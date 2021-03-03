Эксперт: отказ от нормальных семейных ценностей — это самоубийство Европы

Как мигранты мстят колониальному Западу, почему толерантность и отказ от естественных человеческих ценностей ведут к самоубийству Европы, а также есть ли будущее у трампизма, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Леонидович Шаповалов.

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Эффект бумеранга

— Франция очень страдает от исламского радикализма. Макрон одобрил законопроект об укреплении республиканских принципов: запрет многоженства, обучения на дому. Проблема терроризма может быть решена с помощью такого законопроекта?

— Это эффект бумеранга. В течение нескольких столетий европейцы активно эксплуатировали страны Африки и Азии, совершали самые дикие, варварские преступления в отношении африканских и азиатских народов.

Ни один поступок не является безнаказанным. То, что происходит сейчас с жителями Западной Европы — это оборотная сторона эпохи колонизации.

Потому что в европейские страны приходят люди из тех стран, которые были колониями конкретных европейских стран. Они знают язык, культуру этой страны. Например, африканским жителям французских колоний проще адаптироваться во Франции, чем в Германии. А жителям британских колоний (Пакистана или Нигерии) — проще в Британии, чем во Франции.

Эти люди доставляют неудобства коренным жителям Европы. Если в 60-е годы первая волна миграции была трудовой — жители африканских и азиатских стран ехали в Европу, потому что там был экономический бум, Европа нуждалась в рабочих руках, и эти люди инкорпорировались в промышленное производство, чувствовали свою нужность, становились гражданами Франции и Великобритании, — то сейчас такого экономического бума нет. И их дети и внуки оказываются лишними на этом празднике жизни, а в Европу приходят все новые волны мигрантов.

Еще 15 лет назад в учебниках описывалась "превосходная" политика ассимиляции во Франции и Великобритании, проводился сравнительный анализ, кто больше достиг успеха в приобщении мигрантов к французской и британской культуре.

Но ни британская, ни французская программы не дали абсолютно никакого результата. Они закончились полной катастрофой.

Сейчас во Франции официально 5% некоренного населения, на самом деле его где-то 20%. Мы видим большие районы, пригороды всех крупных городов, которые власть не контролирует, которые стали серыми зонами во Франции и в которых происходит что-то, что власти очень не нравится. До последнего времени французская власть занимала абсолютно страусиную позицию. После последних резонансных терактов, в том числе убийства французского учителя, и в условиях жестких внутри- и внешнеполитических вызовов президент Макрон пошел на жёсткие меры. Потому что ему нужно показать свою дееспособность. С пандемией Франция справляется не очень хорошо, экономический кризис, сложные отношения:

с США,

Германией,

Италией,

Великобританией.

В этой ситуации Макрон демонстрирует жесткость. Но это не то, что нужно. Нужно жестко бороться с террористами, а действия Макрона настраивают на конфликт всю мусульманскую общину Франции. Проводится сегрегация и нарушение прав. Например, этническим французам можно иметь право на домашнее образование, а мусульманам, живущим во Франции, нет.

— А что делать с четырьмя женами?

— Единственная возможность начать решать эту проблему — не раскалывать общество, а вести диалог с французами-мусульманами. Во-вторых, жестко пресекать любые террористические действия. В-третьих, прекратить безумную политику приема мигрантов, приехавших на территорию Франции или Германии в поисках социального пособия. Франция не может принять еще несколько миллионов нуждающихся из Африки.

— Это касается всех стран ЕС.

Самоубийство Европы

— Толерантность довела до того, что люди, которые привыкли жить в комфортных условиях, не могут противостоять людям, которые голодные.

— Это можно сравнить с так называемым великим переселением народов, которое погубило Римскую империю. Изнеженные римляне, которые уже разучились воевать, столкнулись с полчищами варваров, которые заняли их землю. Европа с 2015 года не готова выработать эффективные механизмы реагирования на очень серьезные вызовы. Причем понятно, что желающих прийти в "благословенную Европу" будет всё больше из тех стран Африки, в которых в военных действиях участвуют французские войска.

Россия призывает уже давно на примере Сирии:

странам Запада нужно перестать провоцировать вооруженные конфликты в Африке и Азии, с одной стороны;

а с другой стороны, надо поделиться частью своего богатства, тем более это богатство, награбленное за 500 лет.

Надо начать оказывать реальную помощь.

— Европа как будто не понимает, что происходит, — я про толерантность. Операция по перемене пола названа сейчас средством лечения депрессии у подростков с 12 лет. Были случаи, когда сделали из мальчика девочку, депрессию не вылечили, но "она" поняла, что не хочет быть девочкой, стали обратно делать мальчиком. И теперь в английском языке нельзя говорить, что ребенка кормят материнским молоком, а нужно говорить, что ребенка кормят человеческим молоком.

— Это трагедия европейской цивилизации, потому что она свидетельствует о явных признаках вырождения. Великая европейская цивилизация отказывается от ценностей античных, христианских, от инстинкта самосохранения и воспроизводства рода. Вакуум, который будет формироваться на территории Западной Европы, будут занимать другие народы, которые в большей степени горят желанием продолжать свою цивилизацию, хранить свои культурные традиции. В Германии катастрофа с рождаемостью, в Испании, Франции — практически во всех странах Западной Европы, если брать не мигрантов, а коренное население.

Перерождение ценностное, которое произошло за последние 30-40 лет, будет продолжаться дальше. Это не закат Европы, о котором писал Шпенглер сто лет назад, а самоубийство Европы.

Если несколько десятилетий назад говорили, что Европа из великого центра цивилизации превратилась просто в туристическую деревню, без желания развития, а с эксплуатацией накопленного культурного достояния, то сейчас это отказ от будущего: операции по смене пола, эквилибристика с языком и семейными ценностями. Потому что сообщество народов отказывается от нормальных человеческих ценностей:

жизнь,

здоровье,

воспроизводство,

семейные ценности,

любовь к детям.

Трамп и трампизм

— Трамп — это прошлое Америки или у него есть перспективы?

— Трамп как человек — это, скорее, прошлое; трампизм как явление — это будущее. Трамп открыл ящик Пандоры: процессы, которые происходят в США, будут иметь продолжение, уже целый ряд политиков-республиканцев хотят поднять знамя Дональда Трампа и занять его место в числе радикальных борцов против демократической партии, глобализма.

Трамп не собирается уходить в небытие, он боец и обладает достаточным жизненным потенциалом.

Для Трампа катастрофичным стал штурм Капитолия, поскольку нанес серьезный удар по имиджу Трампа. Конечно, Трамп хотел просто мирную демонстрацию, но ситуация вышла из-под контроля. Это отталкивает от него многих умеренных республиканцев и большинство республиканского истеблишмента.