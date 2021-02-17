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Автор Любовь Степушова

Арцах пришёл в себя

Мир » Бывший СССР

После поражения в войне непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) продолжает существовать де-факто.

Как Алиев переиграл Эрдогана и Путина

Русский язык стал в Нагорном Карабахе официальным

Так её президент Араик Арутюнян подписал закон о признании русского языка официальным, сообщается на сайте Национального собрания республики. Отмечается, что согласно проекту изменений, в законе "О языке" официальными языками НКР признаются литературный армянский и русский.

Документом вводится обязанность при необходимости вести делопроизводство на русском языке.

"Нагорно-Карабахская Республика поощряет издание армяно-российских публикаций, прессы, а также создание армяно-русских учебников, учебников, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы", — говорится в законопроекте.

Армянские сепаратисты нелегитимны

В Комментарии для "Правды.Ру" азербайджанский политолог Тофик Аббасов отметил, что это распоряжение нелегитимных структур в так называемой республике, а если называть вещи своими именами, то это "армянские сепаратисты занимаются мифотворчеством, и их подогревают некоторые силы из Армении и Франции".

По словам политолога, военные действия показали, что те полевые командиры, которые "выдавали себя за министров обороны, самоуправления и так далее, оказались полностью деморализованы, все их конструкции развалились, как карточный домик".

"Азербайджан практически восстановил свою территориальную целостность, сейчас в регионе, который назывался спорным, присутствуют российские миротворцы, они работают в тесном контакте с азербайджанскими властями", — подчеркнул политолог.

Азербайджан ищет примирения с Арменией

Он продолжил, что Азербайджан не отрицает наличия на своей территории армянского меньшинства — потомков тех людей, которые были переселены после Русско-иранской войны 1826-1828 годов на территорию нынешнего Азербайджана, где жили местные тюрки мусульманского происхождения.

Поэтому, по словам Тофика Аббасова, Азербайджан, готов решать гуманитарные вопросы этой территории и направляет свои усилия в том русле, "чтобы было бы примирение с Армянской республикой".

"О каких-то политических поползновениях, каких-то акциях по поводу самоопределения и речи быть не может, потому что Азербайджан фактически устами своего президента заявил, что вопрос статуса ушел в историю, его не было и не будет, никакой второй Армянской республики на азербайджанских территориях тоже не будет", — сказал Тофик Аббасов.

Россия, Армения и Азербайджан 9 ноября прошлого года приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, где война началась 26 сентября. Бывшие под оккупацией территории Азербайджана вернулись под контроль Баку. Заняты были и территории, принадлежавшие советской НКАО. В регион на пять лет вошли российские миротворцы. Президент Ильхам Алиев заявил, что "карабахский конфликт решен" с победой Азербайджана.

Позже министр иностранных дел Армении Ара Айвазян обвинил президента Азербайджана в непонимании соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Айвазян полагает, что конфликт станет считаться урегулированным только после того, как право на самоопределение народа Карабаха "будет признано международным сообществом".

Статус остаётся неизменным

Президент России Владимир Путин считает, что статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем.

"Мы всегда, на протяжении многих лет, я сейчас повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха", — сказал он.

"Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее, должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть это коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом", — добавил президент.

Ранее в комментарии для "Правды.Ру" востоковед Станислав Тарасов отметил, что Алиев не пошёл на завоевание Степанакерта, опасаясь реакции мирового сообщества, так к все резолюции ООН говорят о том, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха нужно решать на референдуме его жителей после возвращения беженцев.  

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Темы русский язык тофик аббасов нагорный карабах армяно-азербайджанский конфликт
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