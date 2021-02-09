Верят ли еще жители Донбасса в Россию

Что происходит сейчас в Донбассе, как складывается экономика ДНР и ЛНР? Как формируют бюджет? Верят ли в помощь России? "Правде.Ру" рассказывает о жизни в опальном для Украины крае председатель комитета Народного совета ДНР по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, глава фракции "Донецкая Республика" Валерий Скороходов.

Читайте начало интервью:

Донбасс и русский мир: вектор задокументирован. О доктрине народных республик

Любовь Степушова: Вы человек официальный. Но можете ли вы сказать, какие ходят мнения в народе по поводу семилетнего ожидания продвижения вперед и отсутствия оного? Линия фронта местами приходит прямо по окраинам Донецка… Если бы Москва была так поделена линией фронта, давно бы вопрос решился.

— Мы очень хорошо здесь понимаем внешнюю политику России. Очень хочется иногда, когда каждый день идут обстрелы, махнуть шашкой и пойти в наступление. Но мы прекрасно понимаем, чего хотят от нас США — я за Украину уж не говорю, понятно, кто за ней стоит. Они хотят, используя провокации, чтобы мы нарушили то, под чем подписались. Этого они никогда не дождутся.

Мы очень хорошо ощущаем, что нам пришлось отстаивать ценности всего русского мира. Но позволить себе втянуться в провокацию мы не можем, понимая задачу, поставленную украинским нацистам. Этого они не дождутся.

Минск идет своим чередом. Да, делается все наоборот украинскими властями, но всему свое время. Пока существовал Минск, мы вошли в рублевую зону, получили документы, паспортизацию, постоянно вливаемся в российское экономическое и политическое пространство, опираемся на законодательную базу России.

Рано или поздно мы, как и Крым, войдем в состав России. Потому сейчас уже готовимся к этому.

— Как вы все же видите это вхождение? Через сколько лет?

— В Южной Осетии вопрос решился одним днем, когда США натравили грузин и со своими войсками стали убивать мирных жителей. Мы не знаем, что на уме у нынешней администрации Белого дома, но знаем предыдущие мысли Байдена — бомбежки и уничтожение всего русского. Мы понимаем, чего ждать с его приходом.

Но ждать, исполнят Минские соглашения или нет, мы не можем, идем своей дорогой и развиваем экономику в сложнейших условиях. Украина сделала такую блокаду, что дышать трудно, но с помощью России люди как-то выживают. Украина выбрала военный путь, Бандеру, Шухевича. Нам это неприемлемо. Республики семь лет несут на плечах мир, чтобы Украина не обвинила Россию в первую очередь.

Нам что, обучаться на украинской пропаганде? Моя дочь в 15 лет в 2014 году пришла и сказала мне: "В школе задали задание. Скажи мне, как будет украинское слово по-русски". У нас вся семья кровно русская. А можете представить себе, что происходит на западе Украины, где это шло с молоком матери. В 2014 году подростки кричали "Москаляку на гиляку". Так что доктрина "Русский Донбасс" — документ, который очень-очень важен. Конечно, это толчок и остальным областям Украины для действий.

— Сколько дончан уже получили паспорт Российской Федерации?

— В республике уже более 200 тысяч российских граждан, чему мы рады. И дальше работа над паспортизацией будет усиливаться. Здесь тайна данных, и персонал должен быть обученный. Этим занимаются спецслужбы. Главой республики поставлена задача кратно усилить этот процесс.

Желающих очень много, торможение идет из-за того, что… как в магазин привезли дефицитный товар, в одни двери сразу сотни людей ринулись, никто не может в двери попасть. Большая очередь, вопрос в обработке документов.

— Эти люди остаются в республике или уезжают в Россию? Нужно ли вам, чтобы они уезжали?

— Вопрос не стоит — нужно или не нужно. Это воля людей и наше право. Огромное спасибо Владимиру Путину и тем, кто работал над тем, чтобы появилось решение о паспортизации. Заставить людей не уезжать мы не можем, для некоторых это выход — начать новую жизнь.

Ведь много обстоятельств: у кого-то семья погибла, он остался один. Вопрос вторичный, уедут или не уедут. Мы должны в первую очередь экономически работать, чтобы у людей не было желания уехать. Это усугубляет блокадами украинская сторона. Но республики справляются по мере возможности. К окончанию войны мы не должны оказаться у разбитого корыта, мы должны быть готовы законодательно, чтобы наши государства были полноценны и были готовы войти равноправными субъектами в Российскую Федерацию.

Денежный вопрос

— Какую у вас пенсионер сейчас получает среднюю пенсию в рублях?

— Точную цифру не скажу, было поднятие в январе на 20% и еще ожидается. Цель поставлена, чтобы до 2022 года республика вышла на уровень денежного обеспечения Ростовской области.

— Амбициозная задача, Ростовская область не последняя по уровню жизни в России. Что можете сказать о бюджете, откуда берете деньги? Что за предприятия туда платят? Или в основном помощь из Российской Федерации?

— Было время, когда бюджет могли планировать на месяц, на три, исходя из войны и обстановки. Но время идет, экономика развивается, и конечно, бюджет любой страны формируется из отчислений предприятий.

— Налог на Украину они платят? Собственность, наверное, не поменялась…

— Да бросьте, вы что. Это даже не обсуждается. Все платится в республиканский бюджет и здесь распределяется… Если в 2014-15 годах учителя получали пять тысяч, то сейчас за 20 тысяч. И многие работающие в исполнительной власти вернулись в преподавание, здесь все нормально. У нас блокада рынка сбыта, но все равно мы находим пути.

— Какие, например?

— Не хочу давать карты нашим оппонентам, чтобы перекрыть и эти источники финансирования.

Чего ждут от России

— Испугается ли Москва санкций, если встанет вопрос о независимости республик, если Украина пойдет в наступление?

— Что касается санкций — здесь в Донбассе хорошо понимают и наблюдают за тем, что происходит на территории России. Скоро будут санкции за то, что дождь пошел в России, а не Америке. Тем не менее Россия очень хорошо с ними справляется. И Крымский мост стоит, и дороги строятся, сельское хозяйство развивается.

Санкции — всегда нехорошо, грязная политика. Но вопрос стоит в другом. У наших дедов и бабушек в 1941 году не было выбора: может, лечь под немцев? Колбасу же обещали… Люди не могли предать Родину.

Я прекрасно помню развал Советского Союза. И за 25 лет Россию вывели на отстаивание исторической правды. Стоит вопрос: или отдать Донбасс, чтобы не получить санкции, или не отдавать Донбасс и получить санкции. Но вопрос веры, религии, своих корней вообще не может выбираться.

Мы верим здесь: каждый человек, российское руководство, да и в целом русский народ — это не предатели, не те люди, которые могут поменять веру, язык на сухарь какой-то или на печенье. Вот точно нет.