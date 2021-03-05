Ильхам Алиев: Азербайджан готов к миру и сотрудничеству

В ходе большой пресс-конференции, состоявшейся 26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев осветил ряд вопросов, связанных с мирным периодом, наступившим после окончания вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджан, по словам президента, сумел закрыть скорбную страницу Ходжале 1992-ого года, восстановив историческую справедливость, но не намерен продолжать конфронтацию в регионе.

Глава государства считает, что вопрос урегулирован и теперь надо максимально заняться строительством мира, перевооружением армии по турецкому образцу, пополнением запасов оружия, экономическими программами развития Нагорного Карабаха.

Значительное внимание уделяется восстановлению полностью разрушенного региона и новым международным отношениям, сложившимся на Южном Кавказе. В центре всех интересов Азербайджана — отношения с Россией и возможность мирного диалога с армянским народом.

Также Ильхам Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве армянской государственности. Пашинян привел Армению в бездну и разруху. В ходе четырех-часовой беседы азербайджанский руководитель пользовался четырьмя языками: азербайджанским, турецким, английским и русским, не прибегая к помощи переводчика.

Азербайджан готов к миру

Сразу взяв быка за рога, Ильхам Алиев заявил, что его страна готова к подписанию мирного договора.

Напомню, что уже есть трехсторонняя Московская декларация, которая под эгидой России была подписана представителями Армении и Азербайджана. Она является первым этапом.

Глава государства Ильхам Алиев считает, что речь идет о неком акте о капитуляции. Так или иначе азербайджанская армия сумела занять всю территорию, которая по всем международным договорам, трем резолюциям ООН, является территорией Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев нацелен на мир, на то, чтобы отстроить отношения с Арменией. Тем не менее, он не забывает о трагедии Ходжалы 1992 года и о том, что в Гяндже во время последнего конфликта прицельным огнем системы "Скад" был частично разрушен жилой дом. Пострадало около 40 человек, из них более 10 детей.

Никакого военного смысла в разрушении гражданского дома в Гяндже не было. Президент Азербайджана предлагает мир, но напоминал через всю пресс-конференцию, что Азербайджан обладает всеми возможностями для того, чтобы быть осведомленным о том, что творится в Армении. В случае агрессии будет нанесен ракетный удар.

Сотрудничество даже с Арменией

Однако Азербайджан надеется на мирное будущее, настроен на мир и сотрудничество. Ильхам Алиев говорил о построении экономического и разностороннего партнерства с Россией.

В дальнейшем, как я понимаю, азербайджанцы намерены сотрудничать и с Арменией. Тем более, что армяне продолжают жить на территории Азербайджана.

Я сам убедился, что 35 тысяч людей армянского происхождения (большей частью женщины, которые замужем за азербайджанцами) живут там, нет никаких репрессий против них. Армянские церкви не закрывались даже во время войны, в том числе собор в самом центре в Баку, который я имел возможность посетить.

Это — тоже политика Азербайджана. Президент говорит о том, что хочет, чтобы и армяне жили на территории Азербайджана, потому что страна мыслит себя как многоэтническое и многоконфессиональное государство.

Все азербайджанские политики, с которыми я общался, уверены: пройдет какое-то время, может быть, сменится поколение, но все-таки армяне будут опять мирно общаться и жить совместно бок о бок с азербайджанцами на их территории. Это — очень хорошо. Это мне напоминает даже тезис сталинских времен, что гитлеры приходят и уходят, а народ остается.

Это говорит о некой новой константе в политике на Кавказе, абсолютно необычной, я бы сказал, не только для этого региона, но, пожалуй, и для других стран, даже для таких крупных, как США, которые исповедуют закон талиона "око за око".

Военно-техническое и самое разное сотрудничество с Россией

Еще одна очень важная вещь, помимо построения мира, это — роль России. Контингент наших вооруженных сил сейчас присутствует на территории обеих сторон. И очень любопытно, что в планы восстановления Карабаха Азербайджан включил строительство дороги в Армению.

Это делается именно потому, что она позволит улучшить снабжение и большую мобильность российского контингента. Получается, что Азербайджан и об этом заботится. Эта дорога также позволит активней развивать экономические отношения по оси Россия-Азербайджан-Иран.

Исходя из сказанного, также можно предположить, что военно-техническое сотрудничество с Россией, наверно, усилится. На сегодня существует пакет в 5 миллиардов долларов, 3 миллиарда уже освоено, сталось 2 миллиарда.

Президент говорил о том, что необходимо пополнить боеприпасы для вооружения азербайджанской армии российского производства, что есть много изношенного в ходе вооруженных действий оборудования. Это — опять-таки новые оружейные заказы для нашего оборонно-промышленного комплекса. Возможно, что сотрудничество будет расширено.

Мне очень было приятно услышать, что Ильхам Алиев оценил российское оружие как лучшее в мире. Он сказал: уже давным-давно доказано, что российское вооружение — лучшее вооружение в мире.

Отмечу еще одну малоизвестную, но важную для нас деталь. Снабжение наших миротворцев, стоящих в Нагорном Карабахе, сейчас уже происходит по азербайджанской схеме. Если раньше грузы для них направлялись через Ереван по Лачинскому коридору, то теперь они идут по железной дороге через Азербайджан. Я думаю, все необходимые договоренности были достигнуты.

Получается, что среди стран, ранее входивших в Советский Союз, а ныне суверенных, у нас появился еще один мощный региональный надежный партнер, который, действительно, громко заявил о себе и поменял всю диспозицию на Южном Кавказе. Причем Россия в данном случае оказалась в абсолютных бенефициарах.