые американскими фондами, cоросовскими и прочими европейскими разжигателями русофобии, переживали шок, то после завершения очередного витка политического кризиса в Армении эти группы перешли к активным действиям. В условиях поражения в войне с Азербайджаном американская агентура начала стимулировать разочарование Россией в среде простых армян. Особой активностью выделяется партия "Сасна Црер", устраивающая факельные шествия в центре Еревана и требующая выхода Армении из ОДКБ.

"США никогда не допустят, чтобы ключи от коридора в Мегри находились в руках России," — декларируют сторонники армянской партии "Сасна Црер".

Её лидер — ливанский армянин Жирайр Сефилян, о предполагаемых связях с западными спецслужбами которого неоднократно писали СМИ.

Сторонники этого полюса выступают за союз с США и отвергают Россию как стратегического союзника.

Власти закрывают глаза на явные антироссийские акции в столице, однако и сами не прочь разбавить роль России в регионе. Премьер-министр Армении после военного поражения в войне дал согласие на участие ВС Армении в учениях НАТО "Defender Europe-2021", которые имеют явный антироссийский характер. Данный вопрос, наряду с деятельностью биолабораторий США, не раз поднимался российскими политиками, однако армянские власти продолжают порочную практику "двух стульев". Похоже, опыт осенней войны не стал уроком — и в Армении начали забывать о том, что как Вашингтон, так и Брюссель в ходе войны в Карабахе ничего, кроме дежурных заявлений, предложить не смогли. Или не захотели. И единственной силой, которой удалось предотвратить полный разгром Армении, выступила Москва.

Актуальность договора вековой давности

Активность проамериканских сил в Армении и создание условий для их деятельности со стороны армянских властей совпали с откровенно враждебными высказываниями президента США в адрес российского руководства и официальными отчётами американских спецслужб о "вмешательстве России" в выборы в США. Как представляется, помимо Украины, Вашингтон готовится поджечь ещё один запал в СНГ. Для этого он намерен раздуть неостывшие угли карабахского конфликта.

Конечно же, для Москвы непредсказуемость нынешних армянских властей не новость. Поэтому прагматичное отношение российских политиков к действующей армянской администрации явно диктуется соображениями о необходимости выполнения Московской трёхсторонней декларации.

Но — вот неожиданность! — ярые оппоненты Пашиняна, отдельные представители московской диаспоры, выступили с интересными заявлениями к столетию Московского договора.

В то время, когда президенты России и Турции открывают новый блок АЭС, а МИД РФ заявляет о "понимании значимости российско-турецкого партнёрства", некоторые российско-армянские структуры (кстати, тесно связанные с французской диаспорой) требуют денонсации этого фундаментального договора о границах.

Такой подход фактически означает обнуление достижений Кремля за последние несколько лет на турецком направлении, сплочение рядов НАТО, выталкивание Турции обратно в фарватер антироссийского вектора Альянса.

Армянская диаспора в пылу эмоционального куража (куража ли?) декларирует то, что косвенно служит интересам Запада для организации линии "сдерживания России". И если отчаянные шаги Пашиняна можно объяснить его зависимостью от прозападного электората и услужливостью перед соросовскими институтами, поведение представителей самой армянской диаспоры, проживающей в России, объяснить объективными интересами России невозможно.

На одном из недавних заседаний Совета безопасности Владимир Путин, говоря о пространстве СНГ, отметил:

"Это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке".

Данная президентом оценка гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что с приходом к власти демократической администрации Байдена, агрессия против России вышла на системно новый виток противостояния. Наряду с традиционным механизмом антироссийских санкций, американцы перешли к активным действиям по вбиванию клина между Москвой и её союзниками.

Нездоровая активность спецслужб и групп влияния отмечена в Сирии, на Украине и вдоль всей Черноморской акватории. Захват цели осуществлён. А в перекрестье прицела — отношения Москвы и Анкары.

Карабахские шахматы

Успех России в урегулировании карабахского конфликта стал настоящей красной тряпкой для вашингтонских быков.

Ведь именно Москва сумела остановить войну, разместить контингент миротворцев, учесть интересы Турции, при этом обеспечив себе фактически роль единственного посредника в постконфликтном урегулировании.

США и Евросоюз (представленный Францией) оказались вне игры, утратив всякое влияние на развитие событий в регионе. Москва же, напротив, плотно работает над реализацией проектов разблокирования коммуникаций, впервые в постсоветской истории укрепляя влияние в СНГ.

Новостные ленты переполнены конструктивными сообщениями о постконфликтной эре, открывшейся на Южном Кавказе. Здесь и обсуждение конкретных сроков открытия армяно-азербайджанских коммуникаций, и новости о поставках российского газа в Армению при помощи азербайджанской госкомпании СОКАР, и заявление министра обороны России о том, что "пришло время для того, чтобы Армения и Азербайджан уже …говорили друг с другом, начинали разговаривать". Ещё полгода назад такие новости могли бы показаться ненаучной фантастикой, а теперь они стали реальностью.

Закрепление России в Закавказье, как и сотрудничество с Турцией, неприемлемо для Запада, который посредством своих институтов влияния, созданных в Армении за два с лишним десятка лет, пытается найти невралгические точки для ослабления влияния России в регионе.

Особую ярость у разжигателей розни а-ля Сефилян вызывает транспортный коридор, проходящий через Мегри в сторону Нахичевани. Как известно, этот пункт планируется передать под контроль российских пограничников. Его открытие не только поможет вывести Армению из изоляции и ускорит примирение Баку и Еревана, но и вдвое удешевит накладные затраты организации российско-турецкого товарооборота. Так что отнюдь не случайно западными организаторами очередного раунда Большой Игры сделана ставка на Сефиляна, который уже после окончания прошлогодней войны грозился отправить своих боевиков партизанить в Карабах.

Так что можно сделать?

В ответ на возросшую подрывную активность Запада России следует оперативно укрепить свои достижения в регионе — форсировать разблокирование транспортных коммуникаций (Мегринский корридор) и ужесточить контроль над Лачинским коридором из Армении в зону ответственности российских миротворцев.

После акций перед посольством России в Ереване квазивоенные политические организации типа "Сасна Црер" могут использовать именно этот маршрут для переброски боевиков в Нагорный Карабах и осуществления провокаций для демонстрации неэффективности российского миротворчества.

Превентивные меры, предпринятые Россией в зоне ответственности российских миротворцев и направленные на недопущение пересмотра договорённостей, являются жёсткой необходимостью в период разросшейся деструктивной активности США. Такая политика Москвы поможет ей развить мирную инициативу в Закавказье, выступая основным модератором в процессе урегулирования и единственным гарантом долгосрочного мира и процветания народов региона.