Есть ли у Путина и Байдена темы для разговора?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник, 16 февраля, что планов проведения встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена пока нет. А в самом деле, есть ли темы, которые президенты России и США могли обсудить в ходе переговоров, а не по телефону?

"Пока об этом речи не идёт"

Напомним, первый телефонный разговор президентов двух стран состоялся 26 января. Продолжался он более 35 минут. И центральной его темой стало продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Подготовка же к личной встрече президентов двух стран, по словам Пескова, пока не ведётся. "Разоруженческая тематика — это одно. Предстоят, наверное, несколько лет очень напряжённых переговоров на экспертном уровне, это однозначно. Но что касается контактов на высшем уровне, то пока об этом речи не идёт", — сказал он.

А вообще, о чём могли бы говорить Путин и Байден, помимо упомянутой "разоруженческой тематики"? Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв считает, что особо тем для разговора между президентами России и США сейчас нет.

"Зачем встречаться, чайку попить?"

"Пока что оснований для таких переговоров нет. Я думаю, что они могут появиться в связи с тем, что договор по стратегическим вооружениям продлили. Конечно, сейчас обе стороны будут готовить предложения, что делать дальше. Потому что это всё-таки продление на определённый срок. Значит, оно предусматривает какие-то дальнейшие шаги", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"В России даже Совет Безопасности обсуждал дальнейшие возможные шаги в области ограничений вооружений, думаю, что в Соединённых Штатах такие внутренние обсуждения будут идти", — полагает он.

По мнению политолога, "кроме стратегических вопросов, вопросов вооружения, мало остаётся других тем, которые бы требовали вмешательства президентов".

"Пока что нет реальных проблем, которые бы требовали согласования на самом высоком уровне. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время что-то такое начнётся. А без необходимости обсуждения и согласования каких-то важных вопросов, зачем встречаться? Чайку попить?" — отметил Юрий Рогулёв.

"По телефону разговаривали, потому что сроки поджимали. Там оставалась всего неделя-другая до завершения срока действия договора. И поэтому тут необходима была срочная связь, чтобы одна сторона знала о намерениях другой. Такой звонок последовал от американской стороны, что она готова предпринять усилия по продлению договора. И, наверное, интересовалась: "А Россия-то готова будет?" Получила положительный ответ, и обе стороны синхронно договорились продлить договор", — сказал эксперт.

"Но в целом, атмосфера в российско-американских отношениях очень плохая и негативная. Она такой и остаётся", — констатировал Юрий Рогулёв.