Политолог рассказал, почему США отказались от практики военных интервенций

В среду президент США Джо Байден опубликовал официальное стратегическое руководство по национальной безопасности, в котором назвал Китай "единственным конкурентом", способным бросить вызов Соединенным Штатам и "открытой международной системе".

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Китай — главная угроза для США

Китай "быстро стал более настойчивым" в "объединении своей экономической, дипломатической, военной и технологической мощи", отметил президент.

"Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и сыграть разрушительную роль на мировой арене", — добавил Байден, отметив, что "и Пекин, и Москва вложили значительные средства в усилия, направленные на то, чтобы сдержать силы США и помешать нам защищать наши интересы и союзников."

"Восстановив доверие к США и подтвердив дальновидное мировое лидерство, мы обеспечим, чтобы Америка, а не Китай, определяла международную повестку дня, работая вместе с другими над формированием новых глобальных норм и соглашений, которые продвигают наши интересы и отражают наши ценности", — говорится в документе.

Интервенции больше не в приоритете США

Госсекретарь США Энтони Блинкен при пояснении этого документа заявил, что администрация Байдена не намерена продвигать демократию за рубежом путем военных операций.

"Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы использовали эту тактику в прошлом. С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало", — сказал глава американской дипломатии.

Блинкен добавил, что Байден будет применять силу только "тогда, когда цели и миссия ясны и достижимы, соответствуют нашим ценностям и законам и с осознанного согласия американского народа".

По его словам, администрация Байдена будет стремиться продвигать демократию, подавая пример другим странам и вознаграждая партнеров за демократические преобразования.

Вопрос не в демократии, а в геостратегии

Как сказал "Правде.Ру", политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, вопрос не в продвижении демократии, а в американской геостратегии: "Они не хотели изначально демократии в Ираке или Афганистане. Они хотели поставить эти страны под свой контроль".

"Они не превратили Ирак и Афганистан в благополучные Арабские Эмираты, потому что не было необходимости в сдерживании России, как была необходимость в этом во времена противостояния с СССР, и тогда они вкладывались финансово в Японию и Германию. А здесь подумайте, война США в Ираке и в Афганистане обошлась американским налогоплательщикам в 8 триллионов долларов. Это сумма в десятки раз превышает ВВП этих стран. В десятки раз! И что?", — добавил политолог.

Против России нельзя выиграть войну

Сегодня США, по словам Константина Блохина, будут делать ставку на другие инструменты в геостратегии: санкций, поддержки и финансирования оппозиции, что по их мнению, будет действенно.

Джо Байден, как представитель Демократической партии, будет использовать правозащитную тематику, как рычаг давления на Россию, продолжил Константин Блохин.

Военная интервенция в отношении России невозможна, а единственный способ ослабления России — это изнутри. И США будут пытаться так же давить на Россию, как они давили в 80-е годы при Рональде Рейгане — санкционно-экономически давить изнутри, делая ставку именно на права человека.

"Нас будут постоянно критиковать за это и будут пытаться делать ставку на либеральную оппозицию, ориентированную на Запад для того, чтобы, по сути, дестабилизировать обстановку внутри", — сказал американист.

Какой приз подчинившимся?

Вознаграждение подчинившимся американской "демократии" странам, по его словам, может быть самое разное.

"Может быть символическое на словах. Потому что для некоторых стран, даже для наших восточно-европейских соседей, приобщённость к евроатлантическому сообществу и его похвала — это уже самое лучшее вознаграждение. Америка, конечно, никаких миллиардов не будет тратить на вознаграждение. Там любят считать каждый доллар. И понятно, что никого обсыпать долларами, деньгами никто не собирается", — сказал Константин Блохин.

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