Эксперт рассказал, как Путин ответит на санкции против Медведчука

Украина увидит ответ Владимира Путина за санкции против Виктора Медведчука по ценникам на топливо, потере бизнеса в России и, возможно — Донбасса, считает украинский политолог Андрей Золотарёв.

Как и когда Украина вернется в Россию

Санкции на посредника Владимира Путина

По представлению Совета национальной безопасности Украины (СНБО) президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против депутата Верховной Рады, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Заметим, что именно через этого политика Москва официально работала с украинской оппозицией и артикулировала свои предложения Киеву.

На сайте главы государства этого документа пока нет.

Секретарь украинского Совбза Алексей Данилов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) расследует возможную причастность Медведчука к финансированию терроризма.

В заявлении, размещенном на сайте ОПЗЖ, говорится, что введение санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко — это репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии.

На заседании СНБО также принято решение о возобновлении "ответного огня" на линии разграничения в Донбассе.

"У страны, которая воюет, не может быть поблажек, не может быть участия кого-то, кто идёт вразрез с борьбой народа за независимость, вредит этой борьбе. Я поддерживал и поддерживаю реальные, конкретные действия не только СНБО, но и Верховной рады, президента Украины", — сказал в эфире телеканала "Украина 24" глава делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

Непубличная часть Минских соглашений благоволила к Медведчуку

Как сказал "Правде.Ру" руководитель аналитического центра "Третий сектор" (Украина) политолог Андрей Золотарёв, поскольку Медведчук инициировал санкции России против своих оппонентов из оппозиционного блока, когда происходил раскол, то бумеранг вернулся.

"Так что, всё по справедливости, все "хорошее" возвращается", — сказал Андрей Золотарёв.

Что же касается правового аспекта, то, по словам политолога, обвинение в терроризме — это беспредел, чтобы в этом обвинять, нужно решение суда, не говоря уже о том, что нигде, кроме Украины, ДНР и ЛНР террористами не признаны, напротив, они являются подписантами Минских соглашений.

Андрей Золотарёв уверен, что у Минских соглашений была непубличная часть, благодаря которой Медведчук "получил зеленый свет в бизнесе и охранную грамоту от Петра Порошенко" в импорте дизельного топлива из Белоруссии и из России, а также — большие возможности по газу".

Отчего у Медведчука появились проблемы

Проблемы у него появились после того, как он "довольно близко" начал контактировать с Игорем Коломойским, "который озлоблен на Зеленского, поскольку считает, что ничего уже ему не должен", отметил политолог.

После того, как Коломойский через председателя КС Александра Тупицкого "решил быстро убрать" президента через обвинение в госперевороте, Зеленский стал действовать, не оглядываясь на правила и законодательные нормы, а Медведчук оказался "просто банально" к этому не готов, указал Андрей Золотарёв.

Украина скоро увидит ответ Путина

По словам эксперта, разрешение на "ответный огонь" в Донбассе, это знак военным, которые были недовольны перемирием. Он полагает, что в Донбассе будут обострения, но к масштабной войне Украина не готова.

"Поэтому никакого хорватского, карабахского варианта не будет, это точно. А какие-то локальные вспышки — вполне возможны", — сказал политолог.

По его словам, ответ Зеленскому по Медведчуку от Путина "прилетит", и "мы увидим его по ценникам на заправках, по дизелю — наверняка, или по (железнодорожным) колесам от Виктора Пинчука, которые перестанут быть нужными Российской Федерации".

"Ответ мы также увидим в Донбассе. Украина рискует, я думаю, в конце концов, потерять часть Донбасса, неподконтрольную Киеву", — сказал Андрей Золотарёв.

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