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Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Мир

«Холодная война закончилась», - эти слова сказал Владимир Путин в начале пресс-коференции по итогам самой долгожданной встречи двух президентов. И, пожалуй, они характеризую случившееся событие лучше всего.

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Сегодня Путин и Трамп наконец-то встретились в Хельсинки. Событие, которого все ждали больше, чем Чемпионата мира по футболу. И которое успели обсудить вдоль и поперек еще до его начала. Причем, равнодушным не остался никто, вне зависимости от спектра политических взглядом. Строились теории, возникали и рушились ожидания - и честное слово, главная опасность по итогам встречи может быть в разочаровании, которое испытали все «ожидающие».

Слишком уж долго нагнетали вокруг этого события ажиотаж. А судя по тому, что мы сейчас можем наблюдать, все прошло просто хорошо. В нормальном рабочем режиме. По итогам закрытых переговоров, которые продлились больше двух часов вместо запланированных полутора, Трамп назвал ее «хорошим началом для всех». И это, в общем-то, если отвлечься от ожиданий «мировых революций» и «глобальных геополитических переделов», которые рисовались иным, лучше вариант.

За то время, пока Путин и Трамп не встречались лично. успело случиться многое. Обострение в Сирии, новые антироссийские санкции. Потом - обострение отношений США уже с Китаем, и чего вовсе никто не ожидал - с Европой. Наезд трампа катком на ЕС за «Северный поток». В общем, натуральный геополитический апокалипсис. И на его фоне мирное и деловое общение двух президентов выглядит еще неожиданнее, чем очень теплая встреча Трампа с Ким Чен Ыном.

Ровно потому, что даже те, кто откровенно откровенно говорил о том, что ждать многого от встречи не следует, все равно ожидали - только какого-нибудь негатива. Что ничего не будет, что все выскажут друг другу претензии и разойдутся, задекларировав несогласие, как уже было неоднократно. Но вышло по итогам совсем иначе. Как сказал Путин, «переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере».

Темы, озвученные обоими президентами в ходе выступлений на пресс-конференции ,вполне понятны: основные точки возможного соприкосновения между Россией и США не изменились. Некоторые из них - сложные, как Сирия и Украина. И, в целом, прогресс по сирийскому вопросу выглядит более реальным, нежели по украинскому. Здесь в очередной раз проговорили Минские соглашения и на том и успокоились. А вот в Сирии можно ожидать некоторый виток «всестороннего улаживания»: «Что касается Сирии, то решение установления мира в этой стране могло бы стать образцом совместной хорошей работы», - заявил Путин.

Притом довольно явно было заметно, что если для нашего президента Сирия является ключевым вопросом, то для Трампа им стала, скорее, Северная Корея. Он очень гордится своими усилиями по налаживанию диалога с Ким Чен Ыном. При этом Путин выразил по этому поводу искреннее одобрение и сдержанное и спокойное обещание поддержки. Чтобы вы не сомневались, это совершенно не означает, что мы в Северной Корее будем топить за американские, а не свои собственные интересы. Просто критических расхождений в интересах, как с той же Сирией, нет.

Тем более их нет по вопросам международного терроризма в глобальном плане. В частностях - в той же Сирии - мы периодически несколько по-разному смотрим на то, кто тут исламская угроза, а кто - борцы за свободу и суверенитет. Но что касается терактов и экстремизма, это постоянно звучит лейтмотивом, как основная наша точка соприкосновения - две крупнейшие ядерные державы должны совместно работать по вопросам глобальной безопасности. И сейчас это наконец, похоже, может стать не просто словами - речь шла о налаживании постоянных контактов спецслужб.

Характерный момент: Трамп со своей стороны публично тему вмешательства России в американские выборы не поднимал. По этому поводу высказался Путин, еще раз декларировав, что Россия не вмешивается во внутренние американские дела. Затем по этому же поводу последовали вопросы от журналистов. И здесь наш президент выступил в роли защитника Трампа, заверяя, что компромат на него - конспирологический бред. Впрочем, ни у одного вменяемого человека сомнений в этом и не было.

Словом, по итогам можно сказать, что переговоры выглядят куда конструктивнее и перспективнее, нежели ожидалось, покуда вокруг них нагнетали шумиху. Но ровно так же они выглядят и куда сдержаннее, чем можно было ожидать по громкости и резкости этого меди-ашума.

Чудес не будет, скандалов тоже.

Единственно скандальным моментом стало удаление из зала активиста-борца с ядерным оружием. Брататься и целоваться мы с США не начнем. «С чего вы решили, что Трамп доверяет мне, а я ему?» - спросил Путин в обычной своей ироничной манере. Но при этом оба президента сделали все, чтобы показать, что взаимное недоверие ни конструктиву, ни совместной работе не помешает.

"Трамп действительно оказался «козырным»: несмотря на все давление внутри, противоречивые заявления чиновников Госдепа, старина Донни показал свою панк-натуру и провел лучшую встречу последних лет. «Мы смогли поладить. Холодная война закончилось», - вот как можно резюмировать историческую сходку в Хельсинке.  Да, вопросов осталось громадье: есть санкции, есть непризнанный Крым. Но в тоже время есть признание амбиций России по ключевым вопросом на постсоветском пространстве и в мире",- пишут в Телеграм.

"Сегодня мы увидели настоящую историю. И это победа не только Путина или Трампа, а всего консервативного человечества.  Да, важно, Трамп все-таки выполняет свои предвыборные обещания.  В ближайшие часы ждем истерику, ролики с Морганом Фрименом и угрозы расправы от Роберта ДеНиро. Но это все уже совсем не важно",- заключают эксперты.

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Темы Крым КНДР Иран война саммит Хельсинки ядерная война Дональд Трамп Владимир Путин минские соглашения выборы президента США
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