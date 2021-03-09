В сознании европейцев формируется образ России-изгоя

Шок от внешней политики России и действий ее представителей, особенно в отношении стран СНГ. Почему послы совершенно не знают истории государств, где представляют Россию? Ведь в результате этого они только наносят вред нашей стране, дискредитируют её. Так складывается образ России-изгоя, чем активно пользуется Запад. Как надо реагировать на их демарши? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказала профессор МГИМО, доктор политических наук, политолог, историк и публицист Елена Пономарёва.

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Елена Пономарева: Наша политика в отношении СНГ вызывает недоумение и возмущение

— Елена Георгиевна, послы должны строго исполнять волю руководства своих стран. Почему в их деятельности случается разнобой, даже работа против своих государств?

— Должны, конечно, выполнять. Для этого есть некая общая концепция внешней политики. Но по каждому конкретному действию это все зависит на воли посла. Например, посол Российской Федерации Андрей Нестеренко в Хорватии был назначен на этот пост всего полгода назад.

Как только он туда приехал, то первым делом пошел и возложил цветы на могилу Франьо Туджмана — фашиста, который выступал за разрушение Югославии, был одним из инициаторов кровопролитнейшей войны на территории Хорватии, провел операции "Блеск" и "Буря" в Сербской Краине, фактически геноцид устроил сербам.

А наш посол понес цветы ему на могилу. Такого распоряжения он точно не получал. Он это сделал, наверное, потому что не знает балканскую историю. Видимо, таким образом он хотел проявить уважение к праху первого президента Хорватии.

"Не навреди!" — заповедь посла

Но прежде чем делать, ты сначала подними литературу, посмотри, посоветуйся со специалистами. В данном случае "не навреди" должен быть принцип. Ты лучше не делай ничего, сиди в своем посольстве тихо и не осуществляй публичных акций.

А то получается — вот так… Знаете, какой бум был в Сербии и в Республике Сербской? Даже мне лично пришлось столько объяснений давать насчет этого шага. Он такой вред нанес — просто колоссальный.

И таких примеров, к сожалению, много. Другие случаи — просто мелкие, незначительные, но они создают общую картину, что Россия непродуманно себя ведет на мировых пространствах, она очень запаздывает с реакциями и очень сервильна по отношению к Западу. Запад вытирает об нее ноги, а наши представители все равно приходят на приемы в их посольства.

Саботаж России

Кстати, есть очень показательный обратный момент. После 2014 года на все приемы, которые устраивала Российская Федерация в посольствах по всему миру, был просто саботаж. — Послы западных стран не приходили ни на какие наши праздники. Тем самым они выражали свою солидарность с Украиной.

А мы почему-то приходим на бесконечные приемы в западные посольства, прямо радостно наши дипломаты туда бегут. Даже такого зеркального отражения не существует. Это не прописано ни в каких документах, нет общей установки.

В последнее время активизировалось понятие идеологии и потребности в некой идеологической доктрине, потому что именно отсутствие идеологии дает нам те плоды, которые мы сегодня пожинаем.

Ради чего мы живем? Ради чего выстраиваем свою внешнюю политику страны? Что нам нужно? Чтобы у нас было больше торговых представительств или чтобы нашу страну уважали за ее вклад, например, в победу во Второй мировой войне? И так далее. Вопросов очень много.

— Недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для детей с другими культурными корнями язык обучения тоже должен быть эстонский. Хотя одновременно с этим говорила, что Евросоюз — это союз национальных государств, в котором ценится многообразие языков и культур.

— Таким образом в воспаленном сознании европейцев формируется образ России как изгоя. Многообразие языков может быть в Европе — всех, но за исключением русских. Русский — это язык изгоя. Почему так происходит? Это вопрос, во-первых, к историческим фобиям, страхам, которые есть у народов.

Страшный лай мосек

Кстати, давно известно, что национализм малых наций в сотни раз страшнее шовинизма больших наций. Сегодня мы переживаем как раз такой национализм малых наций — украинцев, хорватов, эстонцев, латышей и так далее.

Хотя даже в местной прессе этих прибалтийских карликов называют "шпротные вымиранты". Сокращение численности населения этих трех прибалтийских республик просто зашкаливает. Они — в числе мировых лидеров по этому показателю. Как впрочем, в ряду других антирейтингов.

Национализм малых наций зашкаливает. Они боятся России как действительно великой цивилизации, носителя величайшей культуры, способной в совершенно различных исторических условиях побеждать и доказывать право на свое существование в разных формациях.

Недаром ведь Бжезинский, когда его поздравляли с победой в холодной войне в 1991 году, сказал, что мы боремся не с Советским Союзом, а с исторической Россией, как бы она ни называлась. Они не поставили точку в холодной войне, им нужно уничтожить историческую Россию.