Санду выдвинула премьера, за которого призывает не голосовать

В эфире программы "Точка зрения" принял участие председатель Молдавского общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. Майя Санду — это только картинка, за которой скрываются люди олигарха Влада Плахотнюка, такой же картинкой был и социалист Игорь Додон. Президент Молдавии Майя Санду, которая выиграла выборы в ноябре, считается ставленницей Запада, но так ли уж Запад заинтересован в Молдавии?

Санду выдвинула кандидатуру бывшего министра финансов Натальи Гаврилицы на пост главы правительства, который оказался вакантным после отставки Иона Кику, но призвала свою фракцию не голосовать за неё. Санду ждет, что парламент отклонит предложенную кандидатуру, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа. Почему всё так сложно в Молдавии — надо выдвигать, чтобы отклонили? Кому нужны досрочные парламентские выборы? Останутся ли социалисты в большинстве после этих выборов? Сможет ли Санду посадить Плахотнюка?

— Игорь, что сейчас актуально после того, как Майя Санду в ноябре прошлого года выиграла президентские выборы? Молдавия стоит на пороге очередных выборов — теперь в парламент. Удивительно, что Санду выдвинула кандидатуру премьера — Наталья Гаврилица, но тут же призывает свою партию за нее не голосовать.

Это же просто какой-то дурдом получается. Таких примеров в политической жизни всего мира, видимо, еще не было и вряд ли будет. Как это — своего же премьера призывает забанить? Расскажите, почему так, в чем там ситуация заключается?

— С одной стороны, когда эксперты говорят о Молдавии, они говорят: ну там же всё понятно. А с другой стороны, у нас случаются такие сложные комбинации, в которых сложно разобраться.

Победа самой Майи Санду на так называемых президентских выборах сомнительна еще и потому, что многие эксперты сошлись во мнении, что это были незаконные выборы. Так как у нас — парламентская республика, значит президента должен избирать парламент.

Конституционный суд граждан другой страны — против закона

Но в своё время, когда проходили массовые акции протеста против режима Плахотнюка, лично Плахотнюк через свой карманный Конституционный суд, состоящий из граждан Румынии, бросил оппозиции кость в виде прямых президентских выборов.

И тогда лидеры анти-плахотнюковского протеста, уже представляющие себя в больших кожаных креслах президента, ринулись играть по его правилам и участвовать в так называемых президентских выборах.

По сути ничего не изменилось и через несколько лет, несмотря на то, что лично Влада Плахотнюка нет в Молдавии. Последние так называемые президентские выборы также прошли по правилам Плахотнюка.

С одной стороны, они — всенародные, но была нарушена процедура. Парламент может принять решение о том, что выборы должны быть всенародные, но не Конституционный суд, который просто не может этого сделать по своему статусу и по своим полномочиям.

Это как, если завтра Байден или любой другой президент решит, что не должно светить Солнце. Это не значит, что Солнце светить не будет. Конституционный суд должен лишь трактовать те или иные события, которые происходят в политике, а не сам этим заниматься.

— Видимо, надо было поправки к Конституции принимать?

— Да, в том числе. Как минимум должно было быть решение Парламента, потому что Молдавия — парламентская республика. И даже на этих выборах, я бы не сказал, что выиграла Майя Санду. На этих выборах проиграл Игорь Додон.

Он проиграл даже в тех районах республики, где всегда побеждали силы левого или промолдавского толка, политические партии, которые считают, что Молдавия стратегически должна дружить с Россией.

Додон — результат 0

То есть здесь вопрос не в том, что у народа есть доверие к Майе Санду, что люди стали смотреть в сторону Запада. Никаких изменений в симпатиях населения не произошло. Просто Игорь Додон за всё время своего правления не смог исполнить ни одного из своих обещаний.

Как российские каналы были запрещены в нашей стране, так они при Додоне остались запрещены;

как с русским языком были проблемы, так и остались;

как российские эксперты, общественные деятели, политики, деятели культуры не могли заезжать в нашу страну при Владе Плахотнюке, так они не могли и заезжать при Додоне.

Даже российский вице-премьер был объявлен персоной нон грата.

Додон обещал провести деолигархизацию нашей страны. Люди, которые правили Молдовой при Плахотнюке, и вся система осталась. Плахотнюка физически нет в стране, но коллективный Плахотнюк, его ставленники, методы и принципы его правления остались. При Додоне ничего не изменилось.