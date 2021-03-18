Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию

Мир

Президент России Владимир Путин не планирует посещение Афин, где 25 марта должен пройти военный парад в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов.

Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию

Планов в графике нет

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 18 марта сообщил, что в графике Владимира Путина нет поездки в Грецию. При этом, надо заметить, вопрос о визите в Грецию Пескову задают не впервые. И не впервые он отвечает, что таких планов нет.

Ранее греческие власти сообщали, что пригласили на торжества лидеров России, Франции и Великобритании — именно эти государства способствовали освобождению Греции от османского владычества 200 лет назад.

Однако за неделю до парада в Афинах пока даже непонятно, на каком уровне будет представлена Россия. Дмитрий Песков по этому вопросу посоветовал обращаться в российский МИД.

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин в беседе с "Правдой.Ру" напомнил, что в Греции сейчас достаточно тяжелая в эпидемиологическом плане.

"Там сейчас идет четвертая волна коронавируса. Людей просят оставаться у себя в домах и не выходить на улицу. Огромное количество мероприятий отменено. Этот парад, насколько я знаю по последним греческим новостным сводкам, будут проводить, но транслировать его будут в режиме онлайн для того, чтобы народ не скапливался", — сказал эксперт.

Другие причины

Но помимо сложной ситуации с пандемией коронавируса есть и другие аспекты.

"Когда глава государства едет на какое-то торжественное мероприятие, то обычно помимо торжественной часто бывают еще и двусторонние переговоры по каким-то значимым вопросам межгосударственных отношений. И если мы посмотрим на российско-греческие отношения, то тут вопрос о чем разговаривать, какая может быть повестка для этих переговоров", — отметил Юрий Квашнин.

Он напомнил, что в 2000-х годах отношения между Россией и Грецией были на подъеме, развивалось военно-техническое сотрудничество, были общие энергетические проекты и многое другое.

"Но сейчас совершенно явно, что российско-греческие отношения переживают своего рода стагнацию. Каких-то общих точек для соприкосновения не то чтобы нет, но их, на мой взгляд, довольно мало. Там проблема кипрского урегулирования, различные ближневосточные дела. На мой взгляд, повестка какая-то для переговоров сейчас не просматривается", — считает эксперт.

"Здесь вопрос в том, если бы этот визит состоялся, насколько он был бы продуктивным именно в практической плоскости. Так что вполне возможно, что это соображение тоже имело место. Тем более, в принципе, какие-то вопросы в российско-греческих отношениях обсуждались не так давно во время встречи Лаврова с министром иностранных дел Греции (Никосом) Дендиасом в конце прошлого года. Поэтому, может быть, какого-то особого смысла сейчас в переговорах не имеется", — сказал Юрий Квашнин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы греция юрий квашнин
Новости
Гены жирафов хотят использовать для лечения гипертонии
Разработан новый метод предотвращения сердечного приступа
Петербургским ресторанам разрешат устанавливать круглогодичные веранды
Астрофизик из США отрицает возможность жизни на Марсе
Сын купил Бари Алибасову коттедж за 58 миллионов рублей
Чтобы не искажали историю: депутат о том, зачем вводить штрафы гидам
Марина Федункив рассказала о жизни с мужем-наркоманом
Йоханнес Бё рассказал о вражде с Легрейдом
Из герцогинь в президенты: Меган Маркл пойдёт на американские выборы?
Сёстры-близнецы Арнтгольц стали мамами с разницей в 20 дней
Последние материалы
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Астрофизик из США отрицает возможность жизни на Марсе
Сын купил Бари Алибасову коттедж за 58 миллионов рублей
Чтобы не искажали историю: депутат о том, зачем вводить штрафы гидам
Марина Федункив рассказала о жизни с мужем-наркоманом
Йоханнес Бё рассказал о вражде с Легрейдом
Из герцогинь в президенты: Меган Маркл пойдёт на американские выборы?
Россия и Белоруссия могут заняться ядерными учениями
Сёстры-близнецы Арнтгольц стали мамами с разницей в 20 дней
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко
Экономика и бизнес
Россияне проиграли от десятилетий реформ
Точка зрения
Почему в Нарве эпидемия, а в Ивангороде жизнь кипит?
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Политика. Новости и аналитика
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников