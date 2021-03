Английский язык обязательно должен стать вторым языком на Украине — это защитит в информационной войне с Россией, считает украинская власть.

"Английский язык нужно использовать с детского сада, в школе. Его нужно знать. Очень много людей обучают английскому языку, но мало кто его знает и использует. Когда мы сможем людей настроить на англоязычные издания, тогда вопрос лингвистической войны, которую ведёт Россия, постепенно может уйти. За 30 лет мы не подняли вопрос английского языка, который должен быть обязательным вторым языком в стране, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, которым подвержены от России", — заявил ветеринар и по совместительству секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов.

СНБОУ до февраля существовал чисто номинально, ничем себя не проявляя. Но 2 февраля его "разбудили" и сделали фактически главным органом страны, выполняющим карательные функции вопреки Конституции и законодательству. Напомню, что в этот день "свадебный президент" Владимир Зеленский самоуправно ввёл санкции против гражданина Украины Тараса Козака и закрыл принадлежащие ему 3 оппозиционных телеканала. На последующих заседаниях СНБОУ махание карающим мечом продолжилось, вследствие чего его секретарь вошёл во вкус и преисполнился собственной значимостью, вообразил, что "смеет своё суждение иметь", которое расходится с позицией самого гаранта непонятно чего. Судите сами.

"В Конституции всё чётко написано: один единственный государственный язык — украинский. Все, кто поднимает вопрос национальности, языка, церкви, — это люди, которые хотят хайпануть, временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол в обществе. Поэтому я считаю, что вопрос языка не актуален, украинский язык полностью защищён", — сказал в тот же день ликвидатор Украины.

Плюрализм в одной отдельно взятой голове называется шизофренией. Так что ждём продолжения банкета: кто кого поборет в СНБОУ — председатель секретаря или наоборот? Но если серьёзно, то Данилов просто продолжает высказывание Зеленского, который в свою очередь только повторяет заявления Порошенко, суть которых проста: хоть тушкой, хоть чучелом, лишь бы подальше от Москвы, констатирует политтехнолог Василий Стоякин.

И администрация Порошенко, и Офис Зеленского совершенно сознательно сделали языковой вопрос полем битвы. Именно этот факт говорит о том, насколько тема важна и болезненна для Украины, констатирует политический обозреватель Александр Голуб.

Худшее, что мог сделать Зеленский, это повторять тактику предшественника — худшего президента независимой Украины. В частности, он продолжает социальную политику Порошенко — губительную медицинскую "реформу" и раскол общества по языку, что является большой ошибкой, считает директор политического агентства AG group Анне Быкова.

К сожалению, языковой вопрос по-прежнему в центре внимания, хотя актуальность его больше рукотворная, нежели естественная. И не замечать этого — значит обманывать самого себя, подчёркивает аналитик KyivStratPro Алексей Бебель.

Откровенно говоря, я не вижу ничего дурного в изучении английского или любого другого иностранного языка — сам с детства изучал английский и немецкий, владею ими свободно, признаётся эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"Другой вопрос в том, что Данилов противопоставляет английский русскому, а это странно и неразумно. Очевидно, что обеспечить большинству населения свободное владение английским языком просто невозможно. За исключением столиц и нескольких мегаполисов, это будут знания на уровне: My name is Vova. I live in Ternopol, и т. п. В то же время русским языком, как и украинским, свободно владеет подавляющее большинство жителей Украины, что предоставляет им доступ ко всей полноте мирового культурного и научного наследия, большая часть которого на мову не переводится", — подчёркивает Богатырёв.