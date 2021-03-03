США предупреждают: к женщинам не прикасаться!

После громких обвинений в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна, телеведущего канала Fox News Билла О'Райли, киноактера Моргана Фримана и еще целого ряда более или менее известных персон наступила очередь действующего губернатора штата Нью-Йорк.

В нынешних Соединенных Штатах, когда они из демократической (пусть и не без червоточинки) страны превратились в гнусную мировую империю, есть несколько мишеней для обстрела и касты "неприкасаемых". К последним принадлежат:

немногочисленные жертвы холокоста;

негры, называемые на оруэлловском новоязе "афроамериканцами";

особи женского пола, к которым — страшно подумать — лезут с "грязными намерениями", увы, не женщины, а самцы.

Как следствие, изнасилованной будет признана исключительно лишь та женщина, на которую покусился нормальный мужчина. Возраст насильника не имеет особого значения.

Во-первых, обвинения без срока давности.

Во-вторых, престарелый сатир гнуснее своего молодого собрата.

Три девицы

Сначала 63-летнего Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) обвинили в харассменте две экс-сотрудницы его собственной администрации.

Линдси Бойлан (Lindsey Boylan), которая занимала должность заместителя секретаря по экономическому развитию штата Нью-Йорк и специального советника губернатора, обвинила своего бывшего босса в том, что он в своем офисе на Манхэттене приставал к ней с поцелуями.

36-летняя дама написала в блоге, что никогда не собиралась делиться подробностями своего опыта работы в администрации Куомо, но делает это сейчас в надежде, что это может облегчить другим высказать свою правду.

Шарлотта Беннетт (Charlotte Bennett), которая до ноября была исполнительным помощником и советником по политике здравоохранения в администрации Куомо, рассказала The New York Times, что он преследовал ее прошлой весной, во время пика эпидемии коронавируса в Нью-Йорке.

Куомо задавал "неуместные вопросы" о ее личной жизни, в том числе о разнице в возрасте, если у пары завязываются романтические отношения. Шарлотта восприняла невинные заигрывания как предложение вступить в интимные отношения.

"Я поняла, что губернатор хотел переспать со мной, и мне было ужасно неловко и страшно", — пожаловалась репортерам 25-летняя Беннетт.

Губернатор тотчас же отметил трудолюбие мисс Беннетт во время борьбы с коронавирусом и сказал, что она, когда пришла в команду, жаловалась на сексуальное насилие.

Едва-едва Куомо сумел отбояриться от нападок двух теток, как появилась третья. Непосредственной подчиненной губернатора эта 33-летняя деваха никогда не была.

В сентябре 2019 года Анна Руч (Anna Ruch) развлекалась на свадьбе своих друзей, где некстати оказался "озабоченный" Куомо. Губернатор Нью-Йорка, по утверждению женщины, после обмена парой мало значащих фраз обнял ее за талию. Американский вариант Нюры настолько оказался сексуальным объектом, что вышеупомянутый Куомо якобы сжал ладонями ее прелестное личико и попытался поцеловать недотрогу в губы, но та успела подставить губернатору щечку.

Жалкие оправдания

"На работе я иногда заигрываю, шучу, что считаю забавным. Я поддразниваю людей, как мне кажется, по-доброму. Я делаю это публично и наедине … [но] теперь понимаю, что мое общение могло быть нетактичным или слишком личным, что некоторые из моих ремарок, учитывая мою должность, заставляли других чувствовать себя так, как я никогда не предполагал. Я признаю, что некоторые из моих слов были неверно истолкованы как нежелательный флирт", — кается Куомо, некоторое время назад состоявший в браке с представительницей клана Кеннеди.

О настоящей подоплеке подковерных игр в их Штатах нам неизвестно, хотя губернатора пытались уличать в совсем других грешках, никак не связанных ни с женщинами, ни с похотью, ни с домогательствами.