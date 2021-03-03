Правящая коалиция Словакии на грани распада из-за "Спутника V"

"Секретная" закупка российской вакцины "Спутник V", организованная премьер-министром Словакии Игорем Матовичем, привела к серьезному расколу в правящей коалиции.

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Секретной её называют словацкие СМИ, которые акцентируют внимание на том, что Матович не посоветовался с коллегами по правящей коалиции при принятии решения.

Известно, что в понедельник 200 тысяч из 2 миллионов заказанных доз "Спутника V" прибыли в Словакию.

В правящую коалицию входят:

партия Матовича "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ, 25% голосов на парламентских выборах 2020 года, 53 места)

движение "Мы семья" Бориса Коллара (8,24%, 17 мест),

партия Свобода и Солидарность (СиС, 6,22%, 13 мест),

партия "За людей" бывшего президента Словацкой Республики Андрея Киски (5,77%, 12 мест).

Министр иностранных дел Иван Корчок (СиС) заявил во вторник, что российская вакцина — это "инструмент гибридной войны". Глава МИД попросил о встрече с главными политиками страны: президентом Зузаной Чапутовой, спикером парламента Борисом Колларом и Игорем Матовичем, от которых он хочет услышать заверения в том, что закупка российской вакцины не может изменить европейский и трансатлантический выбор Словакии.

"Ни я, ни кто-либо в правительстве не думали о том, чтобы приветствовать вакцины, поступающие из других стран", — сказал он.

Некоторые члены коалиции, в частности Томас Валашек ("За людей") объявил, что выходит из неё.

По словам Корчка, вопрос о российской вакцине разделяет словаков, а также свидетельствует о несостоятельности Евросоюза, который не выработал единой позиции по этому вопросу. Глава дипломатии также раскритиковал торжественную встречу Матовичем самолета с первой партией российской вакцины в аэропорту Кошице.

Почему Матович решил купить "Спутник V"

По словам Игоря Матовича, решающим фактором при покупке российской вакцины стало то, что ее эффективность составляет 92 процента и была положительно оценена учеными и экспертами в известном медицинском журнале "Ланцет". Матович напомнил, что еще до решения о покупке "Спутника V" даже противники такого шага считали, что министр здравоохранения Марек Крайчи имеет право без одобрения регулятора ЕС ввозить вакцину для использования в Словакии.

Премьер сообщил, что Крайчи подписал такое согласие.

В отличие от СиС и партии "За людей", партия Коллара "Мы семья" поддержала Матовича.

Коалиция, сформированная Матовичем, имеет конституционное большинство. Возможный уход двух партнеров означает потерю даже простого большинства.

В Чехии против министр здравоохранения

Хотя у словаков уже есть первая партия российской вакцины, она, вероятно, не скоро попадет в Чехию. Президент Милош Земан, который недавно попросил об этом у Владимира Путина, получил дипломатический ответ из Москвы, что объем производства еще не позволяет положительно реагировать на все запросы на вакцину.

Основное различие между Чехией и Словакией заключается в том, что министр здравоохранения Чехии Ян Блатны, в отличие от своего словацкого коллеги, обуславливает использование "Спутника V" регистрацией в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

"И он не изменил своей позиции, — заявила его пресс-секретарь Барбора Петерова.

"Спутник V "для тех, кто выберет жизнь, а не геополитику

В Словакии, как и в Чехии, одна из самых сложных ситуаций с пандемией в Европе. На 2 марта общее число инфицированных в Словакии составляет 314 359 человек. Из них 7 489 — умерли. Режим чрезвычайного положения продлён до 19 марта и действует непрерывно с 13 марта 2020 года. С 3 марта на всей территории страны вводится комендантский час с 20:00 до 1:00.С 5:00 утра до 20:00 вечера разрешено покидать место проживания только в необходимых и обоснованных случаях. Во многих из них необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус.

В такой ситуации любому государственнику, каким является Матович, объективно необходимо задействовать все возможности по приобретению вакцин, тем более, что поставки от европейских и американских производителей задерживаются.

Вакцинация "Спутником V" в Словакии будет добровольной, кто не захочет — будет ждать поставок одобренных ЕС вакцин, а кто выберет здоровье и жизнь — будет вакцинирован.

Думается, что те партии, которые возводят "Спутник V" в ранг орудия геополитики не наберут достаточной поддержки, чтобы пройти в парламент на следующих выборах. Кроме того, во внутренней жизни, если СиС позиционирует себя либеральной партией, она должна оставить право людям на выбор. Иначе словаки ей предпочтут других либералов.

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