Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Антон Куликов

Мирный договор: Япония хочет всего и сразу?

Мир

Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией несмотря на то, что поправки к российской Конституции исключают отчуждение территорий. Об этом на брифинге в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

Мирный договор: Япония хочет всего и сразу?

Декларации и намерения

"Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — сказал он.

По словам Като, в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора c Владимиром Путиным подтвердил готовность ускорить переговоры о мире на основе совместной декларации от 1956 года.

После того, как Синдзо Абэ подал в отставку из-за болезни, новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердил готовность продолжать политику своего предшественника в этом вопросе. И неоднократно выражал сожаление по поводу как отсутствия мирного договора, так и по поводу нерешённого вопроса с так называемыми северными территориями.

Правда с того момента, как правительство Японии возглавил Ёсихидэ Суга, кроме заявлений о намерении "решить вопрос", ничего не происходит. Хотя вот на днях министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио планирует обсудить с Москвой возможность возобновления проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах после окончания пандемии.

Действительно, пандемия коронавируса внесла коррективы в контакты Москвы и Токио. Однако едва ли можно говорить, что только в этом причина фактической остановки переговоров о мирном договоре.

В Токио говорят о жёстком подходе

Несмотря на то, что в Токио говорят о желании урегулировать вопрос, никаких существенных изменений в стратегии японского правительства не происходит.

В связи с чем можно отметить один момент. 7 февраля в Японии в очередной раз отметили так называемый День северных территорий. Это мероприятие было учреждено в 1981 году. И, как правило, в этот день националисты устраивают акции возле российского посольства в Токио.

Так вот, в этом году, по мнению японской прессы, митинг стал свидетельством выражения более жёсткого подхода Токио к переговорам с Россией. То есть если в прошлом и позапрошлом году участники митинга воздерживались от формулировок, которые могли бы "расстроить" российскую сторону, то в этом году использовались гораздо более резкие выражения — насчёт "оккупации" и так далее. А это, полагают японские СМИ, является отражением того факта, что переговоры "зашли в тупик".

Правда непонятно, каким образом пассажи про "оккупацию" и поездки на автомобилях с громкоговорителями вокруг российского посольства могли бы поспособствовать выходу из тупика.

Конечно, контакты между Москвой и Токио продолжаются. Вот только неочевидно, что переговоры о заключении мирного договора получат какое-то воплощение на практике.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы синдзо абэ ёсихидэ суга кацунобу като тосимицу мотэги курильские острова мирный договор россии и японии
Новости
Драчёв объяснил, что происходит с Мироновой на чемпионате мира
Пекин не даёт ВОЗ данные по коронавирусу. Вашингтон и Лондон недовольны
В Госдуме предложили обязать выплачивать алименты на детей до 20 лет
Власти Чехии разрешили провести два этапа Кубка мира по биатлону
Стая бездомных собак набросилась на ребёнка в Иркутске
Памятник Аленке продали за 2,6 миллиона
Лавров оценил состояние "каркаса" отношений России и Евросоюза
Автомобиль с парой и двумя детьми провалился под лёд на Байкале
Лавров рассказал как "унизили" Евросоюз
Гибель Пушкина предсказала гадалка
Последние материалы
Власти Чехии разрешили провести два этапа Кубка мира по биатлону
Стая бездомных собак набросилась на ребёнка в Иркутске
Памятник Аленке продали за 2,6 миллиона
Лавров оценил состояние "каркаса" отношений России и Евросоюза
Мирный договор: Япония хочет всего и сразу?
Автомобиль с парой и двумя детьми провалился под лёд на Байкале
Лавров рассказал как "унизили" Евросоюз
Гибель Пушкина предсказала гадалка
Магомед Исмаилов рассказал, как получил травму в ДТП
Геном обезьяны капуцинов раскрыл секрет её долгой жизни
Популярное
Российский шоу-бизнес
Стало известно, где похоронят звезду сериала "След"

Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.

Стало известно, где похоронят звезду сериала "След"
Учёные назвали обязательный к употреблению продукт для сердечников
Здоровье и профилактика
Учёные назвали обязательный к употреблению продукт для сердечников
Российский шоу-бизнес
Соседов объяснил неожиданное награждение ЮрКисса 
Российский шоу-бизнес
Я не в его поезде: Сергей Светлаков высказался о Навальном
Василий Амирджанов Власти воспользовались советским лайфхаком Василий Амирджанов Любовь Степушова Останется ли Германия "борделем" Европы Любовь Степушова Усам Оздемиров Брюссельская бюрократия глуха и заряжена на санкции Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
В Сети раскритиковали новый клип Михаила Галустяна
Военные новости
Аналитики рассказали о причинах активности ВМС США в Чёрном море
Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
Российский спорт
Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников