Армения на цивилизационном уровне несовместима со своими соседями

Политический кризис в Армении возник сейчас не только из-за громкого заявления Пашиняна. Там просто в одной точке сошлись несколько линий: и недавнее стремление власти усидеть на двух стульях, и геополитически мотивированное желание разыграть антироссийскую карту, и, как утверждает армянский политолог Арман Бошян, тот факт, что Армения со своими соседями на цивилизационном уровне несовместима.

Своё мнение Бошян аргументировал в программе "Точка зрения", побеседовав с ведущей Любовью Степушовой.

Читайте начало интервью:

Зачем Пашинян спровоцировал в Армении политический кризис

— Я не хочу сказать, что мы не можем жить с ними (географическими соседями) в мире, но мы от них очень сильно отличаемся.

Мы представляем собой границу христианской цивилизации, поэтому никогда в нашем регионе спокойно не будет.

Всегда будет это напряжение, всегда будет конфликт, обусловленный географией и тем окружением, которое у нас есть.

Ситуация вокруг Армении будет перманентна: то обостряться, то будет некий период мирного времени, как это было при Роберте Кочаряне и Серже Саркисяне.

Но неопределенность во внешней политике, конечно, приводит к тому, что в Армении сильное распространение получили секты. Она привела к тому, что в Армении фактически безнаказанно действовали иностранные НКО.

При Серже Саркисяне — это важный нюанс — приняли закон, запрещающий контролирование финансовых потоков иностранных НКО. То есть деятельность иностранных разведок, считайте, была легализована. Это называется "гибкая политика", а по-простому — "и нашим, и вашим".

И вот эти политические технологии сработали. Был подобран персонаж, который может манипулировать толпой, у него этот дар от природы.

- То есть оратор хороший?

— Назвать его оратором сложно, его мысли нечленораздельные совершенно. Но эмоционально он подогревает толпу, вызывает у нее ненависть. Он очень хорошо подогревает негативные эмоции. И естественно, что на фоне непонятной политики Сержа Саркисяна это должно было сработать.

— Для любого армянина, мне кажется, Карабах — это нечто святое, Карабах должен оставаться армянским. Но Пашинян же проиграл войну — казалось, его снести должна на следующий день после подписания этих соглашений толпа. Почему он так хорошо себя чувствует?

— Карабах — это вообще Армения. То есть Армения без Карабаха — это неполноценное образование.

— Армянская цивилизация зародилась именно там, в Карабахе, говорят.

— Я не хочу углубляться исторически, потому что я все-таки не историк. Но без Карабаха Армения — неполноценное образование.

Прежде всего, с военной точки зрения, не политической. То есть мы — очень уязвимое образование, и наши остальные регионы остаются незащищенными:

Сиюник, южные регионы, через которые сейчас пройдет связь между Азербайджаном и Турцией, железная дорога.

Поэтому Карабах нам необходим для выживания. Для обеспечения безопасности в этом регионе.

Но в Армении планомерно проводилась политика, благодаря Пашиняну, благодаря сектам, что Карабах нам мешает нормально жить. Поскольку все народы мира, и армяне — не исключение, легко поддаются манипуляциям, то эта повестка стала основной в Армении. Поэтому потеря Карабаха не вызвала слез у огромной массы населения…

- Все же потеряли, извините, уточню? Я пока не вижу потери, там все-таки сохраняется де-факто власть Степанакерта…

— Это все номинально. Мы потеряли 70% территории Нагорного Карабаха.

По факту, это трагедия, которой не было в нашей новейшей истории.

И сейчас мы наблюдаем в Армении протурецкие настроения. И их немало. Все это вследствие тех политических технологий и методов, которые применялись в Армении в последние годы.

— А что обещают народу эти люди? Хорошую жизнь?

— Что вы имеете в виду под словом "народ"? Это разные слои общества.

Есть средний слой, есть так называемый люмпен-слой — люди, которые не состоялись в жизни, которые живут по принципу от зарплаты до зарплаты. Важно то, что у этих людей множество обид на человечество вообще.

Такими легче всего манипулировать. И им как раз что обещают?

Что ты неудачник не потому, что ты ленивый, а потому что твой "бентли" и твой дворец отобрал Серж Саркисян, Роберт Кочарян — вот у них миллиарды, а у тебя нет.

Такой же принцип у вас использует Навальный, снимая дворцы.

То есть принцип такой:

надавить на тот слой населения, который при капиталистическом строе не состоялся, вызвать у него негативные эмоции.

В Армении это сработало, но в Армении это связывали с Карабахом: дескать, если не будет Карабаха, то у каждого будет "бентли".