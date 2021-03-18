"Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено

В соответствии с печально известным законом "О полном общем среднем образовании", который отменил возможность обучения на русском, венгерском, польском или любом другом языке, кроме государственного, в маленьких украинских городах теперь будет только средняя школа.

10 и 11 классы отныне разрешено открывать только лицеям. Но вот согласно "реформе" образования не каждая школа может сменить вывеску на лицей — это (при наличии всех остальных необходимых условий) можно сделать только в населённом пункте, где числится более 50 000 жителей. Переводя на "крестьянский", это означает, что, например, ученики практически всех киевских пригородов, желающие продолжить обучение в старших классах, должны будут ежедневно ездить в столицу. А в Харьковской области 17 городов, и только 3 из них (включая областной центр) будут иметь право на открытие лицеев. Поэтому ученикам из, например, Чугуева и Купянска придётся либо переехать в столицу Украины, либо ежедневно туда ездить. При этом провинциалам необходимо ещё поступить в лицей. А затем уже их родителям задуматься о том, как обеспечить своих детей жильём или средствами на проезд. В любом случае — головная боль и большие затраты. Возникает логичный вопрос — ради чего и зачем?

Украина стремительно деградирует, причём эта деградация не просто результат каких-то последних трагических для страны событий, а это вполне себе целенаправленная стратегия, ставшая государственной, констатирует политический обозреватель Александр Голуб. После того, как был разрушен экономический потенциал страны и практически уничтожена до состояния руины система охраны здоровья, добрались и до образования, сетует он.

"Человеку, у которого впереди маячит заманчивая возможность собирать клубнику в Польше или мыть унитазы в Италии, полное среднее образование вроде как бы и ни к чему. Государство давно не в состоянии предложить ничего достойного и интересного даже выпускникам столичных вузов. В резко сузившемся сегменте госслужбы и связанных с ней "хлебных" бюджетных должностей всё решают связи и блат. При этом знания и иные профессиональные способности не играют роли. Что касается технологий управления современным обществом, то тут и вовсе расчёт на малообразованное стадо, которое живёт примитивным инстинктами. А посему "реформа" образования и есть очередной шаг именно в этом направлении", — комментирует Голуб.

Реформа образования переживает самый большой кризис за время независимости Украины. Последние инициативы, направленные на "оптимизацию" учебного процесса, не выдерживают никакой критики, негодует аналитик Фонда "Украинская политика" Алексей Фещенко. Мы попадаем в очередную ловушку "реформ", когда западная модель общественного функционирования напрямую перекладывается на украинскую плоскость.

"Буквальная имплементация опыта других государств без учёта социокультурных факторов, экономических возможностей и политической целесообразности приводит к дисбалансу и нарушению жизнедеятельности института образования. К примеру, эта "реформа" предполагает разделение младшей, средней и старшей школы. Старшеклассники будут учиться в отдельных лицеях (high school). Но есть ли в государстве достаточная инфраструктура для реализации такого новшества? Отнюдь. Школы в крупных городах и так переполнены учениками, не говоря о создании отдельных учреждений для старшеклассников. Ещё хуже ситуация в сёлах. В законе чётко прописано, что если в населённом пункте менее 50 000 жителей, то там лицеи не будут открываться, ученики будут вынуждены ездить в соседние районы в поисках своего "храма знаний". И такое отсутствие баланса желаний с возможностями прослеживается во всех сферах, которые пытаются "реформировать". Если вопрос не пересмотреть, то будем иметь очередной процесс "оттока мозгов" из Украины, а также усиление социального неравенства, результаты которого мы всё чаще можем наблюдать в наших реалиях", — опечален политический эксперт.

Ситуация с этими лицеями сложная и в больших городах: даже в Киеве обучать старшеклассников будет иметь право только четверть школ. Очевидно, что все, кто в них не попадёт (количество мест ведь ограничено), будут вынуждены идти в ПТУ или техникумы, обрисовывает будущую ситуацию эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв. При таком раскладе в лицеях будет процветать коррупция: поступать в них будут не те, кто умнее и лучше сдал экзамен, а те, чьи родители больше заплатили, — таковы украинские реалии.

"В итоге вместо здорового и правильного интеллектуального отбора будет происходить нездоровый и неправильный отбор по финансовому цензу. Да и вся выстраиваемая система среднего образования выглядит криво. Почему, например, банальные 11-летние школы стали называть лицеями, если исторически лицей — это специализированная школа с уклоном в определённую дисциплину (например, физмат). И почему школу-девятилетку стали называть гимназией, если исторически гимназия — это как раз школа с самым длительным обучением, чьи выпускники, в отличие от выпускников обычных школ, имели право поступать в вуз? В общем, у нас как всегда всё наоборот. Я согласен с тем, что высшее образование — это не для всех, а для 30-40% наиболее способных учеников. Но отбор должен происходить иначе. Например, вместо этой профанации с "реформой" школьного образования могли бы просто поднять проходной балл в вузы с нынешних 124 баллов из 200 (100 из которых даются просто за явку на экзамен) до 160. Тогда мы бы увидели совершенно других абитуриентов в вузах", — делает рацпредложение Богатырёв.

Если раньше про апартеид в нашей стране говорилось в определённой мере фигурально, то теперь придуманная в ЮАР политика раздельного проживания и соответствующей дискриминации бедных слоёв населения строится на образовательной основе. Украинцы из сёл и малых городов не будут иметь возможности получить даже полное среднее образование и станут потенциально дешёвой рабсилой для местных и европейских господ, утверждает председатель политисполкома "Союза анархистов Украины" Вячеслав Азаров.

Так в чём же смысл этой учебной "реформы"? Резкое сокращение учеников старших классов уменьшит число образованных людей и преградит им дорогу в вузы. Впрочем, а зачем "великой аграрной державе" умные молодые люди? Да и учителей уже надо будет меньше — опять же экономия бюджета на радость МВФ! Зато увеличится коррупция — теперь без взятки устроить своё провинциальное чадо в областной лицей будет практически невозможно. И им остаётся участь неквалифицированных работников-гастарбайтеров или чернорабочих на неласковой родине. А ведь ещё недавно украинцы создавали космические корабли и самолёты, авианосцы и атомные электростанции, комбайны и роторные экскаваторы. А за 7 лет постмайданной власти в стране была открыта всего одна станция метрополитена.