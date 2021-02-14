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Автор Инна Новикова

Коронавирус стал тестом на правду

Мир

Коронавирус ещё год назад известный только узкому кругу специалистов резко стал ведущим драйвером всех мировых событий. Ему посвящаются специальные сайты, онлайн-карта, вся статистика теперь только о нём или, по крайней мере, в какой-то связи с ним… Такое не снилось никакой чуме, оспе или холере. А ведь они выкашивали целые народы и уничтожали великие державы…

Впрочем, коронавирусная история тоже может привести к подобным результатам, но отнюдь не из-за смертоносности, которая крайне низка, а именно из-за сопутствующих событий. Всеобщая истерия и паника, тотальные ограничения и наказания никогда до добра не доводили, тем более, если этим занимаются сами государства. Это уже стало одной из главных причин роста недовольства простых людей и массовых протестов по всему миру.

Тем временем события идут своим чередом. Москва стала первым городом в мире, где началась бесплатная вакцинация от коронавируса. Минздрав России составил, а затем расширил список лиц, входящих в приоритетную группу по вакцинации от COVID-19. Российская вакцина "Спутник V (Гам- Ковид-Вак)" ещё до появления стала предметом рьяных нападок, но показывает лучшие результаты и завоёвывает мировой рынок. О том, что ещё показала нам коронавирусная история Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Алексей, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию с коронавирусом?

— А что коронавирус? Хорошо всё.

— Мы уже как бы привыкли.

— Да, мы уже давно живем в этой ковидной реальности. Слава Богу, привыкли. У нас идет вакцинация. И я думаю, что к маю мы уже откроемся.

— По поводу вакцинации сначала было много каких-то странных пугалок. Но как раз наша вакцина "Спутник V" очень хорошо себя зарекомендовала и стала быстро распространяться по всему миру, даже в тех странах, которые из идеологических соображений от нее отказывались.

А с прославленной вакциной Pfizer появляется все больше неприглядных историй — непонятные реакции у людей происходят, уже много даже смертельных случаев. Понятно, что продолжается война вакцин, это — коммерческие вопросы. Но недавно было странное заявление ВОЗ, чтобы Англия не вакцинировала своих граждан, а поделилась с другими, в том числе африканскими странами…

— Британия просто выбрала все европейские вакцины до этого. Конечно, ВОЗ попыталась сбалансировать ситуацию. Потому что сейчас ситуация — ровно наоборот.

Великобритания как раз выбрала весь европейский запас вакцин, что, собственно, и послужило причиной громадного недовольства в той же Германии, например, в отношении Ангелы Меркель, которая допустила такой случай. Европейские политики постоянно ошибаются со своими вакцинами.

— Американцы сразу после объявления пандемии и начала всеобщей паники перехватывали и вывозили самолетами тесты и всевозможные медицинские средства, препараты, аппараты, которые предназначались другим странам. Из Италии вывозили, когда там самый большой кошмар был.

— Все — каждая страна, каждый политик — показали, кто и что они есть на самом деле, в ходе этого ковидного эксперимента.

Россия показала, что она:

  • вполне себе технологически развитая держава;
  • она имеет гуманитарную направленность, а не агрессивную.

Поэтому по сути за этот коронавирусный период разрушилось несколько десятков стереотипов, которые существовали в отношении нашей страны. Можно гордиться.

— Мне лично позвонила приятельница, которая живет в Европе, и спросила: может ли она прилететь в Россию и сделать прививку "Спутником"? Я позвонила по номеру 122, мне сказали: Можно, вот такие-то поликлиники, пожалуйста. Что она не гражданка — никаких проблем. Пусть приезжает и вакцинируется. Я удивилась и спросила: А что, бесплатно? — Бесплатно.

— Да. Вакцинный туризм — это то, что мы — экспертное сообщество — тоже уже предложили руководству страны. Да, обязательно это нужно делать еще и потому, что Россия должна помогать. Это и есть та самая мягкая сила, о существовании которой мы столько слышали, но плохо понимали, в чем, собственно, она состоит.

Только вот мягкая сила наших западных партнеров состоит преимущественно в том, что они разрушают политические системы, без применения оружия или просто отдельных разрушительных его видов, чтобы воспользоваться ресурсами той или иной страны.

Вакцина — мягкая сила России

А для России мягкая сила — это гуманитарные акции, которые делает и Минобороны в той же Сирии и других странах.

Это — и действия других органов власти, вполне себе гражданских, которые выправляют ситуацию несмотря на то, что нас обзывают разным образом и пытаются лепить из нас каких-то моральных уродов.

Но сейчас все становится на свои места. Ковидный период этому способствует очень хорошо.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы коронавирус алексей мухин вакцина от коронавируса
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