Россию вернули в ПАСЕ и исключили из спорта

Зачем Россия состоит в организациях и платит взносы, где нам даже не дают слова и выносят антироссийские решения? Теперь Россию и в спорте снова сильно "подвинули". Как будут развиваться события дальше по этим конкретным направлениям и в целом? Будет ли от российского руководства хоть какой-то адекватный ответ? Будет ли наконец-то сформирована внятная международная политика России? Или мы и дальше будем молча смотреть, как даже некогда дружеские страны на наших глазах превращают в наших врагов, а потом разводить руками? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Олег Шабров.

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— Олег Федорович, недавно Россию вернули в ПАСЕ. Ничего особенного от этого не случилось, наоборот — это как раз вполне естественно. Хотя до сих пор остается вопрос: зачем мы продолжали платить взносы этой организации, когда в ней не состояли и она принимала против нас одно решение за другим?

Теперь украинская делегация пыталась оспорить наши полномочия, но председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что если нас ограничат, то мы сразу перестанем платить. Но почему мы постоянно всем все прощаем, списываем долги даже недружественным странам?

— Организации типа ПАСЕ нужны обеим сторонам и России, и Европе, как инструмент влияния. Все-таки через эти организации мы каким-то образом имеем возможность доносить свое мнение до членов этих организации. Хотя действительно случается, что эти организации санкции на нас накладывают, голоса лишают и так далее.

Дело — не только в деньгах, хотя и в них, конечно, тоже. Потому что если одна из стран перестает платить деньги, то им надо сокращать свой аппарат. Они этого не хотят. Конечно, можно было предполагать, что в конце концов этот вопрос будет урегулирован.

Долги легко прощаем

А вот что касается стран-должников — здесь сложнее. Тут в каждом случае, наверное, надо рассматривать и решать вопрос индивидуально. Бывали случаи, когда прощали долги, потому что понятно, что уже не заплатят.

Но в обмен они, допустим, обязывались у нас закупать вооружение или что-то нам поставить. Есть ситуации, когда это — способ удержать страну в поле своего влияния, чтобы с ними поддерживать дружеские отношения.

На самом деле ведь между государствами нет и не может быть дружеских отношений. Государство не для того создается, чтобы дружить, а для того, чтобы обслуживать интересы собственных граждан. А другие государства всегда — естественные конкуренты.

Мне кажется, очень много ошибок российское руководство совершило на постсоветском пространстве, оттолкнув от себя практически всех, кого можно оттолкнуть. Осталась только Белоруссия и отчасти Киргизия.

Наша внешняя политика в целом, конечно, вызывает много вопросов. Украину мы точно упустили. Ну кто такой Черномырдин? Почему его надо было туда отправлять? Вот "великий" дипломат-то…

В течение десятка лет Соединенные Штаты вложили туда пять миллиардов долларов для того, чтобы разрушить школьное образование, формировать нужное им общественное мнение, насаждать новые ценности и так далее.

Всё это делалось адресно, целенаправленно и совершенно открыто. Почему мы даже не противодействовали? Почему мы со своей стороны ничего не делали для реального укрепления наших отношений, непосредственно присутствуя там и во многом помогая?…

— Недавно было решение международного спортивного арбитражного суда CAS, что наши спортсмены будут выступать под нейтральными флагами. РУСАДА решило не оспаривать это решение, хотя категорически не согласно с выводами этого суда о манипуляциях с данными, якобы ради интересов российских спортсменов.

В результате нас и здесь подвинули, мы проиграли, почти не борясь. В спорте нас тоже лишают всех прав, это — уже норма. Но на предложение вообще не выступать нашим спортсменам в таких соревнованиях, ответили, что все равно нужно участвовать, хотя бы и под нейтральными флагами…

— Да, к сожалению, это так. И к сожалению, сами спортсмены забывают о том, что страна в их подготовку вложила много. Это — непростой вопрос.

Но если спортсмен идет выступать не под своим флагом, значит, что он не имеет никакого отношения к стране, которая его сделала спортсменом высочайшего класса.

А что касается РУСАДА, спорт — это тоже политика. Это всегда была политика, сейчас особенно. Опять же это — вопрос финансирования и расходования средств.

У меня такое подозрение, что современный спорт без стимуляторов не может показывать более высокие результаты, ловят тех, кого надо ловить.

Как здесь выстраивать отношения, я не знаю. Не участвовать, значит, вообще отказаться от выхода на мировую спортивную арену.

— Раньше можно было сказать, что страна в спортсменов очень много вложила. Ведь с самых низов находили и готовили талантливых ребят. А сейчас, к сожалению, уже нет массового спорта, в основном все это — платно, а государство очень мало поддерживает. Спортсмены часто живут и тренируются за границей.

— И они становятся людьми мира.