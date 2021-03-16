Украина: на смену суржику придёт English?

Английский язык обязательно должен стать вторым языком на Украине — это защитит в информационной войне с Россией, считает украинская власть.

"Английский язык нужно использовать с детского сада, в школе. Его нужно знать. Очень много людей обучают английскому языку, но мало кто его знает и использует. Когда мы сможем людей настроить на англоязычные издания, тогда вопрос лингвистической войны, которую ведёт Россия, постепенно может уйти. За 30 лет мы не подняли вопрос английского языка, который должен быть обязательным вторым языком в стране, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, которым подвержены от России", — заявил ветеринар и по совместительству секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов.

СНБОУ до февраля существовал чисто номинально, ничем себя не проявляя. Но 2 февраля его "разбудили" и сделали фактически главным органом страны, выполняющим карательные функции вопреки Конституции и законодательству. Напомню, что в этот день "свадебный президент" Владимир Зеленский самоуправно ввёл санкции против гражданина Украины Тараса Козака и закрыл принадлежащие ему 3 оппозиционных телеканала. На последующих заседаниях СНБОУ махание карающим мечом продолжилось, вследствие чего его секретарь вошёл во вкус и преисполнился собственной значимостью, вообразил, что "смеет своё суждение иметь", которое расходится с позицией самого гаранта непонятно чего. Судите сами.

"В Конституции всё чётко написано: один единственный государственный язык — украинский. Все, кто поднимает вопрос национальности, языка, церкви, — это люди, которые хотят хайпануть, временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол в обществе. Поэтому я считаю, что вопрос языка не актуален, украинский язык полностью защищён", — сказал в тот же день ликвидатор Украины.

Плюрализм в одной отдельно взятой голове называется шизофренией. Так что ждём продолжения банкета: кто кого поборет в СНБОУ — председатель секретаря или наоборот? Но если серьёзно, то Данилов просто продолжает высказывание Зеленского, который в свою очередь только повторяет заявления Порошенко, суть которых проста: хоть тушкой, хоть чучелом, лишь бы подальше от Москвы, констатирует политтехнолог Василий Стоякин.

И администрация Порошенко, и Офис Зеленского совершенно сознательно сделали языковой вопрос полем битвы. Именно этот факт говорит о том, насколько тема важна и болезненна для Украины, констатирует политический обозреватель Александр Голуб.

"Казалось бы, всё уже формально урегулировано действующей Конституцией, но… Где ещё так ярко и действенно можно продемонстрировать свою русофобию, ставшую государственной политикой? Где ещё можно так отыграться на нелояльном (с точки зрения властей) электорате? Кроме того, вопрос языка стал и своеобразным маркером "свой-чужой". Инициатива секретаря СНБОУ Данилова (который с трудом может вспомнить 3 слова на English) о втором английском языке на Украине — тоже из этой серии. Это сигнал, направленный, прежде всего, внешнему феодалу: вот до какой степени угодливости мы готовы дойти! Все эти игрища не добавляют стране внутренней стабильности, которая не входит в планы ни временных управляющих этой территорией, ни их хозяев", — приходит к выводу Голуб.

Худшее, что мог сделать Зеленский, это повторять тактику предшественника — худшего президента независимой Украины. В частности, он продолжает социальную политику Порошенко — губительную медицинскую "реформу" и раскол общества по языку, что является большой ошибкой, считает директор политического агентства AG group Анне Быкова.

"Языковая проблема — одна из самых нечестных, спекулятивных, нелогичных, которая в руках политиков является разменной монетой. Но ведь любая монета имеет не только две стороны, но и ребро, на котором эта проблема сейчас и стоит. Страдающие от притеснения их языка граждане не получают достаточной защиты. А тем, кому не нравится расширение языковых возможностей других, наоборот, кажется, что региональным группам населения предоставлены чрезмерные привилегии. Получается, что недовольны и обижены и те, и другие — это и есть раскол общества в чистом виде. Зеленский не вправе определять актуальность того или иного вопроса, его задача — отзеркаливать мнение народа, который считает эту тему важной. Поэтому президенту, его пиарщикам и пресс-службе следует аккуратно подходить к его высказываниям, чтобы не превышать его полномочия. А цитата Данилова не просто показывает его неадекватное отношение к языковой проблеме, но и абсолютное неуважение к украинцам. Я не припомню ни одного митинга или иного выражения протеста по поводу притеснения английского языка на Украине — как раз с ним у нас всё в порядке. И было бы логичнее уделить внимание китайскому языку, на котором говорит самое большое число жителей планеты", — предлагает политтехнолог.

К сожалению, языковой вопрос по-прежнему в центре внимания, хотя актуальность его больше рукотворная, нежели естественная. И не замечать этого — значит обманывать самого себя, подчёркивает аналитик KyivStratPro Алексей Бебель.

"Что же касается именно английского языка, то он, безусловно, нужен. Как бы там ни было, но он один из самых распространённых в мире. Хотя в той же Франции или Испании, думаю, могут с этим поспорить. В любом случае чем больше языков знает человек, тем лучше. Но связывать знание английского языка с информационной войной — как минимум самонадеянно. Тем более, что английский язык вряд ли имеет перспективы получить статус второго именно в общении. Да, он один из официальных, но немцы не будут между собой в быту или на работе общаться по-английски, французы, испанцы или итальянцы — тоже", — заключает Бебель.

Откровенно говоря, я не вижу ничего дурного в изучении английского или любого другого иностранного языка — сам с детства изучал английский и немецкий, владею ими свободно, признаётся эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"Другой вопрос в том, что Данилов противопоставляет английский русскому, а это странно и неразумно. Очевидно, что обеспечить большинству населения свободное владение английским языком просто невозможно. За исключением столиц и нескольких мегаполисов, это будут знания на уровне: My name is Vova. I live in Ternopol, и т. п. В то же время русским языком, как и украинским, свободно владеет подавляющее большинство жителей Украины, что предоставляет им доступ ко всей полноте мирового культурного и научного наследия, большая часть которого на мову не переводится", — подчёркивает Богатырёв.

Чушь, которую с умным видом изрекают люди с формальным статусом государственных мужей, от этого глупостью не перестает быть, комментирует замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.

"К сожалению, если брать нашего президента и его сановников, то они почти ежедневно своими высказываниями эту истину подтверждают. Украинскому языку уже много лет угрожает не русский, а новояз, который внедряется от доморощенных местных лингвистов и который давно стал посмешищем и поводом для шуток со стороны не только русскоговорящих, но и, прежде всего, украиноязычных. Последние уже сами зачастую не понимают причин уничтожения привычного украинского и подмену его новоязом. Такими темпами и язык Шевченко или Леси Украинки будет уничтожен в ближайшее десятилетие. Что касается внедрения в качестве второго официального английского, то если это случится, то станет смертным приговором украинскому. Ведь он намного конкурентнее и для граждан страны, большая часть которой нацелена не бегство с родины, будет предпочтительнее в изучении и употреблении", — резюмирует Песецкий.