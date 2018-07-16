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Трамп хочет разменять Украину на Сирию?

Мир

Собирается ли Дональд Трамп предложить России Украину в обмен на Сирию? Готов ли он вопреки противодействию американской политической элиты к действительно серьезным переговорам? А самое главное — смогут ли мировые державы договориться, или мир снова будет на грани глобальной войны и нового мирового устройства? Эти проблемы обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог, публицист Леонид Крутаков.

— Весь мир настолько сильно изменился, что от традиционного уклада мало что осталось, наступила новая реальность.

— Да, и как раз из-за этого растут и обостряются беды цивилизации и людские пороки. Это ясно видно и в повседневных новостях.

— Когда Трамп подтвердил, что встречается с Путиным в Хельсинки, он сказал, что собирается обсудить ситуацию на Украине и в Сирии. А перед этим Трамп заявил, что Крым российский, потому что там говорят на русском языке. Почему именно Украина и Сирия — сейчас самые главные вопросы, во всяком случае для Трампа?

— Так не только Трамп говорит. Это действительно важнейшие вопросы, потому что на Украине и в Сирии мы столкнулись, прямо главными калибрами сошлись и стоим друг против друга.

— При Трампе упорство США уже не такое, как было при Обаме?

— Не такое. Но отступить — это значит проиграть все. Если так серьезно сошлись, значит, как-то надо из этой ситуации выйти. Все равно американцы не могут продавить, а наши уперлись. Силовой контур необходим для экономики сейчас как никогда раньше.

После распада СССР и до недавнего времени в мире был только один надсмотрщик и жандарм — НАТО, а в реальности — США. Потом вдруг все увидели все эти наши "Калибры", "зеленые человечки" стали полной неожиданностью для Запада. Прямо ниоткуда появилась российская армия.

А для остальных стран это означало второе переговорное окно. Можно договариваться не только с американцами о каких-то долгосрочных гарантиях, но и с Россией — надежнее и дешевле. То есть мир получил новое предложение по структуре безопасности. Сразу пошли переговоры египтян и других с нами, потом — рост продаж оружия.

Теперь влияние России в мировой повестке дня. Поэтому мы столкнулись с теми экономическими, политическими и социальными противоречиями, которые между нами существуют. Здесь прямо окопы друг напротив друга, это рубеж, передовая столкновений. И в каком формате это противостояние будет разрешено, в таком будут разрешаться и все остальные.

— Может ли такая встреча что-то изменить?

— Нет, одна встреча, конечно, ничего существенно не изменит. Это ведь только одна встреча…

— Но президенты могут о чем угодно договариваться, заявлять о готовности слушать друг друга и принимать взвешенные решения.

— Согласен. И сама по себе встреча — это тоже уже хорошо и много, тем более в нынешней ситуации. Уже много после того, что было, после отсутствия этих встреч. То, что Трамп, преодолевая это дикое внутренне сопротивление американского истеблишмента, все-таки на эту встречу идет, означает, что он понимает, что у него есть силы начинать диалог с Россией.

А альтернатива диалогу какая — война? Нет другой. Сейчас холодная война. А дальше либо реальная война, либо идем на переговоры. Победим мы друг друга в этой войне?… Да, мы стали слабее, чем был Советский Союз с Варшавским договором, но у нас за спиной — Китай, Индия, БРИКС, ШОС… И это они тоже берут в расчет, ведь это же их фабрика мировая, без которой они жить не могут.

Большая, серьезная проблема — будет ли новая ялта, в которой, помимо США и России, теперь будут еще Китай, Индия, Бразилия и другие выросшие и окрепшие страны, без которых соглашение нового международного Совета безопасности невозможно.

А как быть с мощными экономическими Германией и Японией? Ведь они по-прежнему находятся в международном политическом статусе как проигравшие Вторую мировую войну, их нет в Совете безопасности. Вот как изменить этот порядок? Понятно, что дальше договариваться легче не станет, понятно, что будет сложнее. Но другого-то пути нет. Другой путь — это война.

— Но в Ялте была встреча победителей. А остальные страны приняли то, что им сказали.

— Конечно, но про ту встречу я говорю, потому что можно и нужно продолжение традиций Вестфальского мира. Потому что Вестфальский мир был заключен после изнурительной борьбы, когда все поняли, что победить никто не может, а проигрывают все — уже ни у кого сил нет, язык на боку, боеприпасы закончились, оружия нет. Давайте договариваться.

Вот только тогда преодолели этот животный инстинкт, поняли, что необязательно воевать, а лучше сесть и договориться заранее. Или мы все-таки пойдем скоро в очередную войну? Это, конечно, пока вопрос. — Будет какой-то мир совершенно новый, как результат новой войны, когда опять договариваются победители, либо мы сядем за стол переговоров сейчас и достигнем договоренностей, я не знаю. И пока никто не знает.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Сирия, Украина и Крым: что могут обсудить Путин и Трамп
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Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?

Собирается ли Трамп предложить России Украину в обмен на Сирию? Готов ли он вопреки противодействию американской политической элиты к действительно серьезным переговорам? А самое главное —﻿ смогут ли мировые державы догов﻿ориться, или мир снова будет на грани глобальной войны и нового мирового устройства? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.

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