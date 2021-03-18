Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию

Президент России Владимир Путин не планирует посещение Афин, где 25 марта должен пройти военный парад в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов.

Планов в графике нет

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 18 марта сообщил, что в графике Владимира Путина нет поездки в Грецию. При этом, надо заметить, вопрос о визите в Грецию Пескову задают не впервые. И не впервые он отвечает, что таких планов нет.

Ранее греческие власти сообщали, что пригласили на торжества лидеров России, Франции и Великобритании — именно эти государства способствовали освобождению Греции от османского владычества 200 лет назад.

Однако за неделю до парада в Афинах пока даже непонятно, на каком уровне будет представлена Россия. Дмитрий Песков по этому вопросу посоветовал обращаться в российский МИД.

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин в беседе с "Правдой.Ру" напомнил, что в Греции сейчас достаточно тяжелая в эпидемиологическом плане.

"Там сейчас идет четвертая волна коронавируса. Людей просят оставаться у себя в домах и не выходить на улицу. Огромное количество мероприятий отменено. Этот парад, насколько я знаю по последним греческим новостным сводкам, будут проводить, но транслировать его будут в режиме онлайн для того, чтобы народ не скапливался", — сказал эксперт.

Другие причины

Но помимо сложной ситуации с пандемией коронавируса есть и другие аспекты.

"Когда глава государства едет на какое-то торжественное мероприятие, то обычно помимо торжественной часто бывают еще и двусторонние переговоры по каким-то значимым вопросам межгосударственных отношений. И если мы посмотрим на российско-греческие отношения, то тут вопрос о чем разговаривать, какая может быть повестка для этих переговоров", — отметил Юрий Квашнин.

Он напомнил, что в 2000-х годах отношения между Россией и Грецией были на подъеме, развивалось военно-техническое сотрудничество, были общие энергетические проекты и многое другое.

"Но сейчас совершенно явно, что российско-греческие отношения переживают своего рода стагнацию. Каких-то общих точек для соприкосновения не то чтобы нет, но их, на мой взгляд, довольно мало. Там проблема кипрского урегулирования, различные ближневосточные дела. На мой взгляд, повестка какая-то для переговоров сейчас не просматривается", — считает эксперт.

"Здесь вопрос в том, если бы этот визит состоялся, насколько он был бы продуктивным именно в практической плоскости. Так что вполне возможно, что это соображение тоже имело место. Тем более, в принципе, какие-то вопросы в российско-греческих отношениях обсуждались не так давно во время встречи Лаврова с министром иностранных дел Греции (Никосом) Дендиасом в конце прошлого года. Поэтому, может быть, какого-то особого смысла сейчас в переговорах не имеется", — сказал Юрий Квашнин.