"Верхняя Вольта с ракетами": почему на Западе вспомнили о давнем клише

Когда в западной прессе пишут об успехе вакцины "Спутник V", нет-нет, да и проскочит упоминание про "Верхнюю Вольту с ракетами". Мол, разрушает вакцина образ России как страны технологически отсталой.

Кто автор выражения про "Верхнюю Вольту"

В начале февраля об этом, например, написала германская газета Welt. А на днях вышла статья в словацкой газете Slovo. Автор которой считает, что всплеск русофобии в последнее время связан еще и с тем, что России удалось первой в мире создать собственную вакцину от COVID-19, что развалило ее западный образ как "Верхней Вольты с ракетами".

Любопытно, кстати — авторов совершенно не волнует, что африканское государство Верхняя Вольта еще в 1984 году было переименовано в Республику Буркина-Фасо. И вообще, намек на технологическую отсталость от авторов статей европейских изданий вполне тянет на оскорбление целого государства.

Напомним, к слову, откуда вообще взялась эта фраза про "Верхнюю Вольту с ракетами". Ее приписывают иногда британскому премьер-министру Маргарет Тэтчер, но она такого никогда не говорила.

Куда более распространенный вариант — автором высказывания якобы был Гельмут Шмидт, канцлер ФРГ в 1974–1982 годах. Но и в данном случае нет никаких подтверждений, что он это когда-либо говорил. Впервые "авторство" было приписано Шмидту в книге американских советологов Russia and America: from rivalry to reconciliation, которая вышла в 1993 году.

При этом речь в книге идет о предположении: "Если бы Шмидт и пришел в такому открытию во времена Брежнева, то поделится им он мог разве что с женой, глубокой ночью и под одеялом…"

Поменьше восхищения

Есть, впрочем, версия, что автором фразы мог быть журналист Financial Times Дэвид Бьюкен, который употребил ее в статье под названием "Советский экспорт технологий" в сентябре 1984 года. Тоже про "экспорт технологий", надо заметить…

То есть неизвестно, кто и при каких обстоятельствах эту фразу употребил или написал. Но тем не менее, она и по сей день довольно популярна, западные журналисты достаточно часто ее цитируют.

Это, надо заметить, еще и свидетельство понимания российских реалий. Точнее сказать, отсутствие такого понимания. Царство штампов и клише какое-то…

И прав сенатор Алексей Пушков, который недавно написал, что в России следовало бы поубавить цитирование материалов западной о прессы о российской вакцине. Ибо "восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности".