Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Антон Куликов

Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 

Мир

Четырнадцать лет назад президент России Владимир Путин произнес знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Эту речь потом так и назвали — "Мюнхенская". Сейчас же идут разговоры о том, что Россия конференцию бойкотирует.

Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 

Байден, генсек ООН и генсек НАТО

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 19-20 февраля. В онлайн-формате — как и многие международные мероприятия в нынешнее время. Состав участников весьма представительный: президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.

Стоит заметить, что хотя Мюнхенская конференция проводится с 1962 года, в ней еще ни разу не принимал участие американский президент. Так что Джо Байден будет первым.

Однако президент России Владимир Путин принимать участие в работе конференции не планирует. Но не только президент — не ожидается и участие высокопоставленных представителей российского руководства. В связи с чем прозвучало мнение, будто бы Россия бойкотирует конференцию.

Никакого бойкота, просто так получилось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это опроверг: "Никаких бойкотов нет, мне, честно говоря, неизвестно, кто там участвует и кто не участвует. По крайней мере, президент никак не участвует, за остальных сейчас я говорить не могу, просто не знаю".

Он назвал Мюнхенскую конференцию одним из авторитетных форумов. Но "просто в этом году президент не принимает участие".

Вообще, надо заметить, что помимо российского лидера не принимают участие в конференции и главы других ведущих государств. Например, до сих пор непонятно, примет ли участие канцлер Германии Ангела Меркель. Откуда же тогда такое внимание именно к России, почему только в отношении нашей страны говорят о каком-то "бойкоте"?

Причина в напряженных отношениях с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Очевидно, что в нынешней ситуации неучастие или же ограниченное участие России в каких-либо международных мероприятиях может восприниматься как еще одно свидетельство "напряжения" в отношениях.

Хотя очевидно, что это серьезное преувеличение. Да, собственно, и нынешняя Мюнхенская конференция, несмотря на ряд статусных участников, пройдет по укороченному варианту и продлится всего несколько часов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы джо байден мюнхенская конференция
Новости
Театр Российской Армии приглашает на премьеру спектакля "Балаган"
Facebook заблокировал страницы всех австралийских СМИ
Нагиев прокомментировал поступок певицы на детском "Голосе"
Американский лыжник призвал проходить мимо российских спортменов
"Техасская ракета": цены на нефть выросли из-за снегопадов в США
В Петербурге живут более 100 тысяч бездомных кошек
Косачёв объяснил хитрость, которая поможет России в Совете Европы
Мостовой не считает "Краснодар" фаворитом в матче с "Динамо" Загреб
Пермякова объяснила, почему больше не играет на одной сцене с Федункив
45-летняя москвичка чуть не умерла из-за переедания хурмы
Последние материалы
Юрист рассказал, в чём слабость решения ЕСПЧ по Навальному
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Театр Российской Армии приглашает на премьеру спектакля "Балаган"
Facebook заблокировал страницы всех австралийских СМИ
Нагиев прокомментировал поступок певицы на детском "Голосе"
Американский лыжник призвал проходить мимо российских спортменов
"Техасская ракета": цены на нефть выросли из-за снегопадов в США
В Петербурге живут более 100 тысяч бездомных кошек
Как правильно называть Украину, Белоруссию, Молдавию
Косачёв объяснил хитрость, которая поможет России в Совете Европы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии отца 

Звезда отечественного кино был госпитализирован из-за внезапного повышения температуры.

Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии отца 
Лукашенко не увернётся от присоединения Белоруссии
Новости Белоруссии
Лукашенко не увернётся от присоединения Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Максим Аверин ударил Куликову во время съёмок сериала 
Мир. Новости мира
Олег Ляшко: Минские соглашения нужны были, чтобы обмануть Россию
Василий Амирджанов Лубянской площади снова подбирают памятник Василий Амирджанов Усам Оздемиров Священная корова пенсионной реформы упёрлась в тупик Усам Оздемиров Любовь Степушова Ещё одна страна ЕС выбирает "Спутник V" Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Матвиенко раскрыла размер своей пенсии
Политика. Новости и аналитика
ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального. Что дальше?
Что значит для России съезд, проведённый Лукашенко
Точка зрения
Что значит для России съезд, проведённый Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников