Медведчук – первая ласточка или пробный камень?

В последнее время на Украине власть всей своей мощью обрушилась на нардепа и предпринимателя Виктора Медведчука. Сначала были в нарушение всех существующих правил игры закрыты принадлежащие ему телеканалы. Потом и вовсе санкции — в отношении гражданина Украины! — ввели.

Зачем?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова поговорила со старшим научным сотрудником Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александром Гущиным.

Читайте начало интервью:

Украина кинулась вводить санкции против бизнесменов: в чём причина

Кто "рулит" Зеленским?

Мира или войны в Донбассе хочет электорат Зеленского?

- Президент Зеленский и его окружение, вероятно, посчитали, что это поможет им стратегически. Было продемонстрировано, что он может принимать такие решения.

Наверное, рейтинг ОПЗЖ в какой-то степени может от этого просесть, потому что все-таки три канала представляли собой довольно серьезную медийную площадку, там работают квалификационные журналисты, и эти журналисты превосходят, кстати, по своим профессиональным качествам тех, которые работают на тех же каналах Порошенко.

Более того, у ОПЗЖ еще более возрастной электорат. Те, кто как раз смотрит телевизор. Поэтому это тоже важный момент. Другое дело, что они могут переключиться на просмотр российских каналов через систему тарелок или уйти в YouTube.

Нельзя исключать и того, что будет попытка новые каналы запустить. Но дело даже не в этом.

Медведчук — это не просто человек, осуществлявший, кстати, диалог по мирному процессу, по обмену. Он же еще и представитель все-таки украинской финансово-промышленной элиты. И крупной элиты.

И Порошенко моментально купил канал "Прямой" перед заседанием СНБО, где планировалось рассмотрение вопроса о закрытии и этого канала.

Это же явно демонстрирует определенные опасения вот этих олигархических групп перед тем, что аналогичного рода решения могут быть вынесены против и другого сегмента, представляющего финансово-промышленную элиту.

Понятно, что за Порошенко стоят внешние партнеры американские. Наверное, возможности у центральных властей более скованы в этом плане. Но тем не менее это тоже важно.

Через несколько месяцев такое же недовольство Зеленским возникнет, только еще в большей степени, как и у электората юго-востока, а очков среди правого электората не добавит.

— Но ведь основной бизнес Медведчука — это поставки дешевого топлива, солярки на Украину с нашего ростовского Новошахтинского завода нефтепродуктов, который попал, кстати, под санкции тоже. И что украинцы увидят на практике скоро, что цены поднимутся на топливо…

Вопрос: не просматриваются такие выходы, когда принимаются политические решения? Экономический фактор здесь вообще не играет никакой роли?



— Ситуация и так в экономике очень сложная. Хотя формально падение ВВП не такое большое, как ожидалось на пике пандемии. А следующий год будет, наверное, восстановительного роста, особенно второй квартал, если сравнивать с 2020 годом.

Но тем не менее рост тарифов очень большой. И по этой проблеме как раз закрытые каналы проводили очень жесткую линию в отношении власти и критиковали, и многие даже считали, что они разгоняли тарифный Майдан.

- Самый главный вопрос: как все же ответит Россия на такую политику Зеленского?



- Может быть ответ персональный — санкционные расширения, могут быть экономические ограничения, как недавно было введено. Это могут быть определенные демарши и на международной арене. Но каких-то резких шагов вряд ли предвидится.

Если, конечно, не будет военной эскалации.

Тем более мы понимаем, что украинская проблема — не вырванная из контекста российской внешней политики. Она же вписана в международный контекст. И это связано и с проблемами в российско-американских отношениях. Это связано и с проблематикой "Северного потока" и вообще с целым комплексом геополитических задач.

Украинская проблематика — здесь один из важных элементов, но далеко не единственный в наших отношениях с Западом.