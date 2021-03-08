Елена Пономарева: Наша политика в отношении СНГ вызывает недоумение и возмущение

Почему отношения с большинством стран у России никак не складываются? При этом разные части нашей власти зачастую экономически поддерживают откровенно русофобские и фашистские режимы. Как это квалифицировать? Что делать Необходимо выработать единую стратегию обязательную к выполнению всеми министерствами, ведомствами и госкорпорациями. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказала профессор МГИМО, доктор политических наук, политолог, историк и публицист Елена Пономарёва.

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Какая интеграция с соседями выгодней России

— Елена Георгиевна, в отношениях России с бывшими советскими республиками — много проблем, хотя мы по-прежнему относимся к ним по-братски. Но они считают себя независимыми государствами. Не очень ли мы все-таки терпимы и экономически щедры по отношению к ним?

Ведь у нашей власти есть очень много инструментов воздействия, в том числе экономические. Но мы не использовали их даже в отношении прибалтийских стран, когда они вели откровенно русофобскую и даже нацистскую политику. Только сейчас прекратили грузопоток в порт Латвии, чему они очень удивились.

Они столько лет поливают Россию грязью, а мы буквально до последнего времени приносили им хорошие деньги в бюджет. Что вы об этом думаете? Как к этому можно относиться? Что надо делать?

— Это, к сожалению, так. Замечательно, что наш президент на всех площадках говорит о поддержке русскоязычного населения, о поддержке соотечественников. Но почему-то конкретные структуры, которые за это отвечают, в том числе экономический блок правительства, делают все кардинально противоположное.

Россия практически никак не отреагировала на запрет преподавания в школах Латвии на русском языке. Сейчас этот вопрос активно поднимается в Эстонии. Мы должны сразу же действовать, прежде всего последовательными экономическими шагами.

Но буквально в тот же день, когда парламент Латвии принял решение о запрете преподавания на русском языке, наши подписали с ними очередное соглашение. Причем даже в классах, где только русские ученики и учителя русские, они все равно должны на латышском преподавать.

Российское правительство тогда экономическими шагами фактически сказало: молодцы, вы все правильно делаете. Они обычно оправдываются, что есть интересы — корпоративные, а есть — государственные дела.

Крупнейшие госкомпании — против суверенитета

Например, возьмем ситуацию со Сбербанком и Крымом. Сбербанк боится потерять своих клиентов за рубежом, попасть под санкции, поэтому он не открывает отделения в Крыму.

А для Газпрома большой радостью будет вступление Сербии в Евросоюз, потому что тогда он сразу станет европейской компанией. Сохранение относительного суверенитета и нейтралитета Сербии, конечно, выгодно Российской Федерации, но Газпром это не волнует.

Должна быть единая стратегия внешнеполитических действий Российской Федерации как по отношению к своим союзникам, так и по отношению к странам, которые проводят недружественную политику, ущемляют права наших соотечественников.

Ведомства — против государства

Нужно защищать российские интересы в любых уголках мира. Для этого должна быть выработана единая стратегия, должны быть слаженные действия МИДа, Министерства экономического развития, Министерства цифры и так далее. Это должен быть единый кулак.

Пока же некоторые ведомства делают совершенно противоположное, что зафиксировано, например, в концепции внешней политики России. Это вызывает недоумение и возмущение.

Мы таким образом теряем даже потенциально близких себе союзников. Я хорошо знаю это по Балканам. Там наше влияние держится буквально вообще уже на хрупком волоске из-за непродуманности наших действий.

— Мне кажется, все это понимают. Тем не менее, такое положение длится уже давно.

— И еще удивительная вещь: мы всегда поддерживаем отношения только с официальными властями, но не формируем определенный пул поддержки внутри общества, не работаем с политической оппозицией. В той же Латвии достаточно много структур, которые ориентированы на выстраивание очень конструктивных отношений с Россией.

А с другой стороны, есть блок традиционных грантоедов, которые вхожи в определенные кабинеты российской власти. Но они — совершенно бессмысленные в современной латышской политической системе.

Они не могут играть никакой роли, не будут будоражить власть и прислушиваться к мнению представителей русскоязычного сообщества. Но именно они прикормлены российской властью. А другим людям нет никакой поддержки.

Конечно, очень много зависит от конкретного посла, который представляет Российскую Федерацию в том или ином государстве. Мы знаем множество прекрасных примеров, когда действительно интересы Российской Федерации были на пике реализованы.

Самым блестящим, просто хрестоматийным примером может служить работа госпожи Матвиенко. Она всегда умудрялась установить супер-отношения с руководством стран, где работала. Таких примеров достаточно много, но все равно не большинство. Это, наверное, исключения, которые подтверждают неприятное правило.