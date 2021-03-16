В Бразилии к власти придут военные, если «народ захочет»

Из-за катастрофических результатов борьбы с пандемией и ухудшения экономической ситуации в стране президент Жаир Болсонару делает ставку на военных.

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Установить диктатуру в Бразилии легко

Он особо подчеркнул, что является "Верховным главнокомандующим" Вооруженных сил и может принять "крайние меры", "если народ захочет".

"Как легко установить диктатуру в Бразилии", — сказал он дважды, общаясь с населением через социальные сети.

Болсонару не сторонник жёстких карантинов. По поводу ограничительных мер, введенных властями многих штатов (Бразилия — федерация), Болсонару сказал, что эти меры "имеют тенденцию вызывать протесты и восстание населения".

"Голодный человек теряет рассудок. Мы держимся за страну. Предвижу серьезную проблему в Бразилии. Я не хочу говорить, что это за проблемы, потому что не хочу, чтобы они (противники) говорили, что я поощряю насилие. Но впереди у нас будут серьезные проблемы ", — заявил президент.

Давление на Болсонару будет увеличиваться, так как недавно Верховный федеральный суд (STF) отменил обвинительный приговор бывшему президенту Луису Инасио Лула да Силве (Партия Трудящихся, PT), приговорённому к тюрьме по делу "Автомойка".

Лула, по опросам общественного мнения, перед выборами 2018 года имел большое преимущество перед Болсонару, но был отлучён от выборов судебным вердиктом. Недавно ему практически вернули избирательные права, и он не отрицает, что будет баллотироваться на пост президента в 2022 году.

Большой резонанс вызвала реакция генерала запаса Луиса Эдуарду Роча Пайвы на решение STF. Пост, опубликованный на сайте Clube Militar 9 марта, говорит о том, что "переломный момент приближается". Сторонники РТ (цвет партии — красный) называют Болсонару "фашистом" и стращают потерей "хрупкой демократии" в стране.

У президента Бразилии есть поддержка в обществе

Группы Болсонару в WhatsApp также отреагировали на решение STF и призвали к вмешательству Вооруженных сил, импичменту судей и проведению голосования по почте на выборах 2022 года.

В социальных сетях созывают на "Марш семьи с Богом за свободу" в память о манифестациях, произошедших в стране в 1964 году перед свержением президента Жоау Гуларта и захватом власти военными. Подразумевается, что это была поддержка переворота.

Заметим, что Болсонару — бывший военный, беспартийный, и выиграл, во многом, на лозунгах борьбы с коррупцией.

Его электорат — это националисты, "антикоммунисты" (так они себя называют) — средний класс Бразилии, который сегодня категорически против масочного режима и изоляции. Это не либеральная публика, которую олицетворял Мишел Тимер.

Так как у Болсонару в начале президентства не было за спиной аппарата и политтехнологов, президент решил набирать сторонников из рядов Вооруженных сил. Исследования показали, что процент бывших и действующих военнослужащих на ключевых постах (руководство, координация) в государственных учреждениях при нём более чем удвоилось и достигло 343 человек. В относительных показателях процент военнослужащих, занимающих руководящие должности, вырос с 2,4% в конце правления Дилмы Руссеф, до 3% при Мишеле Темере, и сейчас составляет 14% .

Зато теперь после двух лет правления, правительство (которое возглавляет президент) начинает в некоторой степени контролировать государственную машину.

В отличие от либерала Темера, Болсонару не поддерживает приватизацию госкомпаний Eletrobras и Petrobras, он рассматривает нефть и энергетику как фактор национальной безопасности и поставил во главе этих компаний военных.

В недавнем опросе Paraná Pesquisa, 50% опрошенных считают присутствие военнослужащих в государственной администрации положительным фактором, по сравнению с 36,4%, считающих его отрицательным. Тот же опрос показал, что 62,1% респондентов не видят в настоящее время риска военного переворота в стране.

Левые у власти в Бразилии предпочтительней для России

Конечно, левая пресса упирает именно на это. Указывается, что вместо принятия санитарных и экономических мер, гарантирующих сохранение жизни населения, президент делает ставку на "хаос", чтобы затем выставить себя своего рода "спасителем Отечества".

"Это случалось и в другие моменты мировой истории, например, в гитлеровской Германии; в Италии с Муссолини или с Франсиско Франко в Испании. А в Бразилии с военными, которые пришли к власти в 1964 году ", — пишет левая газета Rede Brasil Atual.

Самый последний период военной диктатуры в Бразилии пришелся на период с 1964 по 1985 год. Путем аргументации о недопущении установления коммунистической диктатуры в Бразилии в период холодной войны Бразильские вооруженные силы совершили государственный переворот, был свергнут тогдашний президент Жоау Гуларт.

Левое правительство РТ правило в Бразилии 12 лет, после импичмента Дилмы Руссеф (наследницы Лулы) выборы в 2018 году, набрав во втором туре 55,1% голосов, выиграл Болсонару. Его соперника кандидата от РТ Фернанда Хаддада поддержали 44,87% избирателей.

Левые у власти в Бразилии предпочтительней для России, Болсонару отказался продвигать в стране вакцину "Спутник V”под нажимом США (чего бы Лула никогда бы не сделал), а вот штаты северо-востока, где влияние РТ, безусловно, велико, закупили её в чрезвычайном порядке по прямым связям с РФПИ.

Бразилия не справляется с коронавирусом

Бразилия в настоящий период переживает худший момент с начала пандемии. Система здравоохранения страны работает на пределе своих возможностей. В 20 из 27 регионов страны фонд палат интенсивной терапии, предназначенный для лечения COVID-19, заполнен более чем на 80 процентов. В половине бразильских штатов этот показатель превышает 90 процентов.

Жаир Болсонаро объявил о назначении нового министра здравоохранения. Четвертым главой ведомства за два года станет кардиолог Марселу Кейрога. Генерал Эдуардо Пазуэлло покидает пост, будучи фигурантом расследования о коллапсе системы здравоохранения в Манаусе.

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