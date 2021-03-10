Елена Пономарёва: пока в обществе есть запрос на величие в хорошем смысле, Россия будет развиваться

Какие рычаги влияния и подрыва России есть у Запада? Внесистемная или прозападная оппозиция на самом деле — прямые предатели и люди без Родины. Но не только они, а и большая часть элиты. Благодаря этому у людей формируется образ ужасной страны-изгоя. Как надо отвечать? Какой должна быть действительно великая держава? Что надо делать, чтобы Россия снова стала такой? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответила профессор МГИМО, доктор политических наук, политолог, историк и публицист Елена Пономарёва.

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В сознании европейцев формируется образ России-изгоя

— Елена Георгиевна, вы сказали, что Бжезинский сказал, что мы боремся не с Советским Союзом, а с Россией, как бы она ни называлась. Поэтому Запад никогда не ставил точку в холодной войне, а всегда старался уничтожить историческую Россию.

— Да. И там понимают определенную нашу внутреннюю слабость сегодня и некую сервильность ряда представителей российской политической и финансово-экономической элиты по отношению к Западу.

Запад вредит России благодаря мальчишам-плохишам

Кстати, как было в условиях, например, Крымской войны или в революционный период, основная масса дворянства куда побежала? Она же побежала на Запад и была в общем-то там принята как своя, потому что была как некая отдельная нация в Российской Империи.

Они чувствуют эту расположенность части руководства к Западу, поэтому и пытаются провоцировать, принимать такие шаги, которые унижают наше достоинство.

Точно также они поступают с нашими ближайшими союзниками и вообще всеми, кто им не подчиняется. Чемпионат мира по хоккею в Минске был отменен, благодаря действиям оппозиции.

Такие же действия предпринимаются и против нас. Это происходит благодаря тому, что оппозиция подает себя как защитника свободы и демократии, но при этом делает всё возможное, чтобы уничтожить экономику и все достижения.

Та же Тихановская ездит по миру и говорит о том, что Запад должен быть более агрессивен и санкции нужно принимать более жесткие в отношении Белоруссии. Она тем самым уничтожает не Лукашенко, а свою собственную страну. То есть — она себя с этой страной не ассоциирует.

Забыли про честь и гордость

Что касается нашей ситуации, оттолкнувшись от спорта и санкций, как можно было проглотить и соглашаться на выступление наших сборных без государственных символов?…

Нужно было сразу же отказаться от участия в Олимпиаде. Тем более, что наша страна уже проходила эти этапы. Мы в 1984 году бойкотировали Олимпиаду, в ответ на то, что Западные страны нам устроили бойкот в 1980 году.

Ну, в конце концов, нужно иметь честь, уметь постоять за себя, как сказал поэт: "У советских собственная гордость". У русских — она всегда была. А где она сейчас? Нет теперь этой гордости. По крайней мере, в действиях власти её не видно.

Если шаг за шагом об тебя вытирают ноги, а ты только отползаешь, отползаешь, отползаешь и говоришь какие-то грозные слова с определенных трибун, но ничего конкретно при этом не делаешь, значит, с тобой можно так и дальше поступать, поэтому такое к тебе отношение будет продолжаться.

А эти маленькие прибалтийские "вымиранты" — такие шакалы Табаки — проверяют, где слабина. И в конце концов получится так, что действительно у больших стран не будет уважения к России, а будет образ изгоя доминировать.

Ведь уже выросло несколько поколений, молодые европейцы воспринимают Россию действительно как некого монстра. Когда к нам приезжают, например, студенты из Италии учиться, то они открывают для себя совершенно другую страну.

Во время Чемпионата по футболу приехавшие сюда люди просто обалдели от красоты, ухоженности, безопасности, уровня жизни по крайней мере в столице и крупных городах.

Но это всё равно не покрывает того информационного шума, который вокруг нашей страны развивается. Поэтому, конечно, нужны уже не просто зеркальные меры, а превентивные меры и очень жесткие.

Что-то не так в оркестре власти

Да, нам будет в какой-то момент очень тяжело. Да, например, неучастие в Олимпиаде или чемпионате для спортсменов это — вызов, определенный удар. Но когда на кону стоит честь Родины, то поступиться ею нельзя.

В этом смысле можно вспомнить исторический сюжет из фильма "Легенда №17", когда Тарасов говорит слова, что ворота надо защищать как Родину-мать. И поднимается сила духа, и хоккеисты делают невозможное.

А теперь у нас почему-то этого нет. Просто отдельный спортсмен очередную медаль лично для себя хочет получить. Еще — "Мерседес" или "БМВ". В общем — что-то в "консерватории" не так.

— Да, многое — не так. Почему это происходит? И что можно и нужно делать?

— Государство в тот же спорт, конечно, очень много денег вкладывает, но уже на высоком уровне. А нужен массовый спорт, чтобы дети могли заниматься спортом в хороших условиях.

У государства, если оно себя мыслит великой державой, должны быть не только ракеты. У него должны быть:

великий спорт,

великий кинематограф,

великая наука,

великая литература,

разветвленные союзнические связи…

И так — везде. Тогда это — действительно великая держава.

Но, конечно, то былое величие в нас гудит. Нам больно, и это есть хороший сигнал к тому, что мы будем стараться идти вперед и не сломимся всё равно никогда. Я уверена, что пока в обществе есть такой запрос на величие в хорошем смысле, страна будет развиваться.