Кто "рулит" Зеленским?

Как президент Украины Владимир Зеленский принимает политические решения? Он с кем советуется? Не похоже, что Офис президента Украины что-то решает. И если не они, то — кто?
Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова говорила со старшим научным сотрудником Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александром Гущиным.
Читайте начало интервью:
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— Решение, принятое СБУ по Медведчуку, было совершенно незаконное. Нельзя ему на граждан Украины накладывать санкции… Зеленский не просчитывает какие-то последствия своих шагов?
— Мы знаем, что была сформирована команда, которая входила еще в период парламентских выборов во власть. Потом сменился руководитель Офиса: вместо Богдана стал Ермак.
Мы видели определенную чехарду министерскую. Потому что правительство подконтрольно в большей степени структурам транснационального Запада, было сменено на правительство с уклоном больше на национальный олигархат, прежде всего, на Ахметова, имея в виду, что Шмыгаль — это человек из системы Ахметова, он потом работал в Ивано-Франковской области.
Я думаю, что ключевые решения принимаются, конечно, с учетом мнений представителей олигархических групп.
Это, прежде всего, известные всем олигархи. Но не только они.
Есть группы в Верховной раде, которые контролируют агробароны, люди второго эшелона, группа Разумкова.
Кстати, там намечается тоже определенный конфликт. Потому что у Разумкова было особое мнение и по вопросу о решении СНБО, что тоже очень характерно.
Но, в конечном счете, решает, я думаю, ближний круг. Все-таки это люди в Офисе президента.
Что касается Коломойского, если вы помните, то в период президентских и парламентских выборов многие говорили о практически марионеточном характере Зеленского, о полной его зависимости от Коломойского.
И даже тогда к этому справедливо некоторые относились скептически. Я думаю, что Коломойский был одним из бенефициаров Зеленского, но наряду с другими олигархическими структурами.
И такой модели односложной:
И ситуация вокруг ПриватБанка, вокруг, кстати, определенных назначений нового кабинета, того же Шмыгаля в качестве премьер-министра — все это показывает, что коммуникация там не прямо пропорциональная влиянию Коломойского на Зеленского, и абсолютизировать это влияние было бы, наверное, сейчас неправильно.
Я думаю, что это влияние существенно уменьшилось. И, конечно, здесь большую роль сыграла позиция внешнего фактора ключевого — американцев, которые находятся в прямом конфликте с Коломойским.
Будем смотреть, конечно, какой будет позиция Байдена. И нельзя исключать, что для Коломойского в перспективе могут события и в более негативном ключе разворачиваться.
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