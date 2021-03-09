Чем Букингемский дворец ответит Меган Маркл

Скандальное интервью герцогини Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри вышло в эфир на CBS в прайм-тайм. Королевская семья помешать этому не смогла, но готовит "лютый" ответ.

Прозвучало в этом эфире достаточно. Маркл рассказала, что Виндзоры отмахнулись от её мыслей о самоубийстве и переживали насчёт цвета кожи её сына Арчи.

По её словам, в январе 2019 года, когда герцогиня была несколько месяцев беременной Арчи, психологическое состояние было ужасным из-за сплетен и клеветы в британской прессе. Маркл отметила, что "это была очень чёткая мысль, явная и неотступная — и это очень страшно".

Когда пара обратилась к королевской семье и в отдел кадров дворца за психологической помощью, ей отказали.

"Я сказала, что мне нужна помощь, сказала, что со мной никогда раньше такого не было и мне нужен специалист. Мне ответили, что это нельзя устроить и что это не пойдёт на пользу королевскому двору", — вспоминала она.

По поводу ссоры с Миддлтон перед свадьбой Маркл заявила, что СМИ извратили всё с точностью до наоборот. Кейт в итоге тогда "принесла мне цветы и записку с извинениями".

Маркл назвала Миддлтон "хорошим человеком" и добавила, что СМИ "действительно хотели истории о героине и злодейке".

Сын пары Арчи вопреки протоколу не получил ни титул принца, ни охрану. После рождения Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора в мае 2019 года, по официальной версии событий, Маркл и Гарри отказались от присвоения ему официального титула, чтобы дать ребёнку шанс "пожить нормальной жизнью".

Но в действительности возможности решать у родителей не было. А внятных объяснений, почему Арчи отказали в титуле, не воспоследовало.

Тема расизма всплыла практически сразу: были "опасения и разговоры, насколько тёмным он будет".

Телеведущая Опра Уинфри потребовала раскрыть, кто это сказал Гарри, но Маркл сказала, что никаких имён называть не станет. И добавила, что решила уйти, потому что Букингемский дворец её не "защищает".

"Когда всё стало действительно рушиться, я поняла, что меня не только не защищают, но и готовы лгать, чтобы защитить других членов семьи", — сказала она. Также на решение повлиял тот факт, что отец Гарри перестал общаться с ним за несколько дней до того, как пара объявила, что уходят с поста старших членов королевской семьи в январе 2020 года.

Гарри высказал мнение, что печально, что до этого дошло, но "надо было что-то делать — ради моего собственного душевного спокойствия, моей жены и Арчи, потому что знаю, чем это всё кончается". С отцом ещё предстоит восстанавливать отношения, но точно не сейчас.

Больше всего Маркл сетует на то, что ей и ребенку не предоставили элементарной защиты. "Мне жаль, что я поверила, когда они сказали, что я буду в безопасности. Я действительно поверила", — объяснила она. Но теперь всё позади и у пары будет девочка. Британия гадает, будет ли имя Диана первым или вторым.

По поводу этого интервью представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что "даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке".

А все вышеизложенное есть доказательство того, что британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью.

Так что медиаиндустрия Британии с подачи власть имущих может любую историю передать с точностью до наоборот.

Все скандалы класса Литвиненко, Березовского, Скрипалей, "Белых касок" и т. д. мало чем отличаются от ситуации с семьей Гарри и Меган, подытожила Захарова.

Кстати, как выяснилось, американский телеканал CBS заработал $19 млн на рекламе в интервью принца Гарри и Меган Маркл, которые они дали Опре. Сами они заработали за него от семи до девяти миллионов долларов. С другой стороны, американские СМИ уверяют, что Опра Уинфри, взявшая интервью, получила от CBS семь миллионов долларов, а пара не получила ни доллара.

Ну и, конечно, Букингемский дворец "готовит ответ на скандальное интервью Меган Маркл, в котором она обвинила королевскую семью в расизме". Об этом сообщили таблоиды. Что удивительно, почти половина британцев считает, что пара "повела себя неподобающе", дав скандальное интервью и нарушив честь британской короны…