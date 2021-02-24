Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Шатров

Белорусские протесты: гремучая смесь разных сортов национализма

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

VI Всебелорусское народное собрание подтвердило уверенность власти в стабильности положения и выбранном курсе. Хотя еще недавно все это было совершенно иначе, и сейчас поставленные протестами вопросы, остались без внятных ответов. Это, конечно, во многом связано с тем, что сами вопросы касаются очень тонких материй и зыбких понятий.

Ведь сам президент Александр Лукашенко пытался разыгрывать националистическую карту и взращивать здоровый национализм. О разных видах белорусского национализма, их противодействии и взаимодействии, истоках недовольства и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Шатрову рассказал политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Читайте начало интервью: Что показало Всебелорусское народное собрание

— Кирилл, в чем и как проявляется политическая наивность белорусских протестующих о которой вы говорили?

— У большой части из них представление, конечно, фантастически позитивистское. Позитивизм — это течение, которое берет своё начало с XIX века, с Огюста Конта. Оно базируется на той идее, что внешний мир дан нам в ощущениях, и он таков, каким чувствуется.

Но дело в том, что позитивизм — это необходимо и достаточно для работы с неживой природой. Когда вы сидите за столом, вам глубоко плевать на свободу воли этого стола и его саморефлексию, поскольку их просто нет и они никак не проявятся.

Общество и IT-сообщество

А как только вы вытаскиваете те же самые принципы на человеческое сообщество, то получаются разные варианты тирании или свободы. И по большому счету получается, что в чистое игнорирование попадает свобода воли человека либо сообщества, его саморефлексия, самоосознание.

Россияне шаг вперед в понимании этого сделали в конце 90-х годов. Я не скажу, что предмет стал более ясный, но безусловная вера в демократические ценности исчезла. После 1998-го они стали наряду с любыми другими ценностями и к нам стали относиться критически.

Такие ценности тоже есть, но это не повод абсолютно и полностью им доверяться. Сейчас в Белоруссии позитивизм мышления и позитивистские идеалы демократии пошли, конечно, из IT-сектора.

Особый белорусский национализм

Другой основной эшелон и двигатель протестов — националистическая оппозиция. По сути теперь пошла новая волна белорусского национализма. Однако всегда есть национализм конструктивный и национализм деструктивный.

Только никто не знает, как точно провести эту грань, она всегда получается ситуативной. Часто бывает, что вот здесь у нас всё хорошо, а вот тут уже совсем наоборот — потеряли всё и всё вышло из-под контроля.

— Зависит от определенной реакции на события, превентивных и ответных действий

— Наверное, и всё-таки и от картины мира. Есть инклюзивный белорусский национализм, который можно только приветствовать. Хорошо, когда белорус говорит, что белорусы богаче еще на один язык, еще на один способ смотреть на мир и тому подобное.

Это замечательно, потому что, чем богаче и умнее контрагент, тем лучше все получается. Всегда лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

Но есть и эксклюзивный национализм, когда принадлежность к одной нации начинает интерпретироваться как превосходство в отношении других наций. И обязанность этих других наций пасть.

Государственные национализм

Можно сказать, что до протестов белорусское государство как раз-таки конструктивный национализм культивировало. Лукашенко высказывался, что белорусы — это русские со знаком качества. Были и многие другие вещи, спорно звучащие, конечно, но тем не менее.

Этот национализм — типично восточноевропейский, где все демократические и прочие вещи творятся ровно для того, чтобы потом отложить все эти разборки в сторону и начать разговор среди своих.

Но в Белоруссии все это смешалось. Государство на какой-то момент утратило монополию на формулирование культурной политики. Это очень сложная вещь, потому что понятно, что люди искусства — увлекающиеся, сильно зависящие от настроения.

У людей был порыв, но очень часто у организаторов — абсолютно циничные расчеты. Они рассчитывали использовать эти порывы на то, что люди станут какой-то топкой для народного возмущения и прочего, прочего, прочего.

— А нужно народное единство, но тут — тонкая грань.

— Народное единство всегда важно и нужно, но часто возникает вопрос: против кого? Лукашенко выстраивал народное единство в рамках союза с Россией. Но тем не менее, и националистическую карту разыгрывал.

Он временами нагнетал народное единство против кого-то… Он исходил из инклюзивного национализма, естественно. Это где всё - в дом.

Русский язык в дом, белорусский язык в дом, и это в дом, и то в дом. Всё - в хату. В хозяйстве сгодится…

Но в итоге этим воспользовались не только власти, а их противники. Они смогли всё это использовать, как раз потому что это очень зыбкие понятия, нет чётких граней, переходы не всегда заметны, а каждый человек или социальная группа толкует их по своему. Здесь — благодатное поле для всевозможных манипуляций, что и было сделано.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы белоруссия национализм кирилл коктыш александр лукашенко протесты в белоруссии белорусская оппозиция
Новости
Жерара Депардье обвинили в домогательствах
Лавров раскритиковал "порочную практику" работы с ОЗХО
Иммунолог о преимуществах разных вакцин от коронавируса
На египетской росписи возрастом 4600 лет обнаружили вымершего гуся
Автобус с туристами застрял на трассе в снежную бурю под Челябинском
"Аякс" и "Спартак" окончательно договорились по Промесу
Как западные спецслужбы внедряют своих агентов в медиапространство РФ
Звезда сериала "СашаТаня" показала, как умеет держать автомат
"Это обязанность": Песков ответил на вопрос о службе по призыву
"Брюгге" лишился двух лидеров перед матчем с киевским "Динамо"
Последние материалы
"Это обязанность": Песков ответил на вопрос о службе по призыву
"Брюгге" лишился двух лидеров перед матчем с киевским "Динамо"
Невеста певца Данко назвала женщин, получающих алименты, попрошайками
Найденная на Аляске кость помогла выяснить, как собаки попали в Америку
США и Польша обсудили "глобальные вызовы": не обошлось без "СП-2"
Латвийская биатлонистка выиграла гонку на лыжном чемпионате мира
Экс-участники "Дома-2" ввязались в драку в кинотеатре
Цирк и унижение: в МИД РФ оценили санкции ЕС из-за Навального
Рогозин снова пообещал покорение Луны
Белорусские протесты: гремучая смесь разных сортов национализма
Популярное
Российский шоу-бизнес
Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием

Ведущая сравнила любопытных интернет-пользователей с любителями подглядывать в замочную скважину.

Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием
Стали известны детали кончины Екатерины Градовой
Российский шоу-бизнес
Стали известны детали кончины Екатерины Градовой
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Василий Амирджанов Рогозин снова пообещал покорение Луны Василий Амирджанов Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Политика. Новости и аналитика
Захарова объяснила, почему Госдеп США не любит "СП-2"
Врач рассказала, как измерить давление без тонометра
Здоровье и профилактика
Врач рассказала, как измерить давление без тонометра
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников