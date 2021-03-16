Игорь Коротченко: Украина готовит диверсии на Юге России и в Крыму

О том, что происходит в Донбассе и на Украине, можно ли ожидать от Киева полномасштабных боевых действий и как на них ответит Москва, а также о возможной реакции Запада рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

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Агрессия нарастает

— Что происходит на Юго-Востоке Украины? Сейчас говорят о возможном активном усилении военных действий.

— Ситуация очень опасная, Киев может пойти на реализацию полномасштабного сценария проведения военной операции против Донбасса.

Карабахский успех Азербайджана кружит голову Киеву. Но ситуации на Южном Кавказе и в Донбассе — это абсолютно разные вещи.

Мы не могли воевать за интересы Армении в Нагорном Карабахе, который, с точки зрения России и международного права, является территорией Азербайджана. Поэтому это была война Армении против Азербайджана.

В Донбассе очень много русских — тех, кто получил паспорта граждан Российской Федерации. Если Украина начнет масштабную зачистку Донбасса, это затронет жизнь и безопасность граждан России, и Россия не сможет ограничиться громкими заявлениями по дипломатической линии.

Единственно возможной реакцией России будет проведение российскими вооруженными силами операции по принуждению Украины к миру либо гуманитарная интервенция Вооруженных сил России, направленная на спасение наших граждан в Донбассе. В противном случае мы увидим массовый геноцид. Понимает ли Киев, что реакция Москвы будет именно такой? Трудно сказать.

На Украине, наплевав на конституцию, Зеленский выступает как диктатор, лишает политические силы присутствия в украинском политическом пространстве — сначала в медийном, а теперь целый ряд украинских политиков условно (подчеркиваю: условно) пророссийской ориентации могут быть объявленными врагами народа, против них будут возбуждены уголовные дела при полном попустительстве западных демократий. А после зачистки любых оппозиционных сил для режима Зеленского может стать вполне вероятным сценарий военной операции против Донбасса. Мы видим резкую активизацию украинских военных в зоне конфликта. Украина закупила и готова применить в ходе военной операции турецкие ударные беспилотники. Всё это создает ожидание новой масштабной и чудовищной по своим последствиям военной авантюры Украины, за которую дальше впишется НАТО и США в политическом плане.

Россия будет стоять перед выбором: либо молчаливо наблюдать, как будут убивать граждан российских на Донбассе, либо она будет вынуждена провести операцию по принуждению Украины к миру.

В лучшем случае военная активность Украины не приведет к активным наступательным действиям Киева, а в худшем случае мы столкнемся с ситуацией вынужденной реакции Москвы. Украина все последние годы совершенствовала свой потенциал в диверсионных террористических операциях. Поэтому можно ожидать провокаций, засылки украинских разведывательных диверсионных групп на территорию России для проведения терактов, похищений граждан России, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Либо одномоментно с началом военной операции Киева по зачистке Донбасса украинские диверсанты могут осуществить ряд диверсий на Юге России и в Крыму. Вот к этому сценарию необходимо реально готовиться.

Тактика диверсий

— На принуждение Украины к миру, если, не дай Бог, такое случится, как будут реагировать НАТО, ЕС, США, международные организации?

— Думаю, военную поддержку Запад оказывать Украине не будет. Мы получим очередной, достаточно мощный санкционный удар по экономике. Это санкции против российского госдолга, замораживание активов российских компаний в западных банках, приостановление либо срыв крупных экономических проектов.

В 2008 году, когда мы принуждали Грузию к миру, кроме криков и политических демаршей ничего не произошло. Но ситуация изменилась. Мы видим персональные санкции по так называемому делу Навального. Пока затронуты четыре руководителя российских силовых структур. Эти санкции ни на что не влияют: понятно, что российские силовики не имеют счетов, недвижимости на Западе.

Опасно другое. Прорабатывается вторая часть санкций, которая может затронуть уже экономические интересы России. Введение санкций против российского госдолга приведет к оттоку иностранных инвесторов из российских ценных бумаг. Следовательно, произойдет обрушение фондового рынка, финансовой стабильности. Будут ли эти санкции реализованы или нет, мы не знаем. Я всегда исхожу из того, что надо готовиться к худшему. Наша готовность действовать в абсолютно плохих обстоятельствах, во-первых, придает нам запас прочности, с другой стороны, если не дойдет до крайне серьезных форм санкций, мы отделаемся более или менее легким испугом. Необходимо заранее просчитать варианты нашего поведения в тех обстоятельствах, с которыми может столкнуться Россия в случае введения против нее мощных экономических санкций.

— После 2014 года было много попыток террористических. Но это вовремя пресекалось. Сейчас идет речь об усилении диверсантов?

— Люди с профессиональным бэкграундом диверсантов стоят во главе всех трех украинских спецслужб:

главного управления разведки министерства обороны,

службы безопасности,

службы внешней разведки.

Это означает, что они готовятся к проведению операций на территории Юга России. Отрабатывают форматы высадки диверсантов, их доставки в места проведения диверсий. Были же известные разоблачения, захваты людей, которые являлись агентами украинских спецслужб, готовили схроны, прием заброшенных из-за кордона диверсионных групп. Украинские спецслужбы все эти годы создают такие позиции. Сеть может быть активирована Украиной в преддверии либо в момент проведения, например, операции по зачистке Донбасса.

Потенциал Украины в проведении диверсий я бы оценил как весьма высокий и очень опасный для нас в профессиональном смысле.