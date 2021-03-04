Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве

Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.

Те, кто атаковал Донбасс, не жильцы"

С двух сторон готовятся к войне

О том, что ситуация в Донбассе обострилась, и, "как станет тепло", начнутся полномасштабные боевые действия не говорит только ленивый.

Это артикулируют жители сёл "серой зоны", руководители Народных Республик Донбасса, военкоры, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, украинские и российские аналитики.

Мы видим, что возобновлены обстрелы из тяжёлых орудий, остановлены переговоры по новым точкам развода сил, обмену захваченными лицами, запуску новых КПВВ. Стороны конфликта отказались от обязательства не вести разведывательные действия, снайперскую борьбу, изданы приказы вести огонь на упредительное поражение огневых точек друг друга.

США дали Зеленскому отмашку

Вспомним, что наступление войск ДНР и ЛНР в районе Дебальцева в 2015 году случилось именно после подобного рода эскалации, причём 22 января, так что погода не является лимитирующим фактором подобных операций. Лимитирующим фактором является даже не готовность ВСУ к наступлению, а позиция США, при Джо Байдене, вероятно, этот фактор снят.

Поражение в Дебальцево забыто

За шесть лет поражение в Дебальцево стало считаться на Украине недоразумением, предательством отдельных личностей. Украинский национализм господствует в политическом поле, принимаются законы его напрямую поддерживающие, например тюремное наказание до 15 лет за "коллаборацизм".

Президент Владимир Зеленский находится под сильным психологическим давлением экстремистов — их уверенностью в том, что донбасскую проблему можно решить по хорватскому или азербайджанскому сценарию. И не только мнение националистов его возбуждает — половина жителей страны считают, что Украину в войне с Россией ждет неизбежная победа.

Об этом говорят данные опроса Киевского международного института социологии в конце апреля 2020 года. 50,5% опрошенных сказали, что в будущем Украина победит Россию (обратной точки зрения придерживаются 10,5%). 37% считают, что Украина победит, поскольку Россия слабое отсталое государство, а с Украиной весь "цивилизованный мир".

То есть, нервы напряжены, стороны готовы, острая фаза войны в Донбассе грядёт.

Украина решила идти в гибнущую империю

Другого варианта нет, так как Минские соглашения — это была отсрочка войны, а не план мирного урегулирования.

Проблема кроется в том, что в Киеве не с кем разговаривать. Украина потеряла суверенитет, впрочем, она никогда его и не имела, и решила идти не с Россией (а конечном счёте в Федерацию с ней), а в Европу. Но Запад находится в глубочайшем кризисе, это разваливающаяся империя, которую ждут трагические испытания, ей не до взваливания новых ношей.

Об этом говорит хотя бы заявление в среду нового госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США "перестают продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой".

"Мы использовали эту тактику в прошлом. С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало", — цитирует ТАСС главу американской дипломатии.

Непреодолимая сила губит Запад

Если подходить философски, то Западная цивилизация гибнет в споре с Богом, от которого она отказалась. И повторяет в этом плане ошибку Советского Союза, а впрочем, и всех прошлых империй.

Запад сделал ставку на общество потребления в соревновании с СССР за социальные достижения и за этой гонкой потерял чувство меры. Капитализм стал ростовщическим, реальный сектор ушёл в Китай. Пандемия показала, что Запад не справляется даже с минимальной угрозой, тривиально нет мобилизационных медицины и экономики, есть только "вертолётные деньги". Любую горячую войну Запад проиграет.

Западная цивилизация потребления потеряла нравственность, веру, сделав ставку на науку и разум, в результате грядёт новая расправа над гордыней и Содомом и Гоморрой.

Они сами нарываются

С людьми, с которыми солидаризируется Украина, Донбассу не о чём разговаривать — присутствует глухой цивилизационный барьер, и есть только два варианта: или отгородиться и оставить их умирать, или истреблять. Не случайно Ветхий Завет полон жестоких описаний того, как евреи вырезали целые деревни язычников. Стоял вопрос о сохранении более нравственной цивилизации — Богу важны не жизни, важны тенденции.

Конечно, первый вариант для Донбасса предпочтительней, но, как говорится, они сами лезут.

Поэтому мира с Украиной быть не может, война не прекращалась, не прекращается и скоро не прекратится.

Где остановится армия ЛДНР

В этом плане в Донбассе формируется новая русская нация — понимающая, что она оплот России. Вопрос сегодня стоит в том, где наши люди на Украине. Судя по заявлениям Донецка и Луганска, что они считают захваченными территории своих бывших областей, их войска в новом Дебальцеве дойдут до этих рубежей.

Впрочем, возможно будет обеспечен сухопутный мост в Крым в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией из-за водной блокады. Возможны и другие варианты, вероятно, как и в Крыму перед "русской весной", Москвой уже сделаны соответствующие социологические опросы.

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