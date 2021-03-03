Почему политики Европы боятся разгневать либеральную прессу?

Что за "танцы с бубнами" продолжаются в Европе из-за ситуации с российским блогером Навальным и почему западные политики, принимая решения, всегда оглядываются на либеральную прессу? Кто стоит за ней? Партии какие-то или бизнес-интересы?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова побеседовала с немецким политологом Александром Раром.

Читайте начало интервью:

Зачем Меркель нужны "танцы с бубнами" вокруг персоны Навального

- Самая зубастая пресса в отношении России — это, конечно, "Шпрингер". Там большая доля пакета акций в холдинге принадлежит американским компаниям, поэтому здесь связь с Америкой очевидна.

Но это только часть прессы.

У нас в основном пресса стала леволиберальной, "зеленой".

В свое время в Германии произошла революция 1968 года — ее за пределами Европы не заметили, но она имела место — когда пришли к власти люди левого — не правого консервативного, а леволиберального — направления.

Им тогда было лет 25-30, когда они пытались совершить эту революцию в Европе, так называемую студенческую революцию против основ старого мира. Но это постмодернизм. Это ультралиберализм, который они проповедуют. Сейчас им под 65-70 лет, и они находятся на ключевых постах, причем во всех средствах массовой информации.

Если вы войдете в немецкие редакции главных газет, то там вы встретите только таких людей. А если человек пишет немножко по-другому, или хочет думать по-другому, или хочет продемонстрировать более свежий взгляд на мировые проблемы, или по-другому аргументировать, его просто не будут печатать, ему не дадут делать карьеру.

Еще лет десять-двадцать тому назад были разные точки зрения в немецких СМИ. Сегодня если со стороны смотреть, кажется, что они все подключены к одному источнику.

Конечно, ими "дядя Сэм" не руководит. Но у них там внутренний консенсус есть, они ощущают себя силой, четвертой властью, которая тоже руководит Германий, которая тоже делает политику, в том числе внешнюю.

Посмотрите, когда происходили первые конфликты в Ливии или вокруг Сирии — кто громче всего кричал, чтобы Запад, НАТО вмешались в эти страны? Либеральная пресса, которая звала своих политиков просто в бой, чтобы они шли, наказывали Россию, ставили ее "на место".

Если нужно, то и Китай посадить на место, сдерживать эти страны.

Газеты являются не инструментом — это ошибка, они часть истеблишмента. Они часть власти уже.

— Мы в России ждали по Навальному каких-то более существенных санкций. А тут только силовики, судьи, прокуратура — люди, которым и так запрещено иметь собственность за рубежом. Несмотря, кстати, на просьбы самого Навального "наказать" бизнес. Почему ограничились символическими санкциями?

— Вот именно потому, что все-таки преобладают, слава богу, пока еще рациональные силы. Пока что в Германии правительство состоит из христианских демократов традиционных, это все-таки партия государственников, которые защищают бизнес. Не только бизнес-интересы, там все-таки достаточно умные, опытные политики, которые понимают, что от России отказываться невозможно.

А то Европа просто пойдет по разрушительному пути. Ну невозможно с самой большой европейской страной, которой является Россия, постоянно быть в конфликтах, а то и начинать новые "холодные войны".

Не знаю, как будет, когда партия "зеленых" войдет в правительство — а опасность такая есть в этом году после выборов в бундестаг. Тогда немецкая позиция, немецкий курс в отношении России будет также резко меняться.

Вы понимаете, что это означает. Но до этого, я думаю, не дойдет.

А что касается "символических санкций"… Европа не хотела потерять лицо. И раз уж сказала, что "мы за права человека", то однозначно нужно было отреагировать. Надо было какой-то жест сделать — запретили въезд людям, которые, как вы сказали, и так не едут в Европу и не имеют здесь никаких домов и иного имущества. Но если понадобится поговорить с господином Бастрыкиным на какие-то темы, на тему того же самого Навального, если сотрудничество между Германией и Россией начнется, то, естественно, они его пригласят…

— Почему Германия не хочет поделиться своими данными о том, что нашли все-таки в анализах Навального?

У Германии такой аргумент, что немецкие спецслужбы установили стопроцентно, что Навального отравили запрещенным химическим военным средством "Новичок".

И это официальное объяснение.

Но я с вами согласен, и я сам все время говорю, что я не понимаю, почему Германия не идет на поле честного, открытого сотрудничества с Россией.

— Многих россиян еще интересует, почему такая фигура, как Навальный, выбрана в качестве того человека, на которого ставит Запад в свержении, как пишется, режима Путина. У нас он не пользуется никакой особенной популярностью, по опросам, его поддерживает всего 3% населения, и то в плане борьбы с коррупцией, а не как какого-то государственного деятеля.

А уж после процесса по делу об оскорблении ветерана об уважении к Навальному в обществе речь вообще не идет. Почему Запад сделал ставку на него? У нас есть Явлинский, у нас есть Касьянов…

— Я присутствовал на очень важных политических слушаниях в Германии, где выступали очень уважаемые люди, причем от разных партий в бундестаге. И там представители, я бы сказал, большинства считают, что Навальный действительно главный оппозиционер в России, что если ему дадут все рычаги, возможность выступать по средствам массовой информации, то он получит большинство голосов. Так люди думают.