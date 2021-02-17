Планы Зеленского: НАТО, изоляция Крыма, возврат Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский проведет заседание Совета нацбезопасности и обороны, посвященное "устранению угроз национальной безопасности государства".

До этого Верховная рада проголосовала за "крымское обращение" к ряду международных организаций. Таким образом Киев решил напомнить миру о нерешенной проблеме и об "оккупации Автономной республики Крым".

Как заявил Иван Крулько, представитель партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, Россия своей пропагандой "пытается приучить мир" к спокойному восприятию российского статуса Крыма.

Потому Украине нужно все время говорить на эту тему, чтобы мир способствовал восстановлению территориальной целостности страны и в Крыму, и в Донбассе.

Против постановления выступила партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Ее представитель Нестор Шуфрич высказался в том духе, что вернуть территории возможно только при создании условий, "чтобы граждане захотели вернуться в Украину, а это возможно только после прекращения войны в Донбассе".

Он также предложил поинтересоваться у команды Порошенко, как вообще получилась ситуация, при которой Крым перестал быть Украиной. Порошенко официально ответил, то все было ясно в 2014 году, а Шуфрич "насаждает тезисы российской пропаганды".

После этого представитель партии "Слуга народа" Федор Вениславский отметил, что Россия "грубо нарушила нормы международного права, оккупировав часть территории Украины".

Это и есть основной тезис обращения, которое Верховная рада адресовала ООН, Европарламенту, ПАСЕ, парламентским ассамблеям НАТО, ОЧЭС, а также парламентам и правительствам отдельных государств.

Также Украина протестовала против получения гражданства РФ жителями "оккупированных территорий", говорила о незаконности призыва в армию, и осудила наращивание присутствия военных формирований в Черном и Азовском морях.

По сути, Украина требовала от мирового сообщества усиления давления на РФ. Хотя сам Зеленский признавал, что Крым для Запада не является больше повесткой дня.

Но Киев все равно готовит переговорный формат в виде так называемой крымской платформы. Обо всем вышеперечисленном речь будет идти в конце августа во время празднования 30-летия со дня провозглашения независимости Украины.

А вот НАТО готовится в конце весны — начале лета к проведению крупнейших учений вблизи Калининграда и Крыма.

По этому поводу верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс заявил, что военные альянса намерены расширить Сувалкский коридор за счёт территории Белоруссии и Калининградской области. При этом будет отыгрываться изоляция Крыма от остальной территории России.

Так что украинцы верят в то, что у них есть шанс вернуть Донбасс. Киевские эксперты считают, что Россия вмешиваться в ситуацию вряд ли будет, так как Москва не рискнёт ссориться с НАТО. Разговорам о шансах "вернуть Крым" под видом учений НАТО нужно уделить внимание, пишут сетевые аналитики. Оказаться перед фактом внезапного прорыва никому не интересно.