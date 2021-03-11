Пашинян несовместим с Арменией

Кому выгоден сегодняшний политический кризис в Армении?

Об этом Любовь Степушова в программе "Точка зрения" поговорила с армянским политологом Арманом Бошяном, который уверен: в основе всего происходящего — горячее желание власти разыграть антироссийскую карту.

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Зачем Пашинян спровоцировал в Армении политический кризис

Армения на цивилизационном уровне несовместима со своими соседями

— Если в Армении сейчас будут обвинять во всех бедах Азербайджан и Турцию, то нам будет предельно ясно:

мы воевали с Азербайджаном, значит, кто виноват в гибели наших ребят?

Бездарное управление в Армении — это один вопрос, но непосредственно война была с Азербайджаном.

Но эта тема у нас почему-то ушла. Виноват, оказывается, Путин. То есть решается задача глобальная — нужно выдавить Россию из Южного Кавказа.

Нужно Южный Кавказ отуречить полностью, реализуя проект "Большого Турана". Недавно ваш глава МИД Лавров сказал, что никакого проекта "Большого Турана" нет, есть проект культурного влияния Турции.

Понятно, что публичная политика — это политика вежливых реверансов.

Реальная политика Турции в том, что она через культурную, через военную экспансию и экономическую усиливает свое влияние во всех регионах, даже в самой России.

А по Армении у них вполне конкретные планы — третья полевая армия Турции, ее функциональное назначение — это захват Армении.

И единственная причина, по которой турецкие танки сегодня не едут по улицам Еревана, — это присутствие русских в Армении.

То, что сейчас происходит в Армении, означает, что война не закончилась. Она переместилась с Карабаха на территорию Еревана. Война сейчас идет там. Между кланами, которые обеспечивают интересы Турции, в лице Пашиняна и компании.

— Так Турции или все же Запада?

— У нас главный фактор в регионе, помимо России, — это Турция и Иран. У Ирана, конечно, есть свои интересы и своя стратегия, но и влияние Ирана в Армении крайне ограниченно.

И здесь с двух сторон простейшее разделение:

есть власти, которые преследуют интересы Турции.

Опубликовано множество документов о том, что, например, Министерство обороны продавало оружие в Турцию для боевиков Сирии. Наше Министерство обороны. И один из них, кстати, арестован, потому что не могли это умолчать. При этом Пашинян держится во власти именно благодаря тому, что вокруг него есть силовики и есть определенный слой населения, которое устраивает отуречивание. Они хотят этого.

— Во имя лучшей жизни материальной, да?

— Во имя того, чтобы ничего не делать и на халяву хорошо пожить. Это та формула, с помощью которой совершаются все революции, кстати. Так же и на Украине было — Янукович был во всем виноват.

— В Евросоюз, там хорошо.

— Но наш Евросоюз местный — это Турция. Пашинян постоянно рекламирует Турцию — что вот сейчас откроют границы, и мы заживем.

— Я процитирую, что сказал Пашинян на митинге. Он попросил прощения за допущенные ошибки правительства и назвал причину.

"Одна из главных причин, почему ошибалась наша политическая команда, в том, что мы любимы народом. Мы настолько были любимыми, что, стремясь оправдать эту любовь, желали сделать все в совершенстве. И поиск совершенства во многих случаях приводил к бездействию".

По-моему, это какой-то бред сумасшедшего.

— Этот человек — больной. Его комментировать — просто зря эфирное время тратить. Его привели для того, чтобы все разрушить. Я бы хотел прокомментировать не его речь…

Ситуация такая: политические технологии — это методы манипулирования. Манипулирование всегда подразумевает элемент обмана. Для какой-то цели. Эти политические трюки работают, когда применяются в нужное время в нужном месте.

Что сейчас происходит в Армении?

Все очень просто:

Армия целиком и полностью — оппозиция, в которую входит бывший генералитет, за ними числится победа в первой карабахской войне. Это так называемое патриотическое крыло.

Произошел в Армении естественный протест, связанный с потерей государственности. То, что сейчас делает армия, — это разбазаривание территории.

А у Пашиняна — потеря власти. Силовики ему не подчиняются, кроме СНБ, даже полиция колеблющаяся. Они уже не арестовывают оппозиционеров. Ему подчиняется только СНБ, повязанная с ним в весьма-весьма сомнительных сделках.

У нас в Армении военное положение. Пашинян отказывается его отменить уже много месяцев, потому что во время военного положения нельзя уволить премьер-министра. Но, согласно закону, во время военного положения именно Генеральному штабу подчиняются и полиция, и СНБ. И сейчас главнокомандующий — это именно Генштаб.

А Пашинян сейчас разбазаривает армянские территории.

Именно армянские, не карабахские. Армянские села, десятки сел переданы, десятки стратегически важных высот.

Например, золотой рудник передали Азербайджану. Это все, по тем же советским картам, территория советской Армении.

При этом он демонстрирует силовым структурам Армении, что в случае чего у него есть сторонники, и если против него предпримут силовые меры: попытаются арестовать или выдвинуть обвинения — будет народный бунт.

Причем, как говорят в его окружении, он реально в это верит, что у него есть большая народная поддержка. На деле у него 10-15% поддержки.

Он в жестоком стрессе. Потому что он свои задачи не выполнил. Не было такой задачи, чтобы в Карабахе стояли российские войска.

У него сейчас очень простая задача — максимум дестабилизировать ситуацию в Армении. Чем больше он будет дестабилизировать, тем больше будет у него очков перед хозяевами.

Вот и полились обвинения в сторону России.

Но надо понимать, что тому бреду, который сегодня в мире происходит, есть только одна альтернатива — это Россия. За пределами России роль Москвы понимают. И здесь причина в том, что у России нет явной идеологии, которую она приносит в эти страны.

— Да это все говорят. Вот Толстой в ПАСЕ сказал: "У нас ни одного союзника в ПАСЕ нет, потому что мы сами не знаем, чего хотим"…

— Поэтому по Южному Кавказу ситуация, конечно, неоднозначная. Алиев, конечно, заигрывает с Россией, но Азербайджан — это союзник именно Турции.

Грузия четко занимает пронатовскую позицию и стремится в НАТО. Но чтобы сохранить влияние, одной Армении мало.

Ситуация такая: на Южном Кавказе договариваться будут с любой де-факто властью. Это могут быть и русские, и Иран, и американцы.

Южный Кавказ — это важнейший регион не только в плане энергетических потоков, не только географии, это важнейший цивилизационный регион.

— А почему тогда нет смещения Пашиняна?

— А вот этого я не знаю. И если сейчас Пашинян и дальше будет сохранять власть — потому что у него никаких козырей не осталось — значит, просто есть предательство среди оппозиции. Других объяснений уже нет.

Знаете, что произойдет, если Пашинян сохранит власть? Это просто будет уничтожение армии и создание уже натовского… Он обвинит Россию в перевороте, ведь армия — это кто? Это пророссийская сила. И если армия не пойдет до конца, значит, это просто договорняк.

И после этого резко пойдет череда событий по выводу России из региона, и, соответственно, радикалы придут к власти.

То есть России надо понимать, что Пашинян несовместим с Арменией.