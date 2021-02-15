Мирный договор: Япония хочет всего и сразу?

Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией несмотря на то, что поправки к российской Конституции исключают отчуждение территорий. Об этом на брифинге в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

Декларации и намерения

"Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — сказал он.

По словам Като, в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора c Владимиром Путиным подтвердил готовность ускорить переговоры о мире на основе совместной декларации от 1956 года.

После того, как Синдзо Абэ подал в отставку из-за болезни, новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердил готовность продолжать политику своего предшественника в этом вопросе. И неоднократно выражал сожаление по поводу как отсутствия мирного договора, так и по поводу нерешённого вопроса с так называемыми северными территориями.

Правда с того момента, как правительство Японии возглавил Ёсихидэ Суга, кроме заявлений о намерении "решить вопрос", ничего не происходит. Хотя вот на днях министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио планирует обсудить с Москвой возможность возобновления проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах после окончания пандемии.

Действительно, пандемия коронавируса внесла коррективы в контакты Москвы и Токио. Однако едва ли можно говорить, что только в этом причина фактической остановки переговоров о мирном договоре.

В Токио говорят о жёстком подходе

Несмотря на то, что в Токио говорят о желании урегулировать вопрос, никаких существенных изменений в стратегии японского правительства не происходит.

В связи с чем можно отметить один момент. 7 февраля в Японии в очередной раз отметили так называемый День северных территорий. Это мероприятие было учреждено в 1981 году. И, как правило, в этот день националисты устраивают акции возле российского посольства в Токио.

Так вот, в этом году, по мнению японской прессы, митинг стал свидетельством выражения более жёсткого подхода Токио к переговорам с Россией. То есть если в прошлом и позапрошлом году участники митинга воздерживались от формулировок, которые могли бы "расстроить" российскую сторону, то в этом году использовались гораздо более резкие выражения — насчёт "оккупации" и так далее. А это, полагают японские СМИ, является отражением того факта, что переговоры "зашли в тупик".

Правда непонятно, каким образом пассажи про "оккупацию" и поездки на автомобилях с громкоговорителями вокруг российского посольства могли бы поспособствовать выходу из тупика.

Конечно, контакты между Москвой и Токио продолжаются. Вот только неочевидно, что переговоры о заключении мирного договора получат какое-то воплощение на практике.