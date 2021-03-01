Путин рано или поздно отдаст Крым? Никогда!

Двойные стандарты Запада уже не новость. Проблемы русских на Украине как никто не видел, так и не видит до сих пор, зато разговорам об ущемлении прав крымских татар в Крыму уже много лет.

К вопросу давно подключилась Турция, продавливающая свои интересы выкрики "Путин рано или поздно отдаст Крым".

Политический обозреватель Сергей Михеев по этому поводу отметил, что бесполезно даже возмущаться, так как все это озвучивается осознанно.

Напомним, 2 февраля в Женеве стартовала 46-я сессия Совета ООН по правам человека, где Россию в очередной раз упрекали в "нарушении прав человека". Михеев пояснил, что такого рода методы Запад привык использовать в борьбе с Россией, и применяет любые доступные им инструменты еще со времен СССР.

По сути, такую позицию Запад занимает в отношении России всегда, она виновата уже тем, что существует. И уж боже упаси высказывать и претендовать на какую-то определенную позицию. Если отношения уже испорчены — то можно клеить все обвинения, которые только возможно.

На войне как на войне.

Михеев заявил, что часто лично бывает в Крыму и знает из первых рук, что прав у крымских татар стало гораздо больше, чем при украинских властях.

В свое время их "там гоняли даже на БТР. Украинская милиция выгоняла их тоже с незаконно занятых участков земли, со всяких мест торговли, и так далее и тому подобное. Сейчас им легализовали весь их самозахват", — добавил эксперт.

Вопрос в том, что Киев их все время использовал в качестве инструмента давления на русское большинство, провоцируя конфликт между крымскими татарами и русскими.

Как только это прекратилось, часть активистов крымско-татарских затосковала, и теперь мечтает о Турции и Эрдогане. Оттуда и растут ноги у рассказов о том, что Путин "рано или поздно отдаст Крым".

Права человека и их соблюдение может при желании проконтролировать любой зарубежный наблюдатель. Возможность приехать в Крым и посмотреть есть у всех людей, на полуострова все время ездит большое количество гостей.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов принимает иностранные делегации, собирает там конференции друзей Крыма. Но как туда втащить тех, кому не нужен анализ ситуации, непонятно.

Украинское же решение насчет воды — сродни геноциду, но об этом никто не скажет напрямую. Два миллиона с лишним жителей Крыма, в том числе и крымских татар, лишены возможности нормально жить. А США и ЕС говорят только об одном — крымских татар в Крыму ущемляют. "Ущемляют" нацию, у которой есть своя школа, своя радиостанция, свой телеканал, свои газеты.

В Турции при этом ничего и близко похожего нет. Но они спокойно этого не замечают и никогда не будут замечать, поскольку уже объявили Россию абсолютным злом.

По слвоам Михеева, возможно, что какие-то отдельные организации будут вынуждены, чтобы сохранить лицо, сказать нечто примиряющее. Те же Amnesty International высказывания ненависти у Алексея Навального обнаружили и теперь вынуждены оправдываться за свою же позицию. А дипломатия сегодня такова, что пока не сменятся установки — будет озвучиваться версия злобного Мордора. Для России это даже полезно, так как можно иллюзий не питать, подытожил Михеев.

Напомним, не так давно президент Украины Зеленский обратился к России. Как пишут авторы телеграм-канала "Методичка", "Владимир Александрович полагает что для прекращения ненависти между украинцами и русскими необходимо всего "ничего" — вернуть Украине Крым.

Далее началась лирика про "сердце Украины", после чего пошли угрозы: "Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать (в этом моменте господин Зеленский, очевидно. переключился с Владимира Владимировича на Петра Алексеевича). Одним словом, "деоккупация", "деоккупация" и ещё раз "деоккупация".

Вырванное сердце Украины в виде Крыма явно указывает на то, что президент или плохо знает анатомию, или интерпретирует её достаточно своеобразно.

Но, допустим, Крым-сердце. В таком случае, что же считать кровью в этом, так сказать, органе? Людей? Так крымские люди Украине не нужны. Точнее, людей в Крыму для Зеленского не существует, кроме крымских татар, которым глава страны с особенной анатомией в очередной раз пообещал оказать поддержку.

С другой стороны, кровью может быть вода. И тогда уже 7 лет "украинское сердце" работает на искусственном кровообращении, ведь Северо-Крымский канал перекрыт и открывать шлюзы никто не собирается.

А даже если бы и открыли, то это не сильно бы помогло — оросительная система разрушена, как и значительная часть водозависимого сельского хозяйства полуострова".

Реально, люди Крыма вполне приноровились обходиться тем, что есть. Так что подобные предложения, конечно, послушать здорово, но лучше все же оставаться с теми, кто воду не перекроет. Железный аргумент, в свете практических решений.