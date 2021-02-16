Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Антон Куликов

Есть ли у Путина и Байдена темы для разговора?

Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник, 16 февраля, что планов проведения встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена пока нет. А в самом деле, есть ли темы, которые президенты России и США могли обсудить в ходе переговоров, а не по телефону?

Есть ли у Путина и Байдена темы для разговора?

"Пока об этом речи не идёт"

Напомним, первый телефонный разговор президентов двух стран состоялся 26 января. Продолжался он более 35 минут. И центральной его темой стало продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Подготовка же к личной встрече президентов двух стран, по словам Пескова, пока не ведётся. "Разоруженческая тематика — это одно. Предстоят, наверное, несколько лет очень напряжённых переговоров на экспертном уровне, это однозначно. Но что касается контактов на высшем уровне, то пока об этом речи не идёт", — сказал он.

А вообще, о чём могли бы говорить Путин и Байден, помимо упомянутой "разоруженческой тематики"? Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв считает, что особо тем для разговора между президентами России и США сейчас нет.

"Зачем встречаться, чайку попить?"

"Пока что оснований для таких переговоров нет. Я думаю, что они могут появиться в связи с тем, что договор по стратегическим вооружениям продлили. Конечно, сейчас обе стороны будут готовить предложения, что делать дальше. Потому что это всё-таки продление на определённый срок. Значит, оно предусматривает какие-то дальнейшие шаги", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"В России даже Совет Безопасности обсуждал дальнейшие возможные шаги в области ограничений вооружений, думаю, что в Соединённых Штатах такие внутренние обсуждения будут идти", — полагает он.

По мнению политолога, "кроме стратегических вопросов, вопросов вооружения, мало остаётся других тем, которые бы требовали вмешательства президентов".

"Пока что нет реальных проблем, которые бы требовали согласования на самом высоком уровне. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время что-то такое начнётся. А без необходимости обсуждения и согласования каких-то важных вопросов, зачем встречаться? Чайку попить?" — отметил Юрий Рогулёв.

"По телефону разговаривали, потому что сроки поджимали. Там оставалась всего неделя-другая до завершения срока действия договора. И поэтому тут необходима была срочная связь, чтобы одна сторона знала о намерениях другой. Такой звонок последовал от американской стороны, что она готова предпринять усилия по продлению договора. И, наверное, интересовалась: "А Россия-то готова будет?" Получила положительный ответ, и обе стороны синхронно договорились продлить договор", — сказал эксперт.

"Но в целом, атмосфера в российско-американских отношениях очень плохая и негативная. Она такой и остаётся", — констатировал Юрий Рогулёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы юрий рогулев джозеф байден владимир путин российско-американские отношения
Новости
Общественники обратились в ФАС из-за роста цен на такси в снегопад
Скончался глава сети отелей Marriott International
Снятие "Тамбова", календарь, дополнительная замена: итоги заседания РПЛ
Какао помогает сохранить память пожилым людям
На Украине не видят препятствий для вступления в НАТО
Миронова и Казакевич попали в масс-старт ЧМ по биатлону
Российский истребитель вывел из строя системы американского самолёта
В Госдуме посоветовали Киеву не надеяться на возвращение Крыма
В Москве от снега очистили более 65% дорог и переулков
В ДНР раскрыли попытки Киева собрать закрытые данные предприятий
Последние материалы
Миронова и Казакевич попали в масс-старт ЧМ по биатлону
Российский истребитель вывел из строя системы американского самолёта
В Госдуме посоветовали Киеву не надеяться на возвращение Крыма
В Москве от снега очистили более 65% дорог и переулков
В ДНР раскрыли попытки Киева собрать закрытые данные предприятий
Джокович заявил, что раньше никогда не видел игры Карацева
Годовалый ребёнок погиб в ванне в Московской области
Мужчина заживо похоронил пожилого отца в Омской области
Названа версия происхождения неизвестной болезни в Танзании
Бинарные опционы: неоправданный риск или стабильный доход?
Популярное
Здоровье
Отношение Европы к "Спутнику V" меняется

Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.

Отношение Европы к "Спутнику V" меняется
План "Газпрома" сработал: Европа опустошает хранилища газа
Газ
План "Газпрома" сработал: Европа опустошает хранилища газа
Новости Украины
Армия Украины готовится к штурму Донбасса
Точка зрения
Кто подменил Сергея Лаврова?
Павел Новиков Бинарные опционы: неоправданный риск или стабильный доход? Павел Новиков Игорь Буккер Первой амазонкой была китаянка Игорь Буккер Василий Амирджанов Оппозиция продемонстрировала политическое айкидо Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Маск предложил Путину пообщаться. Кремль отреагировал
Новости медицины
Доктор Мясников предупредил о приближении новой смертельной пандемии
Юрист Соловьёв объяснил, за что убили террориста в приморской колонии
Криминал
Юрист Соловьёв объяснил, за что убили террориста в приморской колонии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников