Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"?

"Сонный Джо" вышел из спячки и сразу же показал, на что способен. Владимиру Путину надо было рисовать Вашингтону "красные линии" ещё вчера.

Месть- холодное блюдо": как Путин ответит Байдену

"Казус белли" для войны с Россией

Речь идёт о хамском, оскорбительном для Москвы поведении, которое президент США Джо Байден позволил себе в интервью ABC News.

Байден заявил, что лично предупреждал президента России Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы в США.

"Он заплатит за это", — пообещал американский президент.

Далее журналист спросил: "Так вы знаете Владимира Путина. Вы считаете, что он убийца?" "Ммм, да", — ответил Байден.

Надо понимать, что лексика: "Путин — убийца", "Асад — мясник" — это обычный политический язык американских русофобских СМИ. Москва много лет его презрительно игнорирует, но на уровне первого лица — это "казус белли", это закрытие навсегда возможности разрулить ситуацию на высшем уровне.

Кроме того, озвучивать угрозы президенту страны, которая обладает ядерным арсеналом, достаточным для уничтожения США — это либо деменция, либо нарочитое поведение. Первый вариант даже опаснее, потому что планы просчитываются, а при пребывании в маразменной полудрёме на вопрос: " А не считаете ли вы, что по Путину надо ударить ядерной бомбой?". Байден может ответить: "Мммм, да".

Убийца Байден

Потому что установка на войну у Байдена записана в подсознании. За годы своей политической карьеры он много раз предлагал силовые варианты устранения легитимных правительств в других странах.

Он был одним из соавторов "Косовской резолюции" Маккейна-Байдена, которая дала Биллу Клинтону "зелёный свет" применить силу в Югославии в 1999 году. Кстати в бомбардировках Белграда погибли тысячи сербов, и продолжают гибнуть сейчас от последствий применения радиоактивных бомб. Позже Байден выступал за ввод американских войск в Афганистан, а затем и в Ирак. Именно он в октябре 2002 года в составе группы из 77 сенаторов предоставил президенту Джорджу Бушу-младшему право применять силу в Ираке.

В Афганистане и Ираке в результате американской агрессии погибли миллионы человек и продолжают гибнуть от последствий разгула террористов, которые воспользовались разгромом легитимных правительств.

Также именно Байден предлагал вооружать оппозицию в Сирии для свержения легитимного правительства Башара Асада, чем способствовал началу затяжной войны в САР, которая идет уже более 7 лет, и унесла жизни сотен тысяч сирийцев. При Байдене вице-президенте США был совершён госпереворот на Украине, и именно он принудил Виктора Януковича не применять силу к "внутренним террористам".

В результате к власти пришли фашисты, решившиеся на геноцид русского народа. Гражданская война на востоке идёт тоже более 7 лет и унесла жизни десятков тысяч украинцев.

Так кто же убийца — разве не Байден?

Путин — миротворец

Джен Псаки в комментарии и не подумала оправдать или извиниться за патрона, она заявила, что Байден "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Можно, конечно говорить о деградации американской политической системы, но радости от этого мало, потому что, когда империя разваливается, она пытается всем и себе напомнить о своей прежней силе войнами.

На самом деле, Москва "ещё вчера" ( после 2014 года) должна была нарисовать американскому руководству "красные линии", но не сделала это, надеясь, что в США изменяться подходы. Не изменятся: американцы понимают только силу и ничего другого — таков их менталитет и стиль жизни.

В одном из интервью Владимир Путин сказал, что старается не переходить в конфликтах на личности, что всегда ведет к большим проблемам. Но "партнёры" то переходят. Единобожник с язычником никогда не договорятся, это, как свидетельствует Старый завет — война на истребление. Если у Вашингтона нет желания меняться, то политика компромисса не годится, надо отстаивать свое достоинство, слова "разочарованы", "обеспокоены", "обескуражены" уже не годятся.

Ответные меры Москвы

Москва отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций, которые продляться сколь угодно долго, как сказала представитель МИД Мария Захарова. Ответные меры, если они уже "прокачены" на эффективность, могут быть разными: Москва перестанет сдерживать желание русских в Донбассе воссоединиться с Россией, Москва может разместить "Искандеры" в тех республиках Южной и Центральной Америки, которые захотят защитить свои демократии от "ястреба" Байдена. Москва может объявить санкции против американские компаний, действующих на российском рынке .

Надо сделать так, чтобы Вашингтон сам стал искать контакты с Путиным, президенту же пора хотя бы перестать говорить об американцах, употребляя слово "партнёры". США — враг номер один России. Надо, вероятно, отгородиться и ждать прихода новых политиков в США, которые будут заниматься своей страной, а не лезть во внутренние дела других. К этому их надо принуждать, переходя на самодостаточность во всех областях.

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