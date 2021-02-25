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Автор Усам Оздемиров

Идеалы трансатлантизма ведут мир в антиутопию

Мир

Прошедшие одно за другим два мероприятия — встреча министров обороны стран НАТО и Мюнхенская конференция по безопасности — оказались близки друг к другу не только по времени, но и по духу. Президент США Джо Байден ещё раз заверил сомневающихся, что он весь, душой и телом, за трансатлантическую солидарность. Коллективный Запад поклялся объединиться в эпохальном противостоянии со "злыми" державами на Востоке — Россией и Китаем. Вспоминая слова Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, мы можем также констатировать явный интеллектуальный упадок в целом на Западе.

Идеалы трансатлантизма ведут мир в антиутопию

"Мозговые центры" Североатлантического альянса разрабатывают новую стратегическую концепцию под условным названием "НАТО-2030", в которой предпринимается очередная попытка оправдать своё существование. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обрисовал довольно примитивную картину мира, где Китай и Россия "находятся на переднем крае авторитарного контрнаступления на международный порядок, основанный на правилах", а близкие по духу страны западной "демократии" стройными рядами вступают в борьбу "для продвижения своих ценностей и своих интересов".

С 1949 года, когда был создан военно-политический блок НАТО, столько воды утекло — распалась "империя зла" Советский Союз, объединили Германию, расчленили Югославию, истребили ближневосточных "тиранов" — а Североатлантический альянс тут как тут, живее всех живых! В какой-то мере можно понять их досаду из-за воссоединения Крыма с Россией, так как мечтам Запада о базах НАТО в Крыму не суждено было осуществиться. Но, во-первых, такова была воля народа Крыма, выраженная на референдуме, во-вторых, сама стратегия расширения НАТО на восток ошибочна и агрессивна по своей сути. Что касается Китая, то один лишь факт его подъёма внушает натовским стратегам ужас.

МИД Китая адекватно отреагировал на враждебные выпады и назвал новую концепцию НАТО "очередной демонстрацией менталитета холодной войны". Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что представители НАТО принципиально не хотят объективно оценивать свою роль в кризисе двусторонних отношений. Вместо налаживания равноправного диалога они всё активнее ведут поиск врагов для своей организации.

Многие российские политики и эксперты указывают на противоречивость и абсурдность линии поведения Североатлантического альянса, которая рискует ещё больше дестабилизировать международную обстановку. Фактор так называемой угрозы с Востока необходим для сохранения единства НАТО, полагает замглавы МИД РФ Александр Грушко. Позитивной повестки дня в отношениях с Россией не существует, хотя именно от этого зависит безопасность в Европе. Александр Грушко считает, что Альянс зашёл слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией. У этой стратегии есть и своё денежное выражение: военные расходы стран НАТО за прошлый год превысили 1 трлн долларов, что в 22 раза больше аналогичных трат России.

Концепция "НАТО-30" закладывает антагонистический тип отношений между Альянсом и другими крупными державами, что не свидетельствует о признаках малейшего просветления в головах её авторов. Как отмечает директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков, за долгий период существования Альянса ситуация в мире изменилась, появилось много центров силы, но "в НАТО нет ни интеллектуальной, ни физической возможности ответить адекватно на эти вызовы".

Гром и молнии от Байдена

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности заявили в этом году тему очень глубокомысленную и амбициозную: "За пределами "беззападности": восстанавливая трансатлантическое сотрудничество и отвечая на глобальные вызовы". Насчёт "беззападности" они всё же погорячились, так как страны, находящиеся к востоку от Евросоюза, ощущали в последние годы всё более нарастающий прессинг в виде нелегитимных санкций, торговых ограничений, провокаций западных спецслужб и пропагандистских атак.

Что же будет в том случае, если трансатлантическое сотрудничество "дозреет" и двинется на Восток во всеоружии? Некоторое понимание приходит при знакомстве с выступлениями на конференции западных лидеров, особенно президента США. Джо Байден заверил свою аудиторию в реальности угроз, исходящих от Китая и России. Он заявил, что приветствует жесткое противостояние с Китаем. Однако, как и следовало ожидать, с особым тщанием президент США метал молнии в адрес России.

