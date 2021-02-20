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Автор Александр Шторм

Украинцы признали внешнее управление своей страной

Мир » Бывший СССР » Украина

Большая часть жителей Украины считает, что их страна находится под внешним управлением. Политологи уверены — это приговор для суверенной страны и повод для действий.

Украинцы признали внешнее управление своей страной

Об этом свидетельствуют результаты исследования Украинского института будущего. Такой вариант ответа дали 65% опрошенных.

  • Чаще других с этим тезисом соглашались жители восточных и южных регионов (75% и 71%).
  • При этом в Киеве так считают 55% респондентов
  • На западе страны разделяют это мнение 56 процентов.
  • Не согласны с этим постулатом 22% участников опроса.

Напомним, в декабре 2020 года были опубликованы результаты опроса центра "Социальный мониторинг". Его результаты показали, что большинство граждан считают президента Украины Владимира Зеленского зависимым от внешнего влияния.

Его рейтинг упал до 13,4%, а в случае второго тура в паре Зеленский и Порошенко за действующего украинского лидера проголосовали бы 30,6 процента граждан.

Эксперты отметили, что признаками внешнего управления в стране можно считать прямые указания Байдена Порошенко.

Впрочем, разговоры о внешнем управлении Украиной ведутся со времен Майдана. Этим разговорам много лет, но многие отмечают, что такая постановка вопроса — это манипуляция. Так что в стране есть носители взглядов о том, что Украина перестала быть независимым государством.

Приверженцы противоположной точки зрения призывают сажать за такие взгляды в тюрьму.

Мнение это подкрепляется "пленками Деркача", но многие говорят о том, что именно Россия якобы спонсирует всех, кто доказывает, что Украиной управляют извне.

Как отмечает Илья Кононов, заведующий кафедрой философии и социологии, профессор в ЛНУ им. Т. Шевченко, внешнее управление может выглядеть как неравноправные союзнические отношения и прочие.

Он привел в пример американского социолога Иммануила Валлерстайна, который утверждал, что все страны мира делятся на центр, полупериферию и периферию. Периферия характеризуется "асубъектностью", то есть эти страны не принимают решений, выступая средствами реализации чужих целей.

Так вот Украина после 2014 года никаких решений самостоятельно не принимает. Культурную политику для нее разрабатывают в иностранных think tank или brain trust, бюджеты контролируются МВФ, а система образования выстраивается по иностранным образцам.

Со своей стороны, министр энергетики и угольной промышленности (2012-2014) Эдуард Ставицкий добавил, что Украина выполняет указания структур, типа G7, Госдепа, МВФ.

Фактически это прямая цензура, что в конечном итоге приведет просто к пассивной внутренней и внешней политике, вытеснению из власти людей, заинтересованных в развитии государства. А Запад за счет Украины решает свои проблемы.

Сергей Сивохо, лидер Национальной платформы примирения и единства, высказал мнение, что лучше всего это доказывает финансирование извне. Как только в страну приходят деньги, так выстраиваются специальные институции для того, чтобы их контролировать. Это делается для того, чтобы не было коррупции.

А политолог Вадим Карасев отметил, что внешнее управление — это когда в стране нет выборов, никого не избирают из властей и колониальная администрация просто присылает своих ставленников или назначает на руководящие посты.

По словам Кононова, колебания политической конъюнктуры в стране-патроне влияет на все политические процессы в Украине. Все это стало наглядным в случае выбора вакцины от сovid-19.

Член правления Национальной платформы примирения и единства, конфликтолог, депутат Донецкого областного совета Марина Черенкова подчеркнула, что группы влияния банально не могут договориться между собой, кто и за что ратует. Проблема в том, что в стране функционируют организации и структуры, которые решительно Украине не подходят и создают проблемы.

Те элитные группы, которые заинтересованы в самостоятельном развитии страны, даже придя к власти, не смогут сразу выбраться из тенет зависимости. Для этого нужно большое политическое мастерство и мужество. А избавиться от внешнего управления необходимо, поскольку без независимой политики Украине придется расстаться с идеей суверенности.

Черенкова добавила, что стране нужна консолидация усилий, направленных на отстаивание суверенитета или хотя бы на минимизацию внешнего управления.

Речь идет о восстановлении полноценной внешней и внутренней субъектности, и это вопрос для президента и его команды.

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