История с Навальным показательна: кому выгодна двойная мораль в политике

Зачем Берлину понадобилась история с Навальным? И почему нам продолжают грозить санкциями "за него"?

Об этом в программе "Точка зрения" Любовь Степушова поговорила с Владимиром Оленченко, старшим научным сотрудником Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Читайте начало интервью:

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— Я думаю, все этим вопросом задаются. Причем и большинство немцев этого понять не могут. Не хочется думать, что Германия попала под чье-то влияние.

Но то, что этот скандал носит искусственный характер, ни у кого сомнений не вызывает.

Безусловно, я думаю, что время покажет, зачем и почему эта идея родилась. Одна из версий, которая может быть, это то, что Соединенным Штатам Америки не хочется уходить из Европы.

Я могу сказать, что в свое время они провозгласили (но это было, правда, еще в начале XIX века) доктрину Монро (это был госсекретарь). Она заключалась в том, что Соединенные Штаты Америки (они в то время только себя осознавали как международный субъект права) предложили:

"Давайте так. Наша территория влияния, — это имеется в виду и Северная, и Центральная, и Южная (Латинская) Америки — и вы туда соваться не будете".

Это адресовалось к европейцам, не к нам.

"Соответственно, мы не будем соваться в Европу".

Но потом это всё было отодвинуто в сторону — Европа оказалась лакомым куском для США. Закончилась Вторая мировая, закончилась холодная война — американцам никак не хочется уходить из Европы.

И вот сейчас новая доктрина, которой придерживается выбранный президент Джо Байден:

Соединенные Штаты будут укреплять свое влияние в мире путем солидаризации или укрепления отношений со своими союзниками.

А союзники — ведущие страны мира. В качестве гипотезы можно рассматривать то, что эта идея могла прийти извне в Германию, когда она не могла отказаться от этого. В настоящее время этот скандал — обуза для отношений России и ЕС.

То есть если бы ее не было, то, наверное, разговор бы шел по-другому.

Поэтому стоит задуматься о том, зачем этот искусственный скандал вбросили и кому это было выгодно.

— Если Навального надо защищать, следуя постулату о правах человека, то тогда надо защищать и Джулиана Ассанжа, и Сноудена. И говорить, что недопустимо то, что ждет их в Америке: неважно, тюрьма или смертный приговор. Вот этого ничего не слышно от европейцев.

Не слышно также осуждения штурма Капитолия. Наоборот, из людей там делают преступников. А когда штурмуют парламенты в Грузии и на Украине, это как бы хорошо…

Почему такая двойная мораль в Европе? Они не задумываются над этим? Объясните, пожалуйста, менталитет европейцев, почему всё, что в России или в постсоветском пространстве, для них это плохо, а то, что делается в Америке или у них самих — это хорошо. Или наоборот, то, что у нас хорошо, у них плохо. Двойная мораль. Можно как-то объяснить это?

— Я бы здесь применил такое слово "политиканство" и определение "политическая демагогия".

В большинстве случаев мы видим не столько политику, сколько пропаганду. Возникает вопрос: почему к ней обращаются.

В Европе есть проамериканское лобби. Они, естественно, охотно подхватывают любые искусственно созданные события, любые сюжеты и пытаются им предавать вселенское значение. То есть делается это сознательно. И не потому, что там двойная мораль. Это сознательное действие, направленное на то, чтобы

а) сохранить себя в политике, отстоять свою точку зрения, получить материальные выгоды, б) заручиться каким-то будущим.

Чтобы было понятно: в Европе присутствуют две концепции отношений с Соединенными Штатами Америки.

Концепция европеизма.

Концепция американоцентризма.

Американоцентризм что предполагает? Европа должна дружить с Соединенными Штатами Америки, но лидером выступают США, которые определяют и стратегию, и тактику, и ежедневное поведение.

Те, кто придерживается европеизма, считают, что отношения с Соединенными Штатами должны быть, но союзническими, без чьего-либо лидерства.

Сейчас идет борьба между этими двумя течениями. То есть Соединенные Штаты Америки с приходом Джо Байдена очень активизировались в Европе.

Он же с первого дня говорил, что США должны себе вернуть центральное место в мире за счет консолидации отношений с союзниками.

Если говорить грубо, то заставить Европу работать в пользу американских интересов и в сторону повышения авторитета Америки.