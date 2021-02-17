Европейцы поставили в угол украинскую власть за плохое поведение

В Европейский парламент ещё в ноябре 2020 года была внесена резолюция, критикующая власти Украины, но депутаты лишь недавно удосужились её рассмотреть и принять.

Слугам европейских народов очень многое не нравится из того, что и как нынче происходит (или не происходит) на Украине. В частности, они даже попеняли Киеву за невыполнение Минских соглашений и рекомендаций Венецианской комиссии по языковым вопросам. Рассмотрим подробнее некоторые претензии европейских депутатов к своим украинским коллегам и всей киевской власти в целом.

Европарламент выразил сожаление по поводу того, что на Украине в политических целях используют запугивание оппонентов и угрозы физической расправы, даже заметили деятельность экстремистских групп, наличие разжигающих ненависть сайтов, в первую очередь — "Миротворец", который "создаёт напряжённость в обществе и неправомерно использует личные данные сотен журналистов и политиков". С добрым утром, Европа! Сайт в сети уже 7 лет, а радикалы появились и того раньше, что это вдруг вы там прозрели-то?

"Миротворец" прямо нарушает десятки уголовных статей Украины, а заблокировать его так же легко, как были моментально отключены 3 оппозиционных телеканала. Если будет на то политическая воля. Но откуда ей взяться, если его создал и курирует Антон Геращенко — зам всемогущего шефа МВД Арсена Авакова. "Свадебный президент" явно панически боится силового министра и его подопечных радикалов. Так что это требование европейцев, разумеется, будет проигнорировано. Поэтому "слугам американского народа" разослали методичку, что им говорить по этому поводу журналистам. В частности, им предписано сравнивать "Миротворец" с анонимными телеграм-каналами, хотя лично владелец Telegram Павел Дуров заявил, что преступные каналы будут удаляться.

Большое внимание в резолюции уделено деятельности СМИ на Украине. К примеру, европейцы настороженно относятся к намерениям придать Нацсовету по вопросам телерадиовещания новые обширные полномочия, фактически превратив его в орган цензуры.

"Это может привести к широкому государственному вмешательству в медиаконтент и журналистскую деятельность, наступлениям на свободу медиа. Призываем к более широким консультациям со СМИ и международными организациями, чтобы избежать рисков свободы выражения мнения", — записано в документе.

Тем самым Европарламент показал, что он против готовящегося репрессивного закона "О медиа", а также требует прекратить преследование СМИ по политическим мотивам с отзывом у них лицензий.

И хотя в этой формулировке конкретно не указаны 3 оппозиционных телеканала, которые самовольно и беззаконно лично закрыл гарант непонятно чего, но он решил прокомментировать ситуацию.

"Мы закрыли не наши телеканалы, а их", — пытается оправдаться Зеленский.

Мол, это были вовсе не украинские каналы, а "вражеские". Т. е. ликвидатор Украины продолжает оперировать не фактами, а политическими измышлениями. Оно и понятно: доказательств (ни прямых, ни хотя бы косвенных) неправомочных действий "вражеских" СМИ нет. Если бы они существовали, то наверняка была бы организована пафосная пресс-конференция подобно тем, на которых Пётр Порошенко тряс простреленным куском автобуса и российскими паспортами "бурятских кавалеристов". Но поскольку очень торопились, то "нарисовать" их не успели и/или поленились.

Львиная доля жёстких оценок в этой резолюции касалась коррупции, олигархизации и недостаточного темпа "реформ". Последнее — ключевое: европейцы заинтересованы в том, чтобы реформировать украинскую судебную систему при участии "международных экспертов", таким образом полностью поставив её под свой контроль, отмечает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"Говоря о внешнем управлении из-за рубежа, у нас, как правило, подразумевают США. Однако не стоит забывать, что страны Евросоюза тоже в него вовлечены, пусть и в меньшей степени. И этой резолюцией они в очередной раз дали понять, что суверенная Украина со своими олигархами им не нужна, так как они хотят, чтобы её поглотили олигархи транснациональные. Ну а что касается обеспокоенности нарушением прав человека и ростом радикализма на Украине, то здесь за рамки привычного "выражения обеспокоенности" европейцы не вышли. Подобные заявления неоднократно появлялись на Западе в течение последних семи лет, но дальше них дело не идёт, так как объективные интересы ЕС заставляют его поддерживать украинскую власть, невзирая на все её "косяки" с правами человека и гражданина", — констатирует Богатырёв.

Политолог Александр Дудчак отрицает наличие жёсткости в этой резолюции, считая её не более чем рекомендацией с одновременно мягкими кнутами и дешёвыми пряниками для корректировки курса Киева. Украине просто напомнили, что она должна делать, и рассказали о том, какими могут быть поводы для очередного отказа в европейских перспективах.

"ЕС больше волнует "раскулачивание" Украины с тем, чтобы местных олигархов, постоянно увеличивающих "надои" с населения, заменили представители западного глобального капитала. Чтобы земля продавалась, а леса пилились, так как это выгодно Европе. И "беспокоящихся" европейцев вполне устроит, если языкового омбудсмена наделят полномочиями по контролю за соблюдением правовых положений использования языков меньшинств и коренных народов, и всё. При этом из всех нацменьшинств они переживают больше всего за цыган. И то правда — чего переживать за русских и русскоязычных, если они — большинство? Даже если оно бесправное. Все их "гуманитарные" претензии — это повод для продавливания экономических и геополитических интересов Запада при помощи украинской власти. Европейцы, подтвердив свою поддержку по Крыму и Донбассу, помахали своей "морковкой", торжественно сообщив, что "Украина может подать заявку на вступление в Евросоюз при условии, что она придерживается всех копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы, права человека и меньшинств и поддерживает главенство закона". Но при этом Брюссель не обещал Киеву рассмотреть и тем более удовлетворить это ходатайство", — констатирует Дудчак.

С одной стороны, это читать странно, так как Украиной фактически управляют иностранные агенты, поэтому подобные претензии выглядят, как плевок в зеркало, но с другой стороны, это уже не диагноз, а проект некролога Зеленскому и компании, удивляется экс-министр юстиции Елена Лукаш. Политический небожитель превратился в политического нежильца — теперь уже официально, со стороны ЕС.

Европейцы также выразили своё неудовольствие по поводу всевластия олигархов, продолжающейся и даже расцветающей коррупции, лишения избирательного права жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса, невыполнения Минских соглашений, бесконтрольной вырубки лесов (можно только для поставок в ЕС), недостаточной защиты прав ЛГБТ (а как же без этого?). Но должны ли киевские власти выполнять хотелки Брюсселя, если их хозяева находятся в Вашингтоне? Вопрос, видимо, риторический.