Американское государство провалило экзамен на зрелость

Государство особенно нужно людям в трудную минуту. Государство не должно развращать граждан "вертолётными" деньгами, оно должно давать защиту от внешнего врага и инвалидам, обеспечивать светом, теплом, перераспределять доходы. Американское государство провалило этот экзамен.

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Граждане США просят о благотворительности другие страны

Сотрудники американского посольства в Москве обратились к властям с просьбой пройти вакцинацию "Спутником V" из-за нехватки поставок из США вакцин американского производства, сообщила в четверг The Washington Post. Анонимные дипломаты, упомянутые в статье, сообщили, что эта "унизительная" просьба вызвана тем, что американское государство им даже не обещает вакцинацию в ближайшем будущем.

Далее газета обобщает этот "опыт" и говорит, что речь идет не только о сотрудниках в Москве, но и о сотрудниках американских дипмиссий, работающих в странах с "плохой медицинской инфраструктурой и высоким уровнем коронавирусной инфекции".

Дошло до того, что уже 13 иностранных правительств предложили прививать американских чиновников, работающих в этих странах, вакциной, приобретенной у тех же Соединенных Штатов, страдает The Washington Post .

"Для самой богатой страны мира неловко требовать благотворительности от других стран", — посетовал американский дипломат, работавший на Ближнем Востоке.

Американское государство занято не гражданами

Придётся эту "неловкость" преодолеть, потому что американское государство на протяжении многих лет занято не гражданами, а борьбой за власть и корпоративные прибыли. А от граждан отпихивается "вертолётными" деньгами, печатая их триллионами, тем самым подкладывая мину под собственную экономику. Рано или поздно выросшие госдолги приведут к дефолту, а избыток денежной массы — к инфляции и краху фондового рынка — спекулятивного рынка, на котором держится экономика Запада.

Плохо с медициной не в России, а в США

Нельзя согласится с выводом о том, что там, где американских дипломатов из сострадания (это не ценится!) вакцинируют, это страны с плохой медицинской инфраструктурой. С другой инфраструктурой — это да, и, кстати, она работает для всех граждан, а не для избранных (как в США), и обеспечивает снижение уровней заражённости и смертности от коронавируса, чего до сих пор не наблюдается на Западе.

В России те же американские дипломаты могли бы не страдать, а просто пойти в один из публичных прививочных центров, например, в ГУМе и там привиться без предварительной записи, предъявив лишь удостоверение личности.

Российское государство предпочтительней американского

Российское государство сегодня выглядит гораздо предпочтительней американского и в другой сложной ситуации. Например, в Техасе сейчас аномальные холода, и снегопады привели к коллапсу всех систем жизнеобеспечения.

Так вот, мэр Колорадо Сити Тим Бойд в Facebook посоветовал жителям города самим разбираться со своими проблемами.

"Никто ничего не должен ни вам, ни вашей семье, и местные власти не обязаны поддерживать вас в такие трудные времена, как эти! Утонуть или плыть, это ваш выбор! Меня тошнит от людей, которые ищут чертову руку помощи! Если у вас нет электричества, вы делаете шаг вперед и придумываете план, чтобы сохранить свою семью в тепле и безопасности. Если у вас нет воды, вы мыслите нестандартно, чтобы выжить и обеспечить водой семью. Выживут только сильные, а слабые погибнут. Мне жаль, что вы без электричества и воды; Да! Но будь я проклят, если буду обеспечивать кого-то, кто способен сделать это сам!", — написал чиновник.

Представим себе, что на подобное заявление решился бы мэр российского города. Гражданское общество в России тут же бы его смело с этого поста. И почему там "за бугром" говорят, что его у нас нет? Подозрительно. И хотя Бойд сообщил, что уходит в отставку после некоторой критике в СМИ, пока он числится мэром, сообщает The New York Times.

Министерство иностранных дел России подтвердило в пятницу, что оно пригласило аккредитованные иностранные дипломатические миссии принять участие в кампании вакцинации "Спутником V". Право слово, Владимиру Путину надо бы предложить помощь российского МЧС жителям Техаса, тем более, что его губернатор Тед Круз (кстати_ ярый русофоб) отправился в отпуск в Канкун, оставив жителей штата на произвол судьбы.

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