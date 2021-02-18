Широко закрытые глаза на вандализм нацистов

Почему в России не отреагировали на осквернение памятника жертвам Холокоста в Ереване?

На днях в Ереване были осквернены памятник жертвам Холокоста и мемориальный камень, установленный на аллее дружбы Армении и Израиля. Этот факт вызвал озабоченность глав еврейских организаций в Армении, но практически не получил освещения в российских СМИ и не вызвал никакой реакции со стороны политиков.

Внушает опасение не только сам факт осквернения памятника жертвам Холокоста, но и то, как это было сделано. Мемориал состоит из двух частей: одна плита имеет надпись на иврите с посвящением жертвам Холокоста, вторая посвящена погибшим армянам. "Армянскую" часть памятника вандалы не тронули, а на "еврейской" части памятника измазали красной краской посвящение жертвам Холокоста и исписали плиту нацистскими лозунгами. Символизм этого акта прозрачен: "геноцид армян" не подвергается сомнению, а геноцид евреев отрицается как преступление против человечества нацистскими надписями.

Осквернен армянский мемориал Холокоста в Ереване

Кроме того, на оскверненном памятнике были сделаны надписи с названиями израильских беспилотников Harop, которые использовались вооруженными силами Азербайджана в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха. Так что есть все основания предполагать, что это был продуманный акт, а не импульсивные действия вандала-одиночки, как это сегодня некоторые хотят представить. Армения потерпела сокрушительное поражение в карабахском конфликте 2020 года и попытки руководства Армении "перевести стрелки" на Израиль очевидны. Однако провоцирование антисемитских настроений запускает опасный процесс, который может выйти из-под контроля его инициаторов.

Как известно, опасную тенденцию к росту антисемитских настроений в Армении отметили авторы доклада, опубликованного в канун Международного дня памяти жертв Холокоста Министерством по делам диаспоры Израиля.

Как отмечается в документе, в Ереване всплеск антисемитских настроений произошел в период прошлогоднего военного конфликта в Нагорном-Карабахе. В израильском докладе указано, что "политическая критика вскоре сменилась нападками этнически-религиозного толка и ложными обвинениями евреев в предполагаемых исторических и современных преступлениях против армянского народа".

Военное сотрудничество Израиля и Азербайджана лидеры Армении преподносили армянской общественности как поддержку "геноцида армян" со стороны Израиля.

По данным Pew Research Center, Армения стала лидером Европы по антисемитизму: 32% населения считают евреев "недогражданами", а по опросу Антидиффамационной лиги, 63% армян ненавидит евреев, показывая желание ультранационалистической части Армении доказать исключительность армян, что выливается в уничтожение памятников и мечетей:

в Зангиланском районе Карабаха изуродован комплекс ВОВ;

в Агдаме осквернили памятник солдатам ВОВ;

в Джебраиле разрушили известный родник "Дружба".

Так создаются прецеденты переписывания истории и культуры: взамен Армения ставит статуи своих героев — среди них, в частности, оказался пособник гитлеровцев, осужденный советским судом, Гарегин Нжде, которому возвели помпезный памятник рядом с правительственными зданиями в центре Еревана.

В столице Армении поставлен памятник заместителю командира армянского легиона СС, осужденному советским судом - Гарегину Нжде

Следует обратить внимание на тот факт, что эскалация национализма и антисемитизма в Армении представляет серьезную угрозу российским интересам. И поэтому можно только удивляться, что на антисемитскую выходку в Ереване никак не отреагировали в Москве.

Россия выступила в качестве миротворца и ввела военный контингент в Нагорный Карабах. Повышение градуса экстремистских настроений в Армении может привести к новому витку вооруженных конфликтов в регионе, в который будут втянуты сопредельные государства и Россия в том числе. Это усилит геополитическую напряженность в регионе Южного Кавказа и на Ближнем Востоке. Для находящейся под санкционным давлением Запада России обострение ситуации на южных границах может привести к напряжению на внешнеполитической арене и даже внутриполитической неустойчивости, учитывая фактор обширных национальных диаспор в нашей стране сторон конфликта.

Трагическая история XX века показывает к каким последствиям приводят человеконенавистнические идеологии. Войны с памятниками неизбежно перерастают в реальные насильственные конфликты. Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. И закрывать глаза на столь опасные тенденции вблизи наших границ означает упустить момент, когда ситуация еще может быть взята под контроль.

Следует также помнить о том, что Россия и десятки других стран понесли колоссальные человеческие жертвы в ходе войны с нацистской Германией. И осквернение памятника жертвам Холокоста в Армении — это также осквернение памяти солдат, которые жертвовали своими жизнями ради победы над нацизмом и ради того, чтобы нацизм больше нигде и никогда не повторился.

Виктор Березин.