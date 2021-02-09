Торг окончен: Курилы наши, как и Крым

После ухода Синдзо Абэ в Японии вновь заговорили о "захвате" русскими так называемых Южных Курил.

Сам термин "Южные Курилы" не является исконно русским наименованием оспариваемых территорий. Повсеместное употребление его даже федеральными СМИ свидетельствует об успешной лингвистической экспансии.

В российской картографии не существует разделения на южную и северную часть, поэтому правомерно применять топонимы Малая и Большая Курильская гряда. Ещё один пример — употребление в отношении Малой Курильской гряды (без Шикотана) наименования Хабомаи, также просочившегося в русский язык.

Географическим нюансом можно считать, что эту группу островов японцы классифицируют как один участок суши.

На деле же это несколько небольших островов:

Зеленый,

Танфильева,

Анучина,

Полонского,

Юрий и другие.

Благодаря усилиям российской дипломатической службы последние два года тезис о "захвате" островов не транслировался официальными лицами Японии.

В этом году возвращение речевого оборота символизирует ужесточение японской позиции. 7 февраля на очередном общенациональном съезде, посвящённом вопросу северных территорий, новый премьер-министр Ёсихидэ Суга высказал сожаление относительно нерешённых территориальных проблем, осложняющих подписание мирного договора.

Другие участники в выступлениях употребляли фразы, сходные по смыслу с "оккупацией", — например, "занятие территорий без юридических оснований".

Бывшего премьера Синдзо Абэ неоднократно обвиняли в нерешительности и заигрывании с российским президентом, особенно руководитель коммунистической партии Кадзуо Сии.

Японские коммунисты не имеют большого количества представителей в парламенте, но транслируют одни из самых радикальных взглядов на вопросы принадлежности Курил. Они требуют возвращения всех без исключения островов, отрицая результаты Второй мировой войны, оформленные в виде Сан-Францисского договора в 1951 году.

Ссылаясь на то, что в нём не оговорена дальнейшая судьба территорий, изъятых из-под государственного суверенитета Японии, КПЯ осуждает "пораженческую" схему возврата всего двух островов.

Фактически в середине января господин Суга, выступая в парламенте, отменил эти договорённости, достигнутые в 2018 году в Сингапуре между Синдзо Абэ и Владимиром Путиным.

Речь шла о возобновлении переговорного процесса 1956 года, предусматривавшего передачу Японии Малой Курильской гряды при сохранении за СССР Итурупа и Кунашира.

МИД России настаивал на продолжении переговоров лишь при условии признания суверенитета РФ над всей территорией Курильской области. Только после этого предполагалось инициировать предметное обсуждение совместных экономических проектов.

Но японская сторона ошибочно восприняла стремление России подписать мирный договор и приготовилась установить контроль над Малой Курильской грядой, не оспаривая принадлежность островов Итуруп и Кунашир.

Одним из главных инструментов Токио по поддержанию в японцах национальной идеи о возврате "исконно японских земель" остаются спекуляции чувствами бывших жителей Курил. При этом государственные реваншисты абсолютно игнорируют интересы нескольких поколений русских, живущих на этой земле уже 75 лет.

Но количество японцев, проживавших на островах, неуклонно уменьшается, а усилия российской стороны по развитию военной инфраструктуры и улучшению условий жизни курильчан существенно ослабляют японские пропагандистские тезисы в пользу отторжения островов.

Серьёзным ударом для японцев стало начало массовой вакцинации населения от COVID-19 даже в самых отдалённых уголках России, ознаменовавшее способность Москвы защитить жителей регионов от пандемии, чего не может обеспечить Токио.

Позиция японского руководства осложняется не только откатом назад его официальных установок, но и свежими поправками в основной российский закон.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев накануне значимой для японцев даты разъяснил позицию Москвы: поскольку с 1 июля 2020 года в РФ законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы), предмета торга для заключения мирного договора более не существует.

Дискуссия о возможности установления суверенитета Японии над южной частью Курил в целом не имеет перспектив до тех пор, пока само понятие суверенитета для Токио имеет символическое значение.

Зависимость от США в политическом и военном значении не позволяет говорить о Японии как о самостоятельном государстве, что признал сам Ёсихидэ Суга.

А с учётом того, что нынешний хозяин овального кабинета Джозеф Байден откровенно называет Россию врагом, территориальные уступки в пользу Японии на Дальнем Востоке автоматически приведут к военно-морскому господству США вблизи российских важных объектов.

Поэтому в текущей политической ситуации японцам надеяться не на что. Даже с развалом СССР и беспрецедентным ослаблением России Курильские острова остались в составе нашей страны.

И никаких предпосылок для изменения сложившейся ситуации не ожидается.