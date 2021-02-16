Игорь Тулянцев: Коррупция — бич Молдавии

Майя Санду — очередная красивая картинка, за которой скрываются люди олигарха Влада Плахотнюка. Она сама уже успела побывать в подконтрольном ему правительстве Влада Филата, закрыла много школ и отменила русский язык. Сможет ли теперь гарвардская команда Санду бороться с коррупцией и откровенным бандитизмом системы Плахотнюка? На эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой ответил председатель Молдавского общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.

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— Игорь, почему не получается у большинства бывших постсоветских республик наладить какой-то минимальный соцпакет. В России все же более-менее реальный прожиточный минимум обеспечивается, хотя конечно, хочется больше и лучше. С коронавирусом мы хорошо справляемся. С медициной в целом — более-менее, хотя ругаем.

Почему в солнечной Молдавии и соседней Украине, стремящимся к европейскости, не удается хотя бы самый минимальный человеческий пакет своим гражданам организовать? А то ведь многим пенсии даже на оплату ЖКХ не хватает.

— Да, этого нет, хотя деньги внутри страны у Молдавии есть. Самая большая проблема Молдавии — это коррупция. Это — даже не просто проблема, а бич. Коррупцией плотно пропитаны все органы власти. Абсолютно все чиновники и депутаты сидят на откатах, воровстве, беспределе, кумовстве… В этом — самая большая наша беда.

Я думаю, что на Украине то же самое, мы не сильно отличаемся в этом отношении. Собственно говоря, Зеленский победил на выборах, потому что обещал что-то хорошее в этом плане сделать.

А там все смотрели фильм "Слуга народа". Основная идея этого фильма — освобождение страны от коррупции, которая закостенела. Политики там, как и у нас, легко переходят из партии в партии — с удовольствием покупаются и продаются.

Во власти люди, которые умеют делать только такие схемы. Они профессионально занимаются выкачиванием денег из финансовой системы государства. Это люди, которые каждый день, ежедневно залезают в карман к своим гражданам.

Поэтому говорить сегодня о том почему не развиты какие-то предприятия или медицина даже не имеет смысла. Потому что люди в правительстве, парламенте и вообще во всех органах власти огромными лопатами выкачивают деньги из бюджета.

Это — главная проблема нашей страны. Если она будет решена, тогда будут и деньги на развитие экономики и других направлений.

А сейчас, если мы проедемся по элитным райончикам под Кишиневом и по всей Молдавии, то все эти деньги увидим в виде шикарных домов, элитных машин, в виде ресторанов и фешенебельных гостиниц, которые приобретают эти так называемые "слуги народа". А деньги-то в стране есть…

— Может быть, Санду — и не такой плохой выбор, если она сможет справиться с олигархатом, с Плахотнюком? Но сможет ли, как вы считаете? Тем более, что она себе такой задачи вроде бы и не ставит, а зациклена совсем на другом.

Кабинет министров, который она предлагает, сплошь состоит из прозападных западных людей, они там учились и работали. Понятно, что они впитали в себя этот западный дух и все время хвалятся, что не могут воровать бюджетные деньги и так далее. Действительно ли это так, и сможет ли в нынешней молдавской ситуации помочь западный опыт?

— Могу предположить, что возможно, она сама и хотела бы по-своему навести порядок в стране. Но уже есть коррупционные скандалы с ее ближайшим окружением.

И эти ее, как мы выражаемся, "ребята из Гарварда", даже если бы были действительно честны и неподкупны, ничего не смогут сделать с ребятами с большими кулаками от Плахотнюка.

Эти братки быстро загонят ребят из Гарварда, извините за выражение, под парашу, потому что это — совсем другие люди, с ними нужно разбираться совершенно по-другому. Их нужно просто брать за горло и сажать в тюрьму.

— Как у нас в своё время Ходорковского посадили, потом как-то более-менее дела пошли на лад.

— Я в этом контексте приведу другой пример. Бывший генеральный прокурор Румынии Лаура Кёвеши недавно была утверждена первым главным прокурором Европейского Союза. Вот она не боялась браться и расследовать самые сложные и крупные дела, сажала высокопоставленных чиновников.

Разумеется, надо не по беспределу сажать. Потому что как раз по беспределу сажать научился Плахотнюк.

При нем честные бизнесмены и вообще простые нормальные люди ничего не имели, а те, которые высказывали иное мнение о политике Плахотнюка, как раз сидели в тюрьме. Только такие как Додон и компания, которые ему содействовали, росли и развивались.

Санду уже давно успела напакостить

Кстати, и Майя Санду успела поучаствовать в правительстве в качестве министра образования, сформированном партией ЛДПМ. Его возглавлял тогда Влад Филат, который потом сел в тюрьму как раз за коррупцию.

Именно в бытность Санду главой молдавского образования было закрыто очень много школ, а русский язык стал факультативным. Собственно говоря, это — одна из претензий к Майе Санду. Люди помнят, что она себя не совсем хорошо показала в качестве министра образования.

Тогда были проведены очень негативные радикальные изменения. Закрывать школы нельзя. Там где закрывают школы, потом строят новые тюрьмы. Поэтому, конечно, серьезные ошибки уже были в ее политической карьере.

Но все-таки не исключаю, что она хотя бы попробует ситуацию с коррупцией изменить, начнет эту сложную борьбу с мафией во власти и хотя бы частично что-то сделает. Этого, конечно, всем нам очень бы хотелось.

Но скорее всего, команда, которая окружает Майю Санду, такие интеллигентные гарвардские мальчики и девочки, не смогут справиться с бандитским режимом, выстроенным Плахотнюком.

Пока они с умным видом, поправляя очки, будут размышлять о прекрасном, о правах человека, о свободе выбора, о европейской мечте, те же люди Плахотнюка лопатами будут выкачивать деньги из бюджета нашей страны. Поэтому я скептически на это смотрю.