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Автор Олег Артюков

Разрыв с Европой: Россия и в самом деле на такое способна?

Мир

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, вызвало большой резонанс. Хотя очевидно, что человек с таким опытом едва ли мог что-то сказать сгоряча. И разумеется, выражал глава не исключительно свое мнение.

Разрыв с Европой: Россия и в самом деле на такое способна?

"Мы готовы"

"Мы исходим из того, что мы готовы (к разрыву отношений с ЕС). Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах…", — сказал Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — подчеркнул он.

Как обычно, акцент в сообщениях прессы был сделан на слове "разрыв", а не на том, что может ему предшествовать. А предшествовать могут шаги со стороны Евросоюза.

Хотя Сергей Лавров и ранее говорил о том, что Россия может пересмотреть отношения с ЕС и даже "заморозить" их. С Вашингтоном же они "заморожены", так почему не "заморозить" с Брюсселем?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пресса исказила смысл заявления Лаврова. По его словам, "средства массовой информации ставший сенсационным заголовок подают без контекста". "Это большая ошибка средств массовой информации, это ошибка, которая именно меняет смысл", — подчеркнул Песков.

"Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути (то есть введения санкций с риском для российской экономики), то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему", — сказал он.

В российском МИДе также уточнили сказанное министром: "Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров".

То есть посыл такой — Россия не собирается разрывать отношения с Евросоюзом, если Евросоюз не станет разрывать отношения с Россией. Инициатива в данном вопросе отдана ЕС.

В Европе удивлены. Или делают, что удивлены

В Европе высказывания российского министра первыми прокомментировали в Берлине. Где сделали вид, что удивлены.

"Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными", — представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.

По ее словам, глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией. "В этой связи высказывания главы МИД Лаврова действительно удивляют", — добавила Зассе. "Мы воспринимаем заявление так, как оно было сделано, а именно как заявление в наш адрес", — подчеркнула представитель МИД.

Отреагировали и во внешнеполитической службе Евросоюза, глава которой Жозеп Боррель столь много претерпел после визита в Москву на прошлой неделе. По словам официального представителя ведомства Петера Стано, Евросоюз принял к сведению заявления Сергея Лаврова и "разъяснения со стороны Кремля".

"Мы обычно не комментируем заявления политиков в СМИ. Однако мы обычно отвечаем не на заявления политиков в СМИ, а на конкретные действия, которые предпринимают третьи страны в ответ на внешнеполитические действия ЕС. Россия уже дала достаточно четко понять, что она не хочет идти к нормализации отношений с Евросоюзом, в том числе в ходе последнего визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля", — заявил Стано.

В общем, стороны сейчас всячески демонстрируют друг другу свою непреклонную волю и нежелание поступаться принципами. Тон заявлений и в самом деле достаточно резкий. Осталось только дождаться, во что это воплотится на практике.

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Темы евросоюз жозеп боррель сергей лавров
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