Джо Байден не забыл упомянуть о "российских безответственных хакерских атаках", о своей готовности применить пятую статью устава НАТО по коллективной обороне, о "поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины" и даже о нападках Кремля на американскую демократию через превращение "коррупции в оружие".

"Все знают, что Россия стремится ослабить "европейский проект" и наш союз НАТО, — заявил Джо Байден. — Потому что ей проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом".

В высказываниях американского президента логика едва ли прослеживается, что, наверно, можно объяснить почтенным возрастом политика. Хотя ослепленным враждой людям, которые не гнушаются ничем в достижении своих эгоистических целей, ясность ума в любом случае не свойственна. Украина, хоть и находится под внешним управлением США, членом НАТО не является, и Россия ни на кого нападать не собирается.

Странно слышать слова в защиту суверенитета Украины от человека, принудившего в своё время Киев заменить по личным мотивам неугодного генерального прокурора страны. В этой связи вспоминается и недавний запрет на использование украинцами российской вакцины от коронавируса по указанию со стороны временного поверенного в делах США на Украине.

Что касается НАТО, несоответствие этого рудимента холодной войны изменившемуся миру очевидно трезвомыслящим людям и на самом Западе. У России не просматривается желания "запугать отдельные страны", есть лишь интерес вести взаимовыгодную торговлю, чему всячески препятствует бюрократическая прослойка как в Брюсселе, так и в Вашингтоне.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, к настоящему времени отношений между Россией и ЕС на дипломатическом уровне почти не осталось, если не считать спорадические контакты. Если ЕС продолжит разговаривать с Россией на языке санкций и ультиматумов, то именно на Брюссель ляжет ответственность за разрыв отношений. При этом Сергей Лавров сделал одно важное уточнение: "Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим".

На фоне филиппики американского президента выступления европейцев можно считать голубиным воркованием. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отчиталась, что расходы её страны на оборону достигли 1,5%, пожаловалась, что "Россия постоянно впутывает ЕС в гибридные разногласия", и призвала выработать по отношению к ней "общую трансатлантическую повестку". Выступление президента Франции Эммануэля Макрона звучало менее категорично. Он позволил себе пожурить НАТО, который "нуждается в новом политическом импульсе и в прояснении своей политической концепции".

"Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией, — отметил президент Макрон. — Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе".

Интеллектуальное бесплодие элит

Мы столько лет слышим из Вашингтона и европейских столиц обличения и угрозы в свой адрес, что вроде бы пора к ним привыкнуть и не воспринимать всерьёз. Как считает программный директор Валдайского клуба, политолог Тимофей Бордачёв, мнение президента США или генсека НАТО значит уже не больше, чем твит руководителя МИД какой-нибудь Литвы, поскольку их всех объединяет отсутствие привычки нести ответственность за свои слова.

Да, Берлин и Париж согласно общепринятому ритуалу должны произносить определенные мантры, но у них нет никакого желания рвать все связи с Россией и Китаем. Для того чтобы вести борьбу не на жизнь, а на смерть, Москва и Пекин должны представлять для них экзистенциальную опасность. Но поскольку речь идёт лишь об угрозе для осуществления прихотей стран Запада, борьба эта оторвана от целей и актуальных проблем его развития. Наступила другая эпоха, и старые институты, а также военные альянсы не работают, считает Тимофей Бордачёв.

США и объединённая Европа бросают огромные ресурсы в топку геополитического противоборства. СССР канул в Лету, Россия давно уже встроилась в капиталистическую систему и признаёт все постулаты демократического мира, наш бизнес стал неотъемлемой частью Запада и живёт по его рыночным законам, но давление на нашу страну почему-то лишь нарастает. США и Европа, видимо, никак не поставят крест на тех временах, когда наш министр иностранных дел спрашивал у них, какие национальные интересы России следует иметь.

К сожалению, современная обойма западных политиков, страдающая стереотипным мышлением времён холодной войны и интеллектуальным бесплодием, не внушает оптимизма по поводу путей развития мира в ближайшей перспективе. Так что картина антиутопии, против которой предостерегает генсек ООН Антониу Гутерриш — с разделением мира на крупнейшие экономики "со своей валютой, торговлей, финансами, интернетом и искусственным интеллектом в каждой из них", вполне может стать реальностью, если на Западе не обретут силу прагматично мыслящие политики.

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Редактор: Ирина Гусакова
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