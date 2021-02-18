Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции

Четырнадцать лет назад президент России Владимир Путин произнес знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Эту речь потом так и назвали — "Мюнхенская". Сейчас же идут разговоры о том, что Россия конференцию бойкотирует.

Байден, генсек ООН и генсек НАТО

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 19-20 февраля. В онлайн-формате — как и многие международные мероприятия в нынешнее время. Состав участников весьма представительный: президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.

Стоит заметить, что хотя Мюнхенская конференция проводится с 1962 года, в ней еще ни разу не принимал участие американский президент. Так что Джо Байден будет первым.

Однако президент России Владимир Путин принимать участие в работе конференции не планирует. Но не только президент — не ожидается и участие высокопоставленных представителей российского руководства. В связи с чем прозвучало мнение, будто бы Россия бойкотирует конференцию.

Никакого бойкота, просто так получилось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это опроверг: "Никаких бойкотов нет, мне, честно говоря, неизвестно, кто там участвует и кто не участвует. По крайней мере, президент никак не участвует, за остальных сейчас я говорить не могу, просто не знаю".

Он назвал Мюнхенскую конференцию одним из авторитетных форумов. Но "просто в этом году президент не принимает участие".

Вообще, надо заметить, что помимо российского лидера не принимают участие в конференции и главы других ведущих государств. Например, до сих пор непонятно, примет ли участие канцлер Германии Ангела Меркель. Откуда же тогда такое внимание именно к России, почему только в отношении нашей страны говорят о каком-то "бойкоте"?

Причина в напряженных отношениях с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Очевидно, что в нынешней ситуации неучастие или же ограниченное участие России в каких-либо международных мероприятиях может восприниматься как еще одно свидетельство "напряжения" в отношениях.

Хотя очевидно, что это серьезное преувеличение. Да, собственно, и нынешняя Мюнхенская конференция, несмотря на ряд статусных участников, пройдет по укороченному варианту и продлится всего несколько часов.