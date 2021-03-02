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Автор Александр Шторм

Украина издевается над жителями Крыма

Мир » Бывший СССР » Украина

Российским властям давно необходимо вернуться к вопросу отстаивания законных прав граждан России, проживающих на территории Крыма.

Украина издевается над жителями Крыма

По словам авторов телеграм-канала "Комментерн", в рамках проекта нужно постоянно мониторить ситуации, связанные с вопиющим правовым беспределом и дискриминацией крымчан.

Такие ситуации постоянно возникают, когда они отправляются просто проведать своих родных или посетить могилы ушедших в мир иной родственников на территории Украины.

"Нередки случаи, когда их хватают и бросают в тюрьму", — пишут авторы "Комментерна".

Ряд жителей полуострова находится в "расстрельных" списках властей Украины как потенциальные преступники. Туда прежде всего входят те, кто служил в украинской армии, силовых структурах и перешёл на службу в российские ведомства после народного волеизъявления в марте 2014 года, а также все крымские чиновники и депутаты.

Большинство этих людей находятся в базах Следственного комитета Украины и базах сайта "Миротворец", откуда берётся информация для формирования основания запросов на выдачу граждан из третьих стран Украине.

К примеру, в 2018 году Киев высказал претензии к Марии Бутиной и затребовал её экстрадиции из США, где она находилась в заключении по обвинению в деятельности иноагента, на Украину.

Подобным образом в августе 2020 года Украина направила запрос на экстрадицию 28 граждан России и Украины из Белоруссии на основании подозрений по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).

Также в ходу статья 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" (от трёх лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества в зависимости от обстоятельств) и статьи 111 "Государственная измена" (от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

Людей берут под арест под странными предлогами в ситуациях, никак целостности страны не угрожающих.

В 2020 году россиянин Федорян был задержан на админгранице между Херсоном и Крымом. Он поехал навестить пожилых родителей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за госизмену.

Напомним, согласно ст. 7 Всеобщей декларации прав человека ООН, "все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона", и в том числе международного права. Всё, чем сегодня занимается Украина, является прямым нарушением международных правовых норм. Впрочем удивляться тут нечему.

Депутаты украинской Верховной рады в последнее время работают над законопроектом, связанным с положением военнопленных и интернированных лиц во время войны.

Проект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", есть основание для создания лагерей для военнопленных и "интернированных гражданских лиц".

Причём попасть туда могут и жители Донбасса, и россияне, если их сочтут "представляющим опасность для Украины".

Никому на Западе дела до этого не было, нет и не будет. Но России надо понимать, что такого рода проекты быстро становятся реальностью.

Потому РФ стоит чаще вспоминать о собственных интересах. И защищать своих людей.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы всу крым украина донбасс
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