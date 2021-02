Когда в западной прессе пишут об успехе вакцины "Спутник V", нет-нет, да и проскочит упоминание про "Верхнюю Вольту с ракетами". Мол, разрушает вакцина образ России как страны технологически отсталой.

В начале февраля об этом, например, написала германская газета Welt. А на днях вышла статья в словацкой газете Slovo. Автор которой считает, что всплеск русофобии в последнее время связан еще и с тем, что России удалось первой в мире создать собственную вакцину от COVID-19, что развалило ее западный образ как "Верхней Вольты с ракетами".

Напомним, к слову, откуда вообще взялась эта фраза про "Верхнюю Вольту с ракетами". Ее приписывают иногда британскому премьер-министру Маргарет Тэтчер, но она такого никогда не говорила.

Куда более распространенный вариант — автором высказывания якобы был Гельмут Шмидт, канцлер ФРГ в 1974–1982 годах. Но и в данном случае нет никаких подтверждений, что он это когда-либо говорил. Впервые "авторство" было приписано Шмидту в книге американских советологов Russia and America: from rivalry to reconciliation, которая вышла в 1993 году.