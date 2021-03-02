"В своей квартире": Лукашенко назвал "глупостью" слияние Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия не нуждаются в слиянии с созданием единых органов управления. Знаменитая "многовекторность" белорусского президента снова в действии?

"Белорусы живут в своей квартире"

Во вторник прошло совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. В ходе этого мероприятия Александр Лукашенко уделил внимание не только заявленной теме совещания, но и прошелся по многим другим аспектам отношений двух государств. И среди прочего поделился мнением относительно перспектив объединения Белоруссии и России.

Судя по заявлению Александра Григорьевича, таковые перспективы отсутствуют. Комментируя "некоторые выдумки и вранье в различных источниках" о вхождении в состав России или слияния с ней, он заметил, что "белорусы живут в своей квартире", хотя она и небольшая по сравнению с соседской.

"Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении", — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко считает "это абсолютно не нужным". "Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", — заявил он.

Трансфера тоже не будет

Косвенно Лукашенко затронул тему объединения и когда рассуждал о возможности трансфера власти в Белоруссии. Точнее, о невозможности такового.

По словам президента, тема трансфера не обсуждалась во время недавних переговоров с Владимиром Путиным в Сочи, ибо это внутреннее дело Белоруссии.

"Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас", — заявил Александр Лукашенко.

И для полноты картины: "Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти".

В общем, относительно перспектив объединения Александр Лукашенко ничего нового не сказал. Он и ранее выступал против того, чтобы "вообще как-то должны слиться". Например, в марте прошлого года Лукашенко высказался против создания общих структур в рамках Союзного государства.

После президентских выборов и начала политического кризиса в Белоруссии вновь пошли разговоры об объединении. Белорусский лидер в то время предпочитал эту тему не комментировать. После того, как ситуация стабилизировалась, Александр Григорьевич вновь вернулся к прежней теме.

Впрочем, ничего нового. Едва ли можно было предполагать, что белорусский президент вдруг резко поменяет свое мнение на этот счет. При этом, надо отметить, ныне Лукашенко говорить о координации с Россией внешней политики и вопросов обороны. Все же многовекторность белорусской политики уже не та, что была до президентских выборов в 2020 году.