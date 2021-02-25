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Автор Александр Шторм

Украина снова обсуждает ведение войны с Крымом

Мир » Бывший СССР » Украина

Власти Украины заявили о нарушении законов и обычаев ведения войны со стороны руководства Крыма.

Украина снова обсуждает ведение войны с Крымом

Такие подозрения озвучены в отношении главы Республики Крым Сергея Аксёнова и председателя Государственного совета Владимира Константинова.

По данным пресс-службы "прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь", Аксёнов и Константинов подозреваются украинской стороной в совершении "широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества" по части 1 статьи 438 ("Нарушение законов и обычаев ведения войны") Уголовного кодекса Украины.

Руководителям региона вменяется ряд "незаконных решений по национализации государственного имущества", принадлежащего Украине. Данное имущество подозреваемые якобы передавали в собственность "оккупационного" режима.

C учётом того, что данная "прокуратура" совмещает "как национальный, так и международный уголовно-правовые механизмы", имело место обращение в офис прокурора Международного уголовного суда. Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном в Facebook.

По словам инициаторов данного шага, обращение в МУС касалось именно широкомасштабного уничтожения и присвоения имущества, не оправданного военной необходимостью. Киев выставил претензию к крымским властям за "национализацию" государственного имущества Украины.

"В 2020 году мы направили ещё одно информационное сообщение, в котором зафиксированы факты захвата частного имущества 3952 граждан Украины, право собственности которых было возбуждено", — отметил руководитель созданной Киевом "прокуратуры автономии" Игорь Поночовний.

Предметом претензий Украины являются:

  • Государственный концерн "Массандра",
  • Международный детский центр "Артек"
  • и государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз".

Напомним, Сергей Аксёнов занимает пост руководителя Республики Крым с октября 2014 года. Владимир Константинов является председателем Государственного совета Республики Крым с 17 марта 2014 года.

Собственно, претензии украинских властей к крымским активистам не первые. Еще в 2018 году генпрокуратура Украины завершила заочное расследование в отношении чиновников Крыма, в число которых вошли депутат Госдумы Наталья Поклонская и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Тогда речь шла о… "государственной измене".

В своё время ГПУ вызывала крымских чиновников на допрос для ознакомления с материалами уголовного производства. Ничем это действие подкреплено не было, но активность такого рода украинская сторона проявляет по сей день.

Глава Крыма назвал новостями из сумасшедшего дома сообщения с Украины об обвинении его и спикера крымского парламента в "нарушении законов и обычаев ведения войны".

Стоит добавить, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы крым артек массандра сергей аксенов игорь поночовний черноморнефтегаз наталья поклонская владимир константинов
